Правильно расходуем деньги — финансовый гороскоп на 14 мая

Не стоит разбрасываться финансами в этот день. КОнтролируем каждую копейку.

Овен

У Овнов сегодня могут обостриться разногласия с вышестоящим руководством. Звезды советуют вам воздерживаться от излишней активности и проявить больше уступчивости. В случае необходимости старайтесь действовать быстро и обязательно доводите до конца начатые дела. Основная претензия к вам со стороны начальства может быть связана с соблюдением сроков выполнения работ и недопущения отставания от графика.

Телец

В течение всего дня у типичных Тельцов могут быть неприятности с представителями власти и закона. Будьте готовы к проверкам, ревизиям, не дайте поймать себя на нарушениях служебных инструкций. В сложных ситуациях подключайте себе в помощь деловые связи, не стесняйтесь обращаться к тем людям, которые были вам чем-то обязаны.

Близнецы

Близнецы в этот день могут столкнуться с новыми для себя обстоятельствами, которые потребуют нестандартных и быстрых решений. Повышается вероятность сбоя в работе технического оборудования по причине короткого замыкания в электросетях. Лучше ничего не менять в сложившемся стиле работы. Отдавайте предпочтение традиционной работе, где у вас имеется большой опыт и все предсказуемо.

Рак

Ракам сегодня звезды советуют действовать самостоятельно и не слушать советов и мнений, исходящих от деловых партнеров и вышестоящего руководства. В любом деле берите ответственность на себя и обходитесь без партнеров. Любой партнерский договор, подписанный в течение дня, вряд ли будет выполняться в дальнейшем. Поэтому старайтесь ничего принципиально не менять в сложившемся рабочем ритме.

Лев

Непростой день для Львов, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Возможно, вы осознаете огромную разницу между теоретическими знаниями и реальной практикой. У многих может появиться возможность получить дополнительные доходы через налоговые льготы или преференции. Можно заниматься оформлением положенных вам по закону субсидий, компенсаций и налоговых вычетов.

Дева

У Дев сейчас не лучшее время для проведения рискованных финансовых операций. Несмотря на открывающиеся заманчивые перспективы от коллективных проектов, все-таки не следует торопиться с принятием окончательных решений. Хорошее время для долгосрочного планирования. Успешно пойдет работа в составе группы единомышленников.

Весы

У Весов в этот день может улучшиться финансовое положение. Возможно, это будет связано с получением выгодных крупных заказов, которые надолго обеспечат вас работой. Отношения с начальством улучшаются, а вот с деловыми партнерами могут возникнуть разногласия. Это не лучшее время для переговорного процесса, поскольку поведение контрагентов может оказаться непредсказуемым и ненадежным.

Скорпион

Наиболее успешное направление для Скорпионов сегодня может быть связано с личностным развитием, профессиональным обучением, укреплением самостоятельности. Проявляйте твердость и последовательность при реализации своих намерений. Ваша деловая репутация может укрепиться. Экономнее расходуйте силы – от физических перегрузок может ухудшиться самочувствие.

Стрелец

Главная задача Стрельцов в течение этого дня – удержаться от неоправданных финансовых расходов. Дело в том, что любые покупки и инвестиции сейчас могут оказаться неэффективными. Вместе с тем это хорошее время для поисков дополнительной подработки. Возможно, вам удастся найти новые источники для финансовых поступлений.

Козерог

Козерогам рекомендуется активнее взаимодействовать с деловыми партнерами. В случае необходимости можно делегировать партнерам часть своих полномочий. Итоги работы от этого не пострадают, и партнер прекрасно справится с возложенными на него обязанностями. Также это хорошее время для проведения рекламных мероприятий, направленных на привлечение клиентов к вашим услугам.

Водолей

Водолеям на сегодня лучше не планировать важных деловых встреч и знакомств. Не следует доверяться людям, особенно если вы малознакомы. Вместе с тем для тех, кто работает в крупных трудовых коллективах, этот день может открыть новые возможности для карьерного продвижения. Кадровые перестановки и пертурбации могут открыть перед вами новые возможности.

Рыбы

Рыбы в этот день могут понести убытки в результате неэффективного расходования финансовых ресурсов. Не следует вкладывать деньги в коллективные проекты, которые вы не в состоянии проконтролировать. Также крайне опрометчивым будет давать деньги в долг или самим брать их взаймы у друзей. Не исключены задержки с поступлением оплаты за выполненную работу.