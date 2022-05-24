Добьемся успеха в самых смелых планах — гороскоп на 25 мая

24-25 лунные сутки. Сегодня вступление Луны и Марса в знак Овна даст мощный импульс к действию, ускорит перемены и придаст им масштаб, толкнет на спонтанный порыв.

Возможен рывок в бизнесе, романе, дискуссии. Ключевые сюжеты перейдут из скрытой фазы в явную. Возрастут риски. Вероятны подъем конкуренции, повышение темпов, рост увлеченности и энтузиазма. Может появиться дух авантюризма, культ смелости и ловкости. День значим для медиков, охотников, пожарных, спортсменов, играющих тренеров, технических служб быстрого реагирования. Вероятна тенденция к гиперактивности у маленьких детей, их стоит оберегать от травм.

Овен

Этот день дарит Овнам новое вдохновение для масштабных проектов и увеличивает их шансы на победу. В любом направлении они могут рассчитывать на триумфальное начало или, по крайней мере, на многообещающий динамичный старт. Их вера в свои идеи и силы порой будет чрезмерной. Прилив энтузиазма может заставить их начать разрабатывать сразу несколько направлений, в надежде одинаково в них преуспеть.

Телец

Тельцов день побуждает включиться в удаленную работу, в смелое приключение. Одни Тельцы сделают это сами, других заинтересуют новыми перспективами друзья, партнеры или знакомые. Возможно, будет переформатирован и запущен на новой пробной основе старый проект. Не исключен интерес к зарубежному бизнесу. Несмотря на энтузиазм, звезды советуют быть осторожнее и держаться позиции «поживем, увидим».

Близнецы

Близнецам день дает вдохновение для рывка в будущее, для новой смелой позиции, прорыва в спорте, бизнесе, важном деле. Самые предприимчивые Близнецы продемонстрируют энтузиазм сразу в нескольких направлениях. Близнецов, которые в данный момент не могут позволить себе энергичные и открытые действия, вдохновит пример друзей или той харизматичной личности, которую они сейчас считают своим идеалом.

Рак

Этот день станет рубежным в карьере Раков или в другой важной для них сфере. У них могут появиться масштабные планы или измениться способы движения к цели. Возрастут профессиональные, спортивные, деловые, любовные или иные амбиции. Рост в желаемом направлении будет подразумевать для них удвоенное напряжение, авантюры, риски, подключение всех ресурсов, острую конкуренцию или споры с авторитетами.

Лев

Львам этот день открывает новые горизонты - а если они уже открыты, то дает им энергию для перезагрузки дел и успешного рывка в «светлую даль». Несмотря на возможные мелкие заминки, в целом он станет для них счастливым. Не стоит медлить, если вы хотите преуспеть в спорте, бизнесе, преподавании, мечтаете об учебе или интересном путешествии, хотите духовно вырасти или сделать карьеру вдали от дома.

Дева

Сегодня судьба даст Девам импульс для нового шага или подаст предупредительный сигнал, на который им стоит отреагировать незамедлительно. Очередной поворот событий может предвещать им как увлекательное приключение или бурную страсть, так и серьезное испытание, для которого нужна масса разнородных качеств: отвага, азарт, готовность рискнуть, умение не мелочиться, юмор, идеальное чувство баланса.

Весы

Весам пора удвоить внимание к новым тенденциям и трендам. На личном или деловом горизонте может появиться весьма влиятельный соперник. Амбициознее или требовательнее могут стать партнеры. Стоит тщательнее следить за своим поведением, чтобы не давать повода к негативным зеркальным реакциям.

Скорпион

Скорпионам не стоит пропускать подходящий момент для включения в новый цикл работ. Сегодня будет расширен привычный круг задач или появятся новые заботы. В любом случае число дел будет лишь расти и множиться. Стоит приготовиться к хлопотному периоду и возможной параллельной занятости. Важно рассчитывать свои силы и (или) поднимать работоспособность, иначе растущие нагрузки отразятся на здоровье.

Стрелец

У Стрельцов появляется простор для деловой и творческой инициативы. День добавит им страстности и азарта в любви, даст силы для нового этапа сделок с недвижимостью и наследством. Можно плотнее заняться восстановлением бизнеса или тренировками, вернуться в игру или начать активнее болеть за свою команду. Стрельцам-родителям пора энергичнее взяться за духовное и физическое воспитание своих детей.

Козерог

Сегодня Козерогам нужна осторожность на «крутых поворотах», особенно если они рождены в декабре. Новый ход событий в доме или бизнесе способен как воодушевить их, так и довести до нервозности при виде объема работ. Их может ждать расширение, переоборудование или охрана личных владений, отстаивание семейных прав, спор с домашним авторитетом, деловая конкуренция. Нужны моральные и физические силы.

Водолей

Сегодня Водолеи получат заряд энергии в своем непосредственном повседневном окружении. Может накалиться обстановка в соседской, деловой или родственной среде. Привлечет внимание среда иностранцев или земляков. Напряженные события заставят быть в тонусе, откроют дополнительные и альтернативные возможности. Может наметиться серия увлекательных командировок, бизнес-акций или активных исследований.

Рыбы

События и действия этого дня помогут Рыбам освоить новую стратегию в деловой жизни и подстроиться под новые возможности. Рыбы, настроенные на обогащение, сегодня смогут сделать к нему первый шаг, но важно не спешить и всё тщательно продумать. Старайтесь избегать импульсивности и обязательно прочитывайте ходы наперед.