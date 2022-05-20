Какие суровые перемены ждут нас в третьей декаде мая

Последние дни мая выдадутся не такими и легкими.

Парад переходов планет в третьей декаде мая в другие знаки – существенным образом поменяет интенсивность, потоки энергии и характер событий.

Солнце в Близнецах обоснуется уже 21 мая утром, 23-го Меркурий временно вернётся в практичного Тельца, Марс возрадуется переходом в свою обитель знак Овна с 25-го, и Венера воссияет также в лучшем для себя знаке Тельца 28-го!

Новая конфигурация планет располагает довольно активным, структурным и в меру дружелюбным форм-фактором, ведь сильная по статусу Венера (до 23 июня) будет стягивать на себя основную позитивную динамику, которую косвенно будет поддерживать и Марс, перешедший также в знак своей силы (до 5 июля). В это время, если говорить о каких-то насущных проблемах общества, которые требуют решений – например, надежд на результативные переговоры (договорной ресурс) будет больше, чем за прошедшие один-два месяца.

К слову, благоприятным фоном для решения оперативных вопросов отметятся и ближайшие несколько дней (первая половина третьей декады 22-26 мая) – в это время сразу несколько гармоничных связей планет, в которых поучаствуют почти все планеты солнечной системы.

В дальнейшем, за счёт импульсивного и в некоторой степени «пожарного» соединения Марса с Юпитером (точный аспект 29 мая), повышенная динамика периода выйдет и за пределы новолуния 30 мая, влияние которого ещё будет разобрано позже. Но уже сейчас можно уверенно говорить, что концовка мая с 27 по 31 выглядит более нервной, достаточно конфликтной и бескомпромиссной. Желание действовать, что-то начать или, наоборот, закрыть какое-то дело будет довольно высоким. Этот локальный период не идеальный период для поездок и путешествий, покупки проездных документов, дорогой техники. Аспект нередко в событийной практике показывает уязвимость юристов, дипломатов, учителей, духовенства, вызывает идеологические распри.

Общие тенденции периода с усилением Венеры и Марса в своих знаках так или иначе потенциально имеют свою конструктивную базу. Солнце в Близнецах в этой сессии также неплохо встраивается в компанию сильных планет. Единственный фактор, который сейчас трудно игнорировать – все взаимосвязи планет нужно накладывать на фундамент уже существующей политической ситуации в мире, которая сама по себе является уникальной и плохо регулируемой логическими заключениями. Именно планетный ряд через аспекты и новые транзиты планет будет подбирать нужный инструментарий и расставлять акценты для знаковых перемен.