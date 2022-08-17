Держимся подальше от серьезных дел — финансовый гороскоп на 18 августа

Сегодня нам стоит браться только за то, в чем мы гранитно уверены.

Овен

Первая половина дня может пройти в достаточно напряженном режиме для Овнов. Запланированные на это время деловые встречи могут пойти по невыгодному для вас сценарию, либо может сорваться важная договоренность. Вторая половина дня благоприятствует проведению рекламных мероприятий. В это время могут произойти события, повышающие вашу деловую репутацию.

Телец

Финансовые возможности Тельцов в этот день могут начать стремительно уменьшаться. Прежде всего, это может быть связано с нерациональным расходованием денег. Некоторые покупки могут быть сделаны под влиянием эмоционального импульса, а не в силу необходимости. Расходные статьи вашего бюджета могут намного превысить над доходами. Наиболее удачное время для работы – вторая половина дня.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с осложнениями в карьере. Дело в том, что ваши стремления и желания могут войти в противоречие с позицией начальства. Не стоит принимать важных решений без предварительного согласования с начальством. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня.

Рак

Ракам в первой половине дня может быть нелегко разобраться с поступающей информацией. Вы можете стать жертвой мошенничества и обмана при совершении торговых сделок. Не исключены осложнения с профессиональным обучением, поскольку ваши интеллектуальные способности могут быть недостаточными для понимания учебного материала. Вторая половина дня может быть связана с ростом доходов.

Лев

Первая половина дня может пройти для Львов по непредсказуемому сценарию. Возможно, вам придется вносить коррективы в свои планы и заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались. Во второй половине дня вам удастся взять под личный контроль текущие события и во многом исправить ситуацию. Старайтесь действовать методично и целеустремленно, экономно расходуя свое рабочее время.

Дева

Девам в первой половине дня рекомендуется сдерживать свои инициативы и не делать того, в чем нет абсолютной уверенности. Может усилиться напряжение по линии делового партнерства. От ведения переговоров пока лучше воздерживаться. В отношениях с начальством может произойти улучшение только к концу дня. Ваши усилия могут быть оценены должным образом.

Весы

Весам в первой половине дня следует позаботиться о своей деловой репутации. Вам могут предъявить претензию относительно несоблюдения сроков выполнения работы, и это может негативно отразится на вашем авторитете. Во второй половине дня воспользуйтесь помощью друзей и единомышленников. Вы сможете гармонично влиться в коллективную работу и добиться высоких результатов.

Скорпион

Скорпионы в первой половине дня могут быть склонны к рискованным финансовым вложениям, которые, однако, могут быть потеряны вами бесследно. Возрастает вероятность технических поломок на производстве. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто занимает руководящие должности. Вы сможете реализовать свои идеи относительно реформирования и оптимизации бюджета.

Стрелец

Тема делового партнерства в первой половине дня для Стрельцов может стать наиболее напряженной и нестабильной. Вам, возможно, придется вступать в деловое взаимодействие с людьми, отличающимися излишне эмоциональным и ненадежным поведением. Особенно нелегко будет заниматься индивидуальным обслуживанием клиентов. Вторая половина дня благоприятна профессиональной учебе.

Козерог

Личные симпатии и антипатии в трудовом коллективе могут оказать деструктивное влияние на профессиональную деятельность Козерогов. Возможно, вы будете склонны излишне пристрастно относиться к своим коллегам. Старайтесь воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег — возможны межличностные конфликты. Все это не способствует результативности в работе.

Водолей

Водолеи в первой половине дня могут почувствовать сильную потребность к переменам. Однако попытка что-либо поменять в методах работы может нарушить ваш привычный ритм и негативно отразиться на результативности. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто выполняет индивидуальные заказы. Вы сможете найти индивидуальный подход к клиентам и качественно исполнить их запросы.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня лучше воздержаться от работы, связанной с составлением статистических и финансовых отчетов. Также в это время может уменьшиться спрос на ваши услуги со стороны клиентов, заказчиков, покупателей. От оформления договора аренды пока лучше воздержаться. Вторая половина дня благоприятна для укрепления отношений с коллегами.