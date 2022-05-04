Не теряем время зря — любовный гороскоп на 5 мая

Сегодня стоит каждую секунду провожать рядом со второй половинкой.

Овен

Сегодня Овны не до конца уверены в своих чувствах или в том, как себя вести с симпатичным им человеком. Звезды подсказывают, что в делах такого рода сейчас не стоит слушать домочадцев и других представителей своего ближайшего окружения. Если хотите быть счастливы, слушайте только свое сердце.

Телец

Этот день не обещает Тельцам полного комфорта в любовных делах, но и не сулит поражений. Главное - дать себе время сориентироваться в новых временных обстоятельствах и определиться с манерой поведения в них. Есть все необходимое для эмоциональной и сексуальной гармонии. Нежелательна пассивность.

Близнецы

В этот день Близнецов могут занимать не новые любовные перспективы, а попытки извлечь пользу из своего недавнего прошлого. Обстоятельства и вправду позволяют кое-что исправить, дополнить или наверстать - но звезды советуют подумать, стоит ли тратить на это свои ресурсы, в том числе эмоциональные.

Рак

Этот день сделает Раков страстными и инициативными, но также и капризными. Они могут стать рабами своих желаний. Возможна заминка, если их личные привычки не гармонируют с внешними канонами - например, эстетическими. Специфичность их поведения может создать им проблемы на важном первом свидании.

Лев

Сегодня Львам имеет смысл скрыть свои чувства или хотя бы приглушить их на полтона. Свои смелые любовные инициативы, а также сексуальные пристрастия и особенные бытовые предпочтения им будет лучше на время оставить в секрете. На естественный вопрос «почему» звезды уклончиво отвечают: так надо.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня размолвки могут быть сглажены взаимной страстью, сексуальной и бытовой гармонией. Свидание желательно организовать в знакомой обстановке: в ней будет проще переживать отдельные проблемы, например, разницу во вкусах. Не говорите много, счастье требует тишины.

Весы

Сегодня влюбленные Весы острее реагируют на отрицательные моменты, чем на положительные. Многие представители знака будут переживать из-за пустяков. Им может быть некомфортно от поведения их партнера или от веселых шуток в адрес их романа. Это не лучший момент для свидания, сближения.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Скорпионам не терять время и активнее преследовать свои цели. Даже если ситуация изменилась не в лучшую сторону, все еще можно многое сделать. Если произошла заминка или была допущена ошибка, есть возможность поправить дело - например, загладить свою вину.

Стрелец

Сегодня Стрельцы во власти необычных и сильных эмоций. Они могут отчаянно ностальгировать по былому роману или переживать из-за важных для себя интимных деталей. Этот день активизирует навязчивые сексуальные желания и дает энергию для их реализации, но вынуждает действовать под покровом тайны.

Козерог

Сегодня Козероги смогут наслаждаться полным взаимопониманием с любимым человеком лишь после того, как преодолеют какой-то коварный барьер. Возможно, это лишь легкое недоразумение, вызванное различием вкусов или привычек, но оставлять его без внимания точно не стоит. Необходима дипломатичность.

Водолей

Водолеям стоит быть готовыми к нестандартным эмоциональным реакциям этого дня. Повышенную чувствительность могут демонстрировать как они сами, так и их партнеры. Это не тот день, когда стоит позволять себе язвительные шутки: стрела вашего остроумия может угодить прямиком в давнее «больное место».

Рыбы

Сегодня Рыбы все делают правильно, и поэтому в любви у них практически нет осечек. На мелкие недоразумения, вызванные сменой обстоятельств, им внимания обращать не стоит. Огорчение ждет лишь тех Рыб, которые промедлили и теперь с грустью смотрят вслед уходящему поезду своих желаний и возможностей.