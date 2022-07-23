Обманем и себя, и партнера — любовный гороскоп на 24 июля

Сегодня мы можем поверить в то, что реальным не является.

Овен

В этот день влюбленным Овнам стоит чаще доверять судьбе и собственному вдохновению. Свободным Овнам он дает надежду на интересные знакомства: возможно, они не начнутся с выраженной романтической ноты, но в будущем это вполне может случиться. В любовной самопрезентации актуальны честность и яркость.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам придерживаться нейтрального и сдержанного стиля общения. Не стоит открыто демонстрировать свои бурные чувства и давать волю своему темпераменту. Что не означает молчания, холодности или ухода в тень: будьте обаятельны и контактны, но держитесь в заданных рамках.

Близнецы

В этот день Близнецы легко и непринужденно развивают знакомства личного характера, но им может недоставать смекалки и чутья для перевода общения в романтическую плоскость. Многие Близнецы, не отдавая себе в этом отчета, будут следовать знакомым поведенческим шаблонам и диктуемым ими формальностям.

Рак

В этот день влюбленным Ракам придется решать две противоположные задачи: оставаться общительными и следить за своими словами. Не помешает контролировать и собственную манеру поведения, особенно на людях: судить о вас любимый человек может именно по ней, а не по вашим чувствам или личным дарованиям.

Лев

Сегодня у Львов есть возможность наладить диалог с любимым человеком, если он по какой-то причине избегает прямого контакта. Не самый плохой способ вызвать его на разговор — пригласить на тусовку общих друзей, позвать в увлекательное путешествие или выманить на оригинальное масштабное мероприятие.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам общаться с объектом своих симпатий на отвлеченные или популярные темы, в которых им не требуется излагать собственное мнение. Это особенно важно, если отношения только завязываются: излишняя откровенность на ранней стадии романа может придать ему нежелательный оттенок.

Весы

В этот день звезды советуют влюбленным Весам оставаться на волне интересного общения с нравящимся им человеком: это лучший способ подчеркнуть свои положительные качества и скрыть нежелательные нюансы — например, свое неудовлетворительное эмоциональное состояние, недомогание или временные неудачи.

Скорпион

Сегодня Скорпионы склонны подстраиваться к обстановке и среде. Их слова о любви могут не отражать их истинные чувства и идеалы, а быть всего лишь формой поддержки разговора. Если их шутливые речи и забавные теории о взаимоотношениях полов случайно услышит пассия, у нее могут возникнуть вопросы.

Стрелец

Сегодня в увлекательной беседе с партнером Стрельцы могут пропустить сомнительные пункты. Это могут быть их же старые иллюзии, вытесненные страхи или очень личные секреты: семейные тайны, нюансы прошлого, происхождения или бытовых привычек. Такие моменты лучше прояснять или не затрагивать вовсе.

Козерог

Влюбленным Козерогам сегодня не стоит включать на полную мощность свой природный перфекционизм, имеет смысл позволить себе свободу творчества в деталях. Но не стоит и отключать привычные системы контроля полностью: не помешает общий план, просчет возможных вариантов развития разговора или свидания.

Водолей

Сегодня Водолеи легко находят понимание с объектом своих симпатий на почве общих интересов и интеллектуальных хобби. Звезды намекают, что общение не всегда будет столь же гладким, и стоит позаботиться о том, чтобы сохранить его комфортный шаблон: в случае размолвок можно будет к нему возвращаться.

Рыбы

Сегодня Рыбы — мастера словесных иллюзий и самообмана, что может привести в общении с партнером к ряду недоразумений. Даже там, где все ясно, представители этого знака способны «напустить туман». Многие Рыбы будут склонны о чем-то умалчивать или закрывать глаза на то, что их смущает в чужих речах.