Движемся вперед в комфортном — темпе гороскоп на 26 августа

28-29 лунные сутки. Сегодня во всем важна умеренность. Нежелательна активная суета.

Стоит отложить начинания, сократить программу мероприятий, смириться с дистанцией, лимитом, временным сужением возможностей, отсутствием нужных людей, охлаждением чувств. Не помешает профилактика болезней и возможных неприятностей. Луна во Льве советует присмотреть за детьми: у них вероятны капризы и недомогания. Полезно следить за новостями: ингрессия Меркурия в Весы дает свежие идеи для интересных дискуссий и партнерской деятельности, благодаря ей могут наметиться новые тренды или открытие новых маршрутов.

Овен

Этот день обещает стать для Овнов умеренно удачным, если они заранее снизят свои запросы в соответствии с требованиями момента — например, сократят программу своих мероприятий. Возможно временное охлаждение чувств, снижение творческого тонуса. Лучше отложить обсуждение и реализацию новых идей. Родителям желательно проследить за соблюдением дисциплины у детей и в чем-то ограничить их активность.

Телец

Сегодня Тельцам не удастся выйти за рамки правил или заданной программы. Их могут ждать ограничения в быту или творчестве. Также им не всегда будет удобно выражать свои эмоции, вероятно, им придется контролировать проявления своих любовных или родительских чувств. Может временно опустеть дом, возникнуть размолвка в любви или в семье. Не лучший день для начинаний, особенно связанных с жильем.

Близнецы

Сегодня у Близнецов появляются новые идеи и хорошие возможности, но реализовать (а порой и осознать) их сразу им вряд ли удастся по объективным причинам. Их творческий потенциал или потенциал нужных им людей может быть временно исчерпан. Перед новым интересным и продуктивным периодом многим Близнецам потребуется несколько дней для психологической перезагрузки или улаживания своих домашних дел.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам свернуть инициативы и стать чуть экономнее. Самое время привести в порядок свой бюджет, подсчитать прибыли и убытки, заново оценить материальные перспективы и отбросить не оправдавшие себя финансовые сценарии. Также это подходящий момент для избавления от старых вещей и активов, их можно раздать друзьям или нуждающимся. В доме может появиться новая тема для бесед.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам отложить необязательные дела и заняться своими насущными потребностями. Это подходящий день для того, чтобы сбросить лишний балласт и поправить здоровье. Возможны недомогания, спровоцированные необычной ситуацией (новшествами, любовными или другими волнениями). Даже если ситуация разворачивается не так, как вы предполагали, помните, что любые сложности могут стать возможностями - главное быть готовыми подстроиться под новые обстоятельства.

Дева

Девам стоит провести эти сутки в энергосберегающем режиме и продумать свою новую линию поведения. Желательно отказаться в этот день от начинаний, необязательных дел и контактов, принять меры по поддержке здоровья и снизить количество потенциальных раздражителей. Преждевременный шаг не только не даст результата, но и вынудит напрасно израсходовать ресурс — например, деньги, силы или лимит времени.

Весы

Этот день Весы не смогут назвать для себя откровенно неудачным, но он способен сузить их горизонты и временно снизить возможности. Причиной такого положения дел может быть объективное стечение обстоятельств или их собственное самочувствие. Звезды советуют не терять оптимизма и активнее продумывать уже появившиеся новые идеи, но пока не спешить представлять их публике и заинтересованным лицам.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно видеть естественный предел своих возможностей. День требует выполнять обязанности, следовать субординации, дисциплине или долгу. Возможно, придется контролировать внешние проявления чувств или отказаться от части благ. При неудаче не стоит снова и снова пытаться взять препятствие — лучше остановиться и честно проанализировать стратегию, чтобы исключить ошибку в будущем.

Стрелец

События этого дня укажут Стрельцам границы их возможностей и помогут им избавиться от устаревших элементов в собственном мировоззрении. Если в вашей жизни появились некие препятствия (например, в деловой сфере или в логистике), то придётся проявить терпение и ждать лучшего случая, поэтому следите за свежими новостями в своей группе и в социуме.

Козерог

Сегодня Козероги могут испытать душевный кризис. Причиной могут стать и положительные события (например, получение желаемого), и отрицательные (например, отмена планов). День формирует не самые стандартные ощущения, легко ошибиться в оценке ситуации или в своих желаниях. Стоит отменить необязательные покупки, важные решения и новые начинания, избегать рискованных авантюр и необратимых шагов.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с упущенным шансом — например, в любви, отношениях с детьми или завоевании внимания своей аудитории. Звезды подсказывают, что это не последняя возможность, и советуют на время смириться. Если подобное повторяется уже не в первый раз, полезно проанализировать ситуацию и свое поведение: возможно, найдется «баг» в привычном сценарии, от которого пора избавиться.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам снизить нагрузки и отменить несрочные занятия. Важно позаботиться о самочувствии, особенно при наличии хронических недугов. В обязательных делах и процедурах стоит быть как можно аккуратнее: любая мелочь сейчас может привести к обострению отношений с деловыми партнерами, любимыми людьми, членами семьи или коллегами по работе, либо к неприятностям со здоровьем.