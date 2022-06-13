Ищем точку опоры — любовный гороскоп на 14 июня

Сегодня нам будет сложно в отношениях. Ищем то, что поможет выстоять этот день.

Овен

В этот день Овны — настоящие романтики и готовы ради своего любовного идеала пойти хоть за тридевять морей. Если они уже нашли свое счастье, то наверняка не станут довольствоваться серой обыденностью и позовут любимого человека в увлекательный вояж по сказочной стране, где сбываются все желания.

Телец

Сегодня Тельцы легко поддаются любовным мечтам и чувственным фантазиям. В то время как разумная часть их натуры пытается «заякорить» их в мире реальном, воображение уносит их в далекие виртуальные миры. Свидание в этот день должно быть интригующим и вдохновляющим, требует романтичного антуража.

Близнецы

Сегодня Близнецы надеются увидеть в партнере не просто умного собеседника, а свое ментальное отражение и родственную душу. Им важно отличать влечение, основанное на иллюзии, от союза, основанного на реальной общности убеждений. Критерий — наличие конкретных общих дел, хобби и планов на будущее.

Рак

Сегодня влюбленные Раки сентиментальны и склонны быть идеалистами. Любовь они могут понимать как заботу и милосердие. Они готовы сопереживать близкому человеку, но и сами нуждаются в его сочувствии. Их настроения будут не слишком постоянными. Им важно отличать возвышенные фантазии от реальности.

Лев

Сегодня Львы подвержены романтическим иллюзиям или эротическим фантазиям. Воображаемые картины могут на время увести их от истинных целей, но при этом доставят им большое удовольствие. Прекрасный день для свидания — особенно если вы хотите забыть в объятиях любимого человека обо всем на свете.

Дева

Сегодня практичные Девы склонны к идеализму. Их романтические привязанности могут стать менее стабильными. Вместо реального партнера с его достоинствами и недостатками их может манить воображаемый туманный идеал. Свободные Девы рискуют пропустить свое настоящее счастье, погнавшись за миражом.

Весы

В этот день мелкие недоразумения и отступления от правил не мешают Весам придерживаться в делах сердечных твердого курса. Даже если они позволят себе немного помечтать или поддаться соблазну, что-то быстро вернет их на верный путь. Возможно, это будет нежелание вступать в новый круг старых ошибок.

Скорпион

Этот день способен принести влюбленным Скорпионам романтические иллюзии, надежды и разочарования. Поддавшись влиянию момента, многие представители знака рискуют поступить вразрез со своими собственными идеалами в любви - и закономерно столкнуться с последствиями своего легкомыслия или доверчивости.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться в плену своих давних любовных иллюзий, из-за чего рискуют временно утратить точку опоры, удачливость и ясность суждений. Они могут представлять в фантастических неземных красках настоящее и будущее своего романа, личность партнера или собственную роль в отношениях.

Козерог

Сегодня романтические устремления ведут Козерогов в мир фантазий и иллюзий. Некоторые Козероги попадут в «другую реальность» благодаря воспоминаниям, которые повернутся к ним своей позитивной стороной и вновь поманят их неосуществленными надеждами. Им стоит воспринимать свои мечты с долей юмора.

Водолей

В этот день Водолеи могут задуматься о будущем своего романа или о дальнейших перспективах своей личной жизни в целом. Несмотря на рациональное мышление и долю скепсиса, в чем-то они окажутся неисправимыми идеалистами. Свидание сегодня должно быть романтичным, далеким от быта и слегка интригующим.

Рыбы

Сегодня Рыбы видят себя, любимого человека и окружающее пространство сквозь пелену иллюзий. Им не помешает надежная точка опоры, благодаря которой они смогут держаться на плаву и не тонуть в море своих мечтаний. Желательно, чтобы рядом с ними был понимающий партнер, всецело заслуживающий доверия.