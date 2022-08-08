Идем проторенной дорогой — финансовый гороскоп на 9 августа

Сегодня нужно использовать старые и проверенные методы в работе.

Овен

Звезды советуют Овнам на этот день забыть о своих карьерных устремлениях и как можно меньше контактировать с начальством. Вышестоящее руководство может не оценить в должной мере ваши старания. Игрокам на фондовом рынке рекомендуется воздержаться от заключения сделок и быть осмотрительнее — возрастают риски. Отложите на другое время обмен валюты, и не торопитесь вкладывать деньги в рекламу.

Телец

У Тельцов этот день может быть связан с напряженным информационным фоном. Вам могут поступать ложные сведения. Звезды не советуют вам назначать деловые свидания, совершать поездки. Торговля может пострадать из-за неудачной конъюнктуры рынка и снижения спроса. Количество клиентов и заказчиков может уменьшиться, в результате чего вы будете вынуждены много времени оставаться без дела.

Близнецы

У Близнецов сегодня могут ухудшиться отношения с коллегами в трудовом коллективе. Старайтесь самостоятельно решать возникающие проблемные моменты и как можно реже обращаться за помощью к коллегам. Важно соблюдать трудовую дисциплину, не отвлекаться на посторонние разговоры в рабочее время. Ваше долгое отсутствие на рабочем месте может привести к штрафным санкциям.

Рак

У Раков сложный день для поддержания делового партнерского сотрудничества. Отношения могут осложниться из-за нарушений договоренностей и излишне эмоционального реагирования. У вас может сложиться впечатление что, несмотря на доходы, деньги куда-то утекают в неизвестном направлении. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой имеется большой опыт и все предсказуемо.

Лев

Львам необходимо придерживаться открытого стиля поведения. Постарайтесь игнорировать разного рода слухи и сплетни и не ввязывайтесь в бесплодные выяснения отношений с коллегами по трудовому коллективу. Если ваш бизнес связан с недвижимостью, то возможны разного рода осложнения. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.

Дева

Традиционные виды деятельности Дев в этот день гораздо предпочтительнее любых новаций и экспериментов. Чем меньше вы будете планировать и мечтать о новых перспективах, тем выше будут результаты вашего труда. Нельзя полагаться на информацию, полученную из конфиденциальных источников – эти сведения могут оказаться недостоверными.

Весы

У типичных Весов сегодня не лучший день для карьерного продвижения. Не стоит доверять обещаниям начальства о грядущем назначении на более высокую должность. Возможно, вам потребуется отпроситься пораньше с работы по семейным обстоятельствам, и это может стать поводом для недовольства начальства. Не допускайте отставания от графика работ, поскольку это может стать главной претензией к вам со стороны начальства.

Скорпион

У Скорпионов сегодня не исключены осложнения отношений с начальством. Возможно, вам будет высказано замечание по поводу затягивания сроков исполнения работы. От вас ожидают более лояльного отношения и полной исполнительской дисциплины. Однако вы можете быть склонны к проявлению неуступчивости и упрямства. Старайтесь действовать более гибко.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день очень важен с точки зрения поддержания деловой репутации. Следите за тем, чтобы никто не бросил тень на вашу репутацию. А для этого вы должны в полной мере владеть профессиональными познаниями. Наибольшее напряжение испытают те, чья деятельность напрямую связана с кредитно-финансовой работой. Старайтесь в точности исполнять правила и нормы закона.

Козерог

Не самый лучший день для проявления деловых качеств Козерогами. Излишняя эмоциональная вовлеченность в дела может помешать вам правильно и трезво реагировать на сложившуюся ситуацию. Это неблагоприятный день для юридических и судебных разбирательств. Не лучшее время для ведения переговоров с целью заключения соглашения о сотрудничестве.

Водолей

Водолеи в течение этого дня могут почувствовать ограничивающие влияния, мешающие в полной мере реализовать свои намерения. Старайтесь избегать всевозможных обсуждений, интриг и сплетен вокруг ваших коллег. От участия в публичных мероприятиях сегодня лучше воздержаться. Берегите силы от перенапряжения — это может привести к ухудшению самочувствия и снижению уровня работоспособности.

Рыбы

Непростой день для Рыб, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Расчет на помощь наставника может не оправдать ваших ожиданий, и вам придется самостоятельно пробираться сквозь дебри непонятной работы. Попытки применить новые методы в работе могут привести к техническим сбоям и нарушению рабочего ритма.