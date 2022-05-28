Проверка на прочность — гороскоп на 29 маяё

28-29 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, ретроградного Меркурия, Сатурна и Урана создает много системных препятствий.

Не исключены программные сбои, задержки в пути, затруднения при взаиморасчетах, обрывы связи, сложности в общении. Причиной отказа, критики или тупика часто будут становиться накопленные в прошлом ошибки и погрешности. Может потребоваться повторная проверка, перерасчет данных, сокращение текста. Возможно, придется взять под контроль чувства или расходы, стать корректнее в высказываниях. Пригодятся информационные архивы. Стоит внимательнее заполнять документы и редактировать сообщения.

Овен

Сегодня Овнам придется мыслить стратегически и изобретательно, управляя своим бюджетом и хозяйственными запасами. День может создать заминки в процессе платежей, подтолкнуть к временной экономии или к практичному использованию старых вещей вместо приобретения новых. Не помешает следить за финансовыми и другими текущими новостями, поддерживать контакты с давними друзьями или с бывшими коллегами.

Телец

Сегодня Тельцам стоит заранее приготовиться к тем рамкам, которые поставят им обстоятельства при исполнении их желаний. Вероятны отказы, лимиты, неудачи в общении. Причиной может быть внешний контроль, старая система правил, профессиональная этика, долг перед друзьями, ошибка в документе или расчетах. Может быть отменена покупка. Стоит отложить собеседования, не спешить с просьбами и заявлениями.

Близнецы

Близнецов сегодня может преследовать навязчивое воспоминание. Внимание может привлечь архив записей или финансовый резерв. День подходит для редактирования текстов и исправления расчетов. Возможны активные беседы со старыми друзьями или поиски сведений. Вероятны препятствия и ограничения. Не исключена отмена контакта, покупки или поездки. Ближе к ночи ожидается новая информация или свежая идея.

Рак

Этот день Раки могут целиком посвятить коррекции своих планов на будущее. Часто они будут неразрывно связаны с какой-то коллективной программой — например, с дальнейшими планами профессионального сообщества или группы по интересам. Не последнюю роль сыграет и общая экономическая ситуация. Чтобы яснее видеть тупики и перспективы, важно следить за рыночной обстановкой и финансовыми тенденциями.

Лев

Львов этот день приглашает к повторным целевым совещаниям, но рассчитывать на окончательное закрытие обсуждаемой темы им пока не стоит. Могут отсутствовать нужные люди или временно молчать инстанции. Возможно, потребуется доработка документов, отчетности. К новым предложениям о работе и доходе сейчас лучше отнестись скептически: скорее всего, они не продуманы, не исключена их редакция или отмена.

Дева

Девам стоит отнестись философски к внешним барьерам: осознав их нужность или неизбежность, будет проще их принять. Сегодня не стоит отправляться в путь и подавать заявки в инстанции. Возможна задержка, проверка знаний или документов. Там, где исход дела зависит от вас, над проблемой стоит поработать — например, над маршрутом, текстом письма или над своей деловой лексикой на иностранном языке.

Весы

Этот день помогает Весам углубиться в бюрократические и материальные вопросы, связанные с их прошлым. В центре внимания может оказаться кредитная история, налоговый план, резервный актив или обеспечение вклада. Может требоваться инспекция, реструктуризация, пересмотр страховки. Не исключен интерес к бартеру. Критического взгляда могут потребовать и другие дела — например, домашние или любовные.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить о сложностях общения: сегодня оно требует соблюдения дистанции и протекает не идеально. Возможны отмены встреч, отказы, критика или «закрытые двери». Лучше отменить свидание и выступление перед аудиторией. Если требует внимания старая кризисная тема, не стоит уходить от ее повторного обсуждения, но следует быть как можно корректнее, заранее готовить документы и факты.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ждут бюрократические или коммуникационные сложности в повседневных делах. Возможен системный программный сбой, ведущий к задержке платежей и доставок. Не очень удачно пройдет совещание. Вероятны разногласия с друзьями и коллегами. Найдутся старые недочеты и ошибки в служебной переписке. Не лучший момент для попытки устроиться на работу, подобрать персонал или записаться к врачу.

Козерог

Сегодня Козерогов могут ждать системные препятствия в важном для них общении, в любовных и финансовых планах, интеллектуальных и творческих занятиях. Возможен логический тупик в рассуждениях, подсчетах, исследованиях. Поскольку вопрос имеет для них принципиальное значение, они способны бросить все и погрузиться в поиск выхода. Может быть подпорчен отдых, отменен шоппинг или перенесено свидание.

Водолей

Сегодня Водолеи рискуют столкнуться с серьезным непониманием в важном для себя вопросе. Давняя проблемная тема может быть вновь поднята в их семейном, дружеском или профессиональном кругу. Не исключено ощущение кризиса и тупика. Звезды подсказывают, что именно сами Водолеи способны найти в такой ситуации наиболее мудрое решение, но для этого им требуется немного времени и повторный анализ данных.

Рыбы

Сегодня общая гармония ситуации подпорчена для Рыб внешними ограничениями. Велика вероятность опозданий, объездов и других препятствий в дороге, обрывов связи, временного отсутствия нужных людей, вещей или денег. Стоит перенести на другое время шоппинг, целевые поездки, общение с друзьями и родней. Можно поработать над текстом письма или планом маршрута, повторно поискать полезную информацию.