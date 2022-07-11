Выходим из зоны комфорта — гороскоп на 12 июля

13-14 лунные сутки. Сегодня утром Луна без курса не сулит быстрых подвижек в делах, дает время на минуту лени или на постепенную раскачку.

Во второй половине дня Луна в знаке Козерога настроит на прагматичный лад, поможет бросить силы на заработок, выполнение прикладных технических задач, повышение мастерства или карьерный рост. Подходящее время для тех, кто предпочитает слову дело, а также для амбициозных натур, которые не боятся выйти из зоны комфорта и потрудиться ради достижения цели. Успехи вероятнее в сфере производственных работ, силовых тренировок, менеджмента, бизнеса, строительства, уборки и ремонта.

Овен

Сегодня Овнам придется стать целеустремленными прагматиками и заняться конкретным делом. На первый план для них могут выйти заработки, доходы от бизнеса, профессии или должности менеджера. Овнам, работающим в официальной структуре, трудолюбие поможет быть замеченными руководством. Сложная сторона дня — личные амбиции: они могут стать и мощным мотиватором, и причиной завышенных карьерных ожиданий.

Телец

Тельцам не стоит терять время: во второй половине дня звезды обеспечат им возможность успешно действовать в собственном ритме и стиле. Залогом успеха для представителей знака становится их природная практичность, основательность или настойчивость: если они за что-то взялись, то с твердым намерением получить результат. Скрытые надежды и запросы многих Тельцов будут выше, чем заявленные официально.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит надеяться на полноценное продолжение вчерашних сюжетов. В течение дня на первом плане окажется та или иная практическая деятельность, не слишком совместимая с приятными легкими развлечениями. Во второй половине суток хорошо заниматься хозяйственными делами, ведением бизнеса или практическими вопросами безопасности. В любом деле будет важна материально-техническая база.

Рак

Ракам стоит начать день с мелкой повседневной рутины, забот о здоровье или домашнем питомце. Во второй половине суток лучше не заниматься мелочами и направить внимание на стратегические задачи, прежде всего связанные с практическим сотрудничеством. В это время продуктивно партнерство на равных, но можно с толком использовать и большие амбиции одной из сторон — например, для здоровой конкуренции.

Лев

Львам стоит провести утро в щадящем режиме, так как во второй половине дня их могут ждать вынужденные и не всегда приятные дела. Возможно, предстоит заняться здоровьем, хозяйством, ремонтом или насущными деталями бизнеса. В любой сфере окажется мало одних благих намерений, будет важно дополнить их дотошностью и профессионализмом. Придется потрудиться Львам, рассчитывающим на карьерный рост.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Девам приступать к делам во второй половине дня. Если утро начнется с рассеянности, лени или недомогания, не стоит заранее беспокоиться: постепенно вы придете в норму. У вас появится не только «дежурная» работоспособность, но и неожиданное продуктивное вдохновение, найдется мотивация для творческого роста, ведения бизнеса, усиленных тренировок или преодоления кризиса.

Весы

Утром Весов порадуют отзвуки вчерашних событий, но рассчитывать на продолжение приятного сюжета сегодня вряд ли стоит. В центр внимания могут попасть бытовые, профессиональные, жилищные или другие задачи практического рода. Не исключено, что первоначальный объем работ в доме или бизнесе возрастет из-за конкуренции или повышенных требований. Хорошо заниматься строительством, хозяйством, ремонтом.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня для них окажется продуктивнее вторая половина суток. Именно в это время стоит налаживать деловое сотрудничество, активно оказывать услуги, искать толковых партнеров или помощников для конкретных целей и проектов. Стоит учитывать свои и чужие запросы: не исключено, что придется пройти через затруднения или споры прежде, чем сойтись в условиях и оплате.

Стрелец

Стрельцам имеет смысл начать день с потакания своим привычкам, мелким слабостям и минутным капризам: во второй половине дня практические дела сделают невозможными лень и расслабленность. Многим Стрельцам придется уделить внимание бизнесу или рабочей рутине с упором на ремонт, снабжение или техническую оснастку. Может возрасти объем расходов за счет покупки полезных вещей: запчастей, инструментов.

Козерог

Сегодня утром Козероги могут немного полениться. Результативной и насыщенной для них станет вторая половина дня. В это время они станут амбициознее, конкурентоспособнее и азартнее, будут готовы проявить инициативу или взяться за масштабную задачу. Козероги, которых пугает объем работы, втянутся в нее постепенно. Это хороший момент для домашних и деловых начинаний, силовых спортивных тренировок.

Водолей

В начале этого дня Водолеям стоит запастись эмоциональным вдохновением и моральной поддержкой. Во второй половине дня сложатся подходящие условия для продуктивной самоотверженной работы, для решения трудоемких прикладных задач в доме или бизнесе. Звезды советуют не лениться: в это время ниже риски и выше уровень безопасности, проще взяться за конкретное дело или найти для него умелых помощников.

Рыбы

Сегодня утром Рыбам лучше ограничиться мечтами и расплывчатыми планами. По-настоящему полезная деятельность, приближающая их к будущему или к заветному идеалу, станет возможной лишь во второй половине дня. В это время им помогут старые друзья, пригодятся прежние инструменты или знакомые эффективные методы работы. Добавив к этому арсеналу усердие и настойчивость, можно выйти на новый уровень.