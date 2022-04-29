Ретроградный Меркурий и денежная удача: как пройдет май 2022 года

Наш астролог рассказал, какие сюрпризы приготовил для нас последний месяц весны.

Как театр начинается с вешалки, так май начинается с Солнечного затмения и новолуния в одном лице, проходящего за полчаса до мая – в субботу 30 апреля в 23:28.

Подбираясь к пятому месяцу года, видно, что реалии 2022 года во многом соответствует заголовку в годовом прогнозе автора «Причудливый и воинственный 22-ой». Май в череде месяцев не то, что не исключение, а наоборот, беспокойное подтверждение программы года – вот список главных событий мая.

1. Это месяц «коридора затмений» (от солнечного 30 апреля – к лунному 16 мая);

2. Дружественные связи Венеры и Юпитера с Плутоном (1-4 мая);

2. Разворот Меркурия на ретроградное движение (с 10 мая по 3 июня);

3. Переход Юпитера и Марса в огненный знак Овна (с 11 и 25 мая соответственно);

4. Опасное по расстановке планет новолуние 30 мая.

По влиянию планетных конфигураций, май – один из самых активных, удалых, бесцеремонных месяцев, но образно есть ощущение медленного сжатия пружины, которая может выстрелить в любой момент. Достойных транзитов планет май также приберёг, а по тактике и стратегии есть смысл разделить месяц на три разных части – первую неделю с 1 по 8, затем декаду с 8 по 18 и остаток месяца с 19 мая.

1. Первую неделю мая нужно признать наиболее активной и позитивной, в том числе в деловом плане. Во-первых, с самого начала месяца, как указано выше, работают благоприятные связи между Венерой, Юпитером и Плутоном, что придаст и вдохновения, и лоска, желания и поработать, и интересно провести досуг, где-то и удачи в денежных делах, но и завихрений, переборов в удовольствиях. При этом будут поддерживать желание творить, действовать и производить – параллельные положительные связи другой группы планет в составе Солнца, Марса и Урана. Итак, не пропустите деловую первую неделю мая!

2. Второй отрезок с 8 по 18 мая становится явно более нервным и разбалансированным по воздействиям планетных энергий. Основную долю нестабильности вносит разворот Меркурия на ретроградное движение – к 9-10 мая что-то из планов и намерений может быть отменено или пересмотрено, отодвинуто на дальние сроки. Немало метаний принесёт и переход Юпитера в Овен – этот транзит (с 11 мая до 28 октября) на данном этапе становится одним из ключевых, поддерживающих военную риторику в мире. Но и без этого декада с 8 по 18 мая, с включённой аурой Лунного затмения (16 мая), без поддержки гармоничных аспектов, с проблемными связями Солнца с Сатурном (15-16.05) и Марса с Нептуном (16-18), обещает трудности в достижении целей, компромиссов и быстрых результатов.

3. Вновь радует показателями взаимодействий планет остаток месяца с 19 мая, начинающийся прорывным тригоном Солнца с Плутоном и союзом Меркурия с Юпитером 19-20 мая. В дальнейшем и вся неделя с 21 по 27 мая пройдёт под аккомпанемент гармоничных сочетаний между большинством планет, среди которых будут выделяться Марс и Плутон. Пожалуй, весь этот период, несмотря на продолжающийся цикл ретроградности Меркурия, выглядит позитивно и динамично в деловой сфере (в первую очередь в доработке прошлых нерешённых вопросов и дел), а также для достижения договорённостей на разных уровнях контактов и переговоров.

Удачи в мае!