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Топ-6 знаков зодиака, на которых липнет порча и сглаз

14 апреля 2022ГороскопыВечерняя Москва

Специалисты по звездному небу уверены, что успех человека и его состояние здоровья могут зависеть от знака зодиака.

Топ-6 знаков зодиака, на которых липнет порча и сглаз

Астрологи назвали шесть знаков зодиакального круга, которых легче всего сглазить.

Так, например, водные знаки — Водолей, Весы и Близнецы — часто подвергаются сглазам. Представителям этих знаков рекомендуется чаще очищать свои квартиры от нежелательной энергетики. Это можно сделать с помощью генеральной уборки или свечей.

Подвергнуть себя риску сглаза также легко могут Девы, Тельцы и Козероги. Чтобы оставаться защищенными, им нужно чаще проводить время с близкими, передает Пятый канал.

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