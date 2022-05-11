Выносим эмоции "за скобки" — любовный гороскоп на 12 мая

Сегодня стоит подходить к общению и отношениям рационально.

Овен

Сегодня Овны не страдают от нехватки внимания со стороны любимого человека. Свободные Овны становятся объектом еще большей заинтересованности со стороны потенциальных партнеров, чем раньше, начинают получать больше предложений и комплиментов. Прекрасный день для свидания и романтической переписки.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам придется постоянно искать верный баланс между своими растущими тайными симпатиями и суммой внешних условностей (например, нормами офисного или общесоциального поведения). Если такая точка равновесия уже была успешно найдена ими раньше, им придется вновь на нее опереться.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит терять время, если они надеются возродить прежний роман или давнюю личную симпатию, либо выйти в личной жизни на новые рубежи. Первым важным шагом на этом пути может стать их собственная мягкая инициатива - например, письмо или ненавязчивое приглашение в общую компанию.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня на первом плане общение, причем взаимно интересное и гармоничное. Ракам, желающим познакомиться, не стоит говорить о себе, лучше обсуждать общие интересы. В стабильных союзах намечаются новые цели, ценности, ориентиры или темы для постоянного общения.

Лев

Сегодня влюбленным Львам лучше не углубляться в прошлое, а смотреть в будущее. Львам, пережившим любовный кризис, день поможет восстановить былой источник гармонии в отношениях или веру в любовь. Может вновь стать привлекательной забытая симпатия за рубежом (особенно если от нее придет весточка).

Дева

Сегодня Девам желательно проследить за своими словами и интонацией, чтобы не обрушивать на партнера лавину эмоций. Если они не готовы следовать в разговоре с любимым человеком минимальному этикету, им лучше не проявлять в общении с ним инициативу и ограничиться вежливыми односложными ответами.

Весы

Сегодня Весы могут сами предложить разговор или встречу - либо откликнуться на письмо, принять приятное приглашение. В любом случае важно общаться красиво, не прибегая к ядовитым словесным «шпилькам» и мелким нечестным приемам: великодушие и симпатия партнера очень велики, но точно не безграничны.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется вспомнить в личных отношениях про искусство компромисса и начать учиться ему, если оно до сих пор не является их сильной стороной. Мелочей, требующих от влюбленных согласия, становится все больше и взаимная уступчивость в них порой будет даже важнее гармонии в главном.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы не останутся без вестей «с того берега». Они получат от любимого человека письмо или предложение, отказаться от которого будет выше их сил. К счастью, общение в эти сутки гармонично и продуктивно: с какой бы темы ни начался разговор, он приведет к согласию и сближению.

Козерог

Сегодня в делах сердечных Козерогам предстоит стать искусными дипломатами. Им будет важно поддержать любой предложенный разговор, не произнеся при этом ни единого лишнего двусмысленного слова и не допустив ни одной психологической ошибки. Звезды очень советуют им не пренебрегать этой рекомендацией.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит использовать любую возможность для общения с объектом симпатий. В постоянных любовных союзах есть новая тема для долгого обсуждения. В поле зрения свободных Водолеев могут попасть сразу две или три привлекательные кандидатуры, с которыми они сочтут нужным держать контакт.

Рыбы

Этот день ознаменован для Рыб смещением прежних ценностей в любви. Многим Рыбам нужно время для того, чтобы освоиться в новых обстоятельствах и признать очевидное, иначе дальнейшее развитие романа или поиск могут оказаться для них затруднены. Оценивая ситуацию, им лучше «вынести за скобки» эмоции.