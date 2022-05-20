Какие суровые перемены ждут нас в третьей декаде мая

Астролог рассказал, какие перемены ждут нас в третьей декаде мая
Последние дни мая выдадутся не такими и легкими.
Парад переходов планет в третьей декаде мая в другие знаки – существенным образом поменяет интенсивность, потоки энергии и характер событий.
Новая конфигурация планет располагает довольно активным, структурным и в меру дружелюбным форм-фактором, ведь сильная по статусу Венера (до 23 июня) будет стягивать на себя основную позитивную динамику, которую косвенно будет поддерживать и Марс, перешедший также в знак своей силы (до 5 июля). В это время, если говорить о каких-то насущных проблемах общества, которые требуют решений – например, надежд на результативные переговоры (договорной ресурс) будет больше, чем за прошедшие один-два месяца.
Общие тенденции периода с усилением Венеры и Марса в своих знаках так или иначе потенциально имеют свою конструктивную базу. Солнце в Близнецах в этой сессии также неплохо встраивается в компанию сильных планет. Единственный фактор, который сейчас трудно игнорировать – все взаимосвязи планет нужно накладывать на фундамент уже существующей политической ситуации в мире, которая сама по себе является уникальной и плохо регулируемой логическими заключениями. Именно планетный ряд через аспекты и новые транзиты планет будет подбирать нужный инструментарий и расставлять акценты для знаковых перемен.