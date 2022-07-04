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Партнер готовится сказать что-то важное — любовный гороскоп на 5 июля

4 июля 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит прислушиваться к словам своего партнера.

Партнер готовится сказать что-то важное — любовный гороскоп на 5 июля
Фото: Кадр из фильма "500 дней лета"

Овен

События этого дня заставят Овнов сменить тактику. Для многих Овнов перемены будут означать переход от азартной любовной игры к практическим действиям и от витания в облаках к реализму. Теперь им предстоит чаще подкреплять романтические спонтанные порывы наглядными вещественными доказательствами.

Телец

Сегодня у влюбленых Тельцов появляется «второе дыхание». Возможно, возрастет их смелость, настойчивость или страстность. Тельцам, рожденным в апреле, станет сложнее сдерживать свой природный темперамент. Тельцы, скрывавшие свой роман, могут решить, что с них хватит, и пора действовать открыто.

Близнецы

Сегодня Близнецам нелегко оставаться чистыми романтиками и рассматривать любовь как приятное легкое приключение. Изменившиеся обстоятельства не влияют на их чувства и личные симпатии, но могут заставить изменить манеру речи и поведения, иначе расставить приоритеты. Для свидания это не лучший день.

Рак

Сегодня Раков начинает одолевать ораторское вдохновение и они надеются встретить в любимом человеке благодарного слушателя. Многие Раки становятся чувствительными к несогласию со своими аргументами или взглядами — особенно если дело касается важного вопроса, который они принимают близко к сердцу.

Лев

Сегодня Львам не стоит проецировать чувства, вызванные новыми обстоятельствами, на свою личную жизнь. Внешние перемены не угрожают уже сложившимся отношениям. Временные препятствия — например, проблемы с коммуникацией — могут возникнуть у свободных Львов, которые ищут свое счастье вдали от дома.

Дева

Сегодня романтические надежды Дев получают неожиданную подпитку. Новые события дают им в руки дополнительные козыри в любовной игре. Многим Девам потребуется время для того, чтобы их разглядеть и ими воспользоваться — но можно не сомневаться, что они сориентируются в ситуации достаточно быстро.

Весы

Весам звезды подсказывают, что им не кажется, и в поведении партнера действительно наметились изменения. Сила чувств при этом не меняется, а вот манера вести себя может стать совершенно иной. Не исключено, что любимый человек станет более упрямым и начнет «продавливать» свои интересы любой ценой.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам стоит призвать на помощь всю свою природную проницательность и психологический дар, чтобы заново выстроить диалог с партнером в гармоничном ключе. «Половинка» становится раздражительнее, капризнее и в любой момент способна выдать неожиданную недружелюбную реакцию.

Стрелец

В приятном общении с представителями другого пола Стрельцов начинают поджидать коварные психологические ловушки. Одни Стрельцы рискуют ненароком задеть тайную больную струну в душе объекта своих симпатий, а другие оказаться задеты сами. Стоит подумать, прежде чем откровенничать и идти на сближение.

Козерог

Козерогам звезды намекают, что у них появляется повод стать чуть активнее в личной жизни — но для начала нужно нейтрализовать накопившееся напряжение от недавних событий, иначе эффект от активности не порадует. Возможно, партнер готовится сказать что-то важное, будьте готовы выслушать и понять его.

Водолей

События этого дня могут направить внимание Водолеев на практические тонкости совместной жизни с любимым человеком. В зависимости от ситуации в фокусе их размышлений может оказаться повседневный быт, интимная жизнь, общая территория проживания, общий питомец или стиль взаимоотношений с родней.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что с сегодняшнего дня они могут смелее выражать свое мнение и чаще инициировать общение. Жанр романтической переписки или легкой болтовни сейчас не является их сильной стороной, поводом для знакомства могут чаще оказываться деловые вопросы или сфера активного хобби.

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