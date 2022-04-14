Топ-6 знаков зодиака, на которых липнет порча и сглаз

Специалисты по звездному небу уверены, что успех человека и его состояние здоровья могут зависеть от знака зодиака.

Астрологи назвали шесть знаков зодиакального круга, которых легче всего сглазить.

Так, например, водные знаки — Водолей, Весы и Близнецы — часто подвергаются сглазам. Представителям этих знаков рекомендуется чаще очищать свои квартиры от нежелательной энергетики. Это можно сделать с помощью генеральной уборки или свечей.

Подвергнуть себя риску сглаза также легко могут Девы, Тельцы и Козероги. Чтобы оставаться защищенными, им нужно чаще проводить время с близкими, передает Пятый канал.