Возрастет уровень доходов – финансовый гороскоп на 7 июля

Сегодня мы можем получить премию или найти другие источники доходов.

Овен

Удачный день для Овнов, привыкших действовать самостоятельно и проявлять инициативу. Вы будете способны легко входить в контакт с самыми разными людьми и добиваться нужного вам результата. Могут вырасти доходы у тех, кто причастен к ночным заведениям, санаторно-курортному, гостиничному и ресторанному бизнесу. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле.

Телец

Звезды советуют Тельцам больше полагаться на свою интуицию при принятии важных решений. Работа по свободному графику может оказаться более продуктивной. День лучше всего подходит для творческого уединенного труда. Особенно это касается фрилансеров, работающих дистанционно. Также успешно развивается деловое партнерское сотрудничество.

Близнецы

Близнецы в этот день смогут наладить успешное деловое сотрудничество с единомышленниками, коллегами и подчиненными. Это удачное время для проектно-конструкторских работ. Благодаря творческому и новаторскому подходу вы способны увидеть и продвинуть вперед перспективные направления. Возможно, вы будете избавлены от необходимости выполнять рутинную работу.

Рак

Ракам сегодня удастся решить многие вопросы благодаря такту и дипломатичности при общении с окружающими. День благоприятен для морских профессий, криминалистики, гостиничного бизнеса и фармакологии. Успешно идут дела у работников дизайнерских студий, туристических агентств, преподавателей вузов. Благодаря повышению квалификации ваша деловая репутация может укрепиться.

Лев

Звезды советуют Львам смелее идти на контакт с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов. Это удачный день для расширения ассортимента предлагаемых услуг, проведения рекламных акций, в том числе с использованием ресурсов интернета. Работники страховых агентств почувствуют приток клиентов. Бизнесмены при необходимости могут получить доступ к кредитной линии на выгодных условиях.

Дева

У Дев удачный день для контактов, направленных на дальнейшее развитие делового партнерства. Руководящим работникам удается найти дополнительные источники финансирования за счет привлечения инвесторов. Удачно сложится день для консультантов, социальных работников, посредников и торговцев. Можно использовать этот день для вовлечения других людей в сферу ваших экономических интересов.

Весы

Весы смогут увеличить свои доходы за счет повышения уровня квалификации. Направьте свои усилия на углубление профессиональных знаний – это поможет вам успешно справляться с поставленными задачами. Отношения в трудовом коллективе складываются вполне конструктивно. Хорошо проявят себя инженеры, изобретатели, программисты и конструкторы.

Скорпион

Скорпионы смогут раскрыть свои таланты и способности в техническом творчестве. Прежде всего, это касается рабочих профессий, тех, кто работает физически с техникой и механизмами. Успешно идет освоение новых профессий, получение и закрепление навыков работы с инструментами. Возможно, вам удастся многое усовершенствовать в техническом смысле.

Стрелец

У Стрельцов удачный день для привлечения клиентов путем проведения рекламных мероприятий. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить портфель заказов и количество подписчиков. Если вы планировали обменять валюту, то в этот день вам удастся осуществить обмен по выгодному курсу.

Козерог

У Козерогов удачно проходят работы, связанные с использованием ресурса недвижимости. Прежде всего, это относится к работникам агентств по сделкам с недвижимостью, строителям, коммунальщикам и дизайнерам по интерьеру. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию недвижимой собственности. Эффективно проходят обсуждения перспективных планов с единомышленниками.

Водолей

Многие Водолеи, занятые торговлей и посреднической деятельностью, будут способны добиться сегодня высоких результатов. Объемы продаж растут, товарно-денежный оборот ускоряется, что способствует росту ваших доходов. Также это удачный день для карьерного продвижения – начальство настроено доброжелательно и будет поощрять ваши карьерные устремления.

Рыбы

У Рыб удачный день для повышения уровня профессионального мастерства за счет использования технических новинок. Хороших результатов добьются риелторы, строители, ремонтники, офисные служащие, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Уровень доходов может вырасти, и вы сможете принять взвешенные решения относительно финансовых расходов.