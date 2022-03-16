Чего ждать от кармического полнолуния

Астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от полнолуния, которое произойдет 18 марта.

По ее словам, оно принесет ясность, и мы увидим результат всех событий, который закладывался еще в начале месяца.

— К этому моменту буквально «созревают» дела. В полнолуние наше подсознание буквально получает ответы на все вопросы. Решения будут приниматься быстро на эмоциональном и интуитивном уровне. В это время могут вскрыться тайны и секреты. Также мы почувствуем свои слабые стороны. Происходит откровение с самим собой, — сказала астролог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она подчеркнула, что это отличное время для того, чтобы навести порядок в делах, финансах и решить проблемы с жильем, а также заняться творчеством. Этот период не подходит для увольнений и начала различных проектов. В полнолуние не стоит принимать важных решений — необходимо, чтобы эмоции улеглись.

— В это полнолуние многие будут чувствовать новые ощущения в своем теле, будут приходить новые мысли, люди начнут видеть свои таланты. Людям будут сниться вещие сны, разовьется интуиция на грани ясновидения. Девы и Рыбы в период полнолуния будут особенно чувствительны, от их состояния будет зависеть настрой многих людей из их окружения, — сказала астролог.