Инициатива будет наказуема – финансовый гороскоп на 13 августа

Сегодня не стоит активничать в рабочих делах, иначе придется трудиться весь выходной.

Овен

Овнам в первой половине дня не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Нельзя быть уверенными в стабильной финансовой ситуации. Также строго соблюдайте нормы закона – не исключены проверки, в том числе и негласные. Вторая половина дня открывает перед вами новые возможности в творческой реализации своих намерений. Вы сможете преуспеть при участии в конкурсах, в кастингах.

Телец

С утра типичные Тельцы могут столкнуться с нарушениями в выполнении договорных обязательств. Поведение деловых партнеров и клиентов может оказаться ненадежным или проблемным. Потенциальные контрагенты могут не сдержать данных обещаний. Наиболее важные дела запланируйте на вторую половину дня. Это хорошее время для частной подработки.

Близнецы

С утра Близнецы могут столкнуться с трудностями при выстраивании делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Не все приказы и распоряжения будут правильно поняты и своевременно исполнены. Вторая половина дня благоприятствует деловым встречам и поездкам. Используйте это время для работы с документами и для заключения торговых сделок.

Рак

В первой половине дня Раки вряд ли будут обладать достоверными сведениями о текущей ситуации в делах. Поэтому пока лучше не торопиться с принятием важных решений. Осложняется процесс профессионального обучения у студентов вузов и колледжей. Вторая половина дня складывается успешно для тех, кто работает в государственных учреждениях и занимает руководящие должности.

Лев

Львам в первой половине дня могут задержать перечисление денег, причитающихся счет оплаты за выполненную работу. Также это не лучшее время для работы в сфере строительства и сделок с недвижимостью. Вторая половина дня благоприятствует учебе и служебным командировкам. Бизнесменам рекомендуется активнее взаимодействовать с иностранцами.

Дева

Девам в утренние часы может поступить ложная информация. Будьте осмотрительнее при общении с незнакомыми людьми. Никому ничего не обещайте и сами не доверяйте чужим обещаниям. Вторая половина дня может быть связана с финансовой поддержкой со стороны влиятельного покровителя. Это хорошее время для оплаты счетов и погашения долгов по кредитам.

Весы

Весам в первой половине дня будет сложнее найти взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Возможны сбои в сотрудничестве, межличностные трения и психологические трудности. Вторая половина дня благоприятствует деловому партнерству и работе в сфере индивидуальных услуг. Ваши услуги могут пользоваться популярностью у клиентов.

Скорпион

В утренние часы Скорпионам не рекомендуется предпринимать рискованные финансовые операции. Также это не лучшее время для инициативного поведения. Вторая половина дня благоприятствует любым видам деловой активности. У вас складываются прекрасные отношения с коллегами, начальством и подчиненными. Старайтесь действовать целеустремленно и практично.

Стрелец

Если Стрельцы имеют удаленную работу и выполняют основные обязанности через Интернет на дому, то в первой половине дня у вас могут быть осложнения в делах. Возможно, вам поступит недостоверная информация, или сделанный заказ может быть отменен. Отложите важные дела на вторую половину дня. В это время вы сможете в полной мере проявить свои таланты и способности.

Козерог

Козерогам не рекомендуется планировать деловые встречи в утренние часы. В это время вы можете столкнуться с несогласованностью в контактах. Также в это время не стоит безоговорочно доверять поступающей информации. Могут быть убытки в торговле. Вторая половина дня может быть связана с улучшением условий труда на рабочем месте. Хорошо заниматься подготовкой отчетной документации.

Водолей

Водолеям в утренние часы лучше не пересекаться с начальством без крайней производственной необходимости. Подобные контакты могут негативно отразиться на вашей карьере и уровне доходов. На вторую половину дня и вечернее время хорошо планировать деловые встречи. Успешно пойдут дела у торговцев, водителей транспорта, консультантов сетевого маркетинга.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня не рекомендуется проявлять инициативу в делах. Это именно то самое время, когда личная инициатива бывает наказуемой. Не лучшее время для самостоятельного профессионального обучения. Вторая половина дня связана с улучшением в делах и ростом доходов. Прилагайте усилия к повышению уровня профессионального мастерства.