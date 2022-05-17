Справимся со всем в два счета — гороскоп на 18 мая

18 лунные сутки. Сегодня утром трудно переломить инерцию вчерашних действий, поэтому придется поначалу действовать в их русле.

В зависимости от выбранной тактики и меры удачи предстоит на чем-то «обжечься» или получить приятные плоды усилий. Вечер заострит внимание на важном. Ингрессия Луны в знак Козерога заставит мыслить реалистично и стратегически. В это время может начаться непростая борьба новых растущих желаний - например, любовного увлечения, стремления к красивой жизни или престижу - со здравым смыслом или прежним печальным опытом. Лучше отложить начинание: спешка может привести к крупному просчету.

Овен

Для Овнов день начнется с продолжения вчерашних дел. Пик энергии при этом придется на утро. При правильно выбранной тактике высоки шансы получить выгоду или удовольствие, а при неверной - столкнуться с последствиями своей авантюры. Ответственный момент - вечер. В это время всем Овнам, особенно мартовским, важно ставить себе реальные цели и соотносить свои растущие аппетиты с действительностью.

Телец

События сегодняшнего утра дополнительно разжигают в Тельцах их тайные желания. Им может быть нелегко бороться с тягой к шуткам, флирту, случайным авантюрам или быстрому легкому успеху. Если они зашли в этом чересчур далеко, вечером «возьмет слово» их неистребимый природный реализм. Он напомнит им, что подобные игры для них - опасная ловушка и путь к обесцениванию своих же собственных взглядов.

Близнецы

Близнецам не стоит начинать день с легкомысленного включения в подозрительные проекты или сомнительные акции - иначе уже вечером у них появится повод крепко задуматься о возможных последствиях этой авантюры, моральных или материальных. Вторая половина дня заставит их быть дальновиднее и практичнее, намекнет им на вероятную цену вступления в новую группу или набирающего обороты нового увлечения.

Рак

Первую половину этого дня Раки могут посвятить рутинным текущим делам. Стоит взяться за них пораньше, так как пик расторопности и ловкости придется на утреннее время. С приближением вечера в приоритет лучше поставить значимые отношения или свой социальный статус. Может стать важным общение с партнером по браку, с новым руководством, с посредниками, юристами, покровителями или целевой аудиторией.

Лев

Утром самым важным для Львов останется их приятное и вдохновляющее, но местами рискованное увлечение. Звезды подсказывают, что возможный профит от него выше рисков, но все же советуют быть осторожнее: тайных подводных рифов в нем пока никто не отменял. Вечером не помешает согласовать свои духовные маяки с практической стороной дела, попробовать примирить идеал и реальность, теорию и практику.

Дева

В первой половине этого дня негативные моменты сложившейся ситуации способны перевесить для Дев положительные, поэтому им не помешает быть осмотрительнее - особенно если они находятся в недружественной им среде. Вечером, наоборот, даже надвигающийся кризис будет часто работать на их текущие интересы: расширять их кругозор, мотивировать на творчество и подсказывать нестандартные возможности.

Весы

В первой половине этого дня Весам желательно успеть завершить свою вчерашнюю программу, будь то приятные встречи или раздражающие хлопоты. Если срочных дел утром нет, стоит заняться рутиной. Вечер заставит сконцентрироваться на долгосрочных планах. Это могут быть перемены в постоянном союзе или намечающиеся новые отношения, неоднозначно влияющие на дом, быт и привычный уклад.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам желательно оставаться начеку в ходе шоппинга и взаиморасчетов, иначе все выгоды от сделки или финансовой операции перекроются каким-то досадным моментом. Стоит исключить в это время начинания с нуля. Вечер заставит обратить внимание на растущий список забот. Возможны неудобства в связи с новым питомцем, появившейся выгодной работой или дополнительной занятостью.

Стрелец

Стрельцов сегодня всюду поджидают мелкие неприятности. В первой половине суток их может отличать непоследовательность или раздражительность, из-за чего у них вероятны размолвки с деловыми партнерами или домочадцами. Во второй половине этого дня многих Стрельцов подведет непрактичность, они могут превысить свой лимит расходов или не обратить должного внимания на качество приобретаемых ими вещей.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам вспомнить о таких своих природных талантах, как умеренность, скромность и самоконтроль. В первой половине дня это поможет им не стать рабами случайных импульсов и избежать соблазна поднять нагрузки, рискуя своим здоровьем. Вечером эти же качества уберегут многих Козерогов от резкого роста надежд или запросов, а также от чрезмерной авторитарности в близком кругу.

Водолей

В первой половине этого дня звезды советуют Водолеям быть внимательнее в материальных делах, особенно если они делают инвестиции в будущее. В это время не обойтись без личного контроля за всеми этапами совершаемой операции. Во второй половине суток важно не упускать из виду «подводные камни» наступающих благоприятных тенденций - например, чью-то тайную корысть, стоящую за симпатией и щедростью.

Рыбы

Рыбам стоит с самого утра быть начеку и контролировать свои порывы, иначе они доставят им много проблем. Желательно избегать лишней суеты и исключить любые начинания. Если совершена ошибка, не стоит упорствовать в ней. Вечер сместит фокус внимания на личные или коллективные ресурсы. Звезды советуют не спешить с престижной покупкой, крупной инвестицией, операцией с наследством или ценным активом.