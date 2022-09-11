Верим в себя и смело идем вперед — гороскоп на 12 сентября

16-17 лунные сутки. Этот день помогает поддерживать баланс в неоднозначных и нестандартных ситуациях, позволяет тренировать ловкость и чувство юмора.

Хорошо заниматься сравнением вариантов, разработкой и поддержкой программ и сценариев. Одновременно события этого дня упорно напоминают о невозможности быстрого прогресса в чем бы то ни было. Луна, пребывающая в знаке Овна, на этом фоне может подогревать нетерпение и временами создавать нервозность. Наиболее результативна и удачна первая половина суток. К вечеру снизится продуктивность, уменьшится доля везения, и начнут чаще напоминать о себе негативные эмоции.

Овен

Сегодня Овны зависимы от своего настроения, самочувствия и того позитивного эмоционального заряда, который им дают их идеи. Им не стоит пропускать утренние часы: это лучшее время для коротких поездок, есть шанс преуспеть сразу в двух направлениях. В течение дня может накапливаться раздражительность и усиливаться подверженность вредным привычкам. Лучше не откладывать важные занятия на вечер и ночь.

Телец

Сегодня звезды не рекомендуют Тельцам включаться в новые дела, а также увлекаться и бесконтрольно повышать нагрузки. В обязательных работах желательно не отклоняться от плана, сверяться с заданными правилами или нормативами. Порядок и умеренность в этот день окажутся наилучшей защитой от неприятностей, уберегут от неудач в делах, коварных «ударов в спину» и обострения хронических недомоганий.

Близнецы

В этот день внимание Близнецов могут удерживать разные варианты личного или коллективного будущего. Не исключен интерес к параллельным отношениям, к нескольким группам или проектам. Звезды напоминают, что судьба дает время для сравнения и советуют не спешить с окончательным выбором. Наиболее продуктивным временем окажется утро. В конце дня не будет лишней осторожность в компаниях и людных местах.

Рак

В этот день Ракам лучше не приступать к важным новым делам и не менять радикально взятый курс. Стоит учитывать следы прежнего негатива в своих отношениях с другими людьми. Это не лучший момент для первого собеседования, увольнения или вступления в должность, попытки завоевать доверие новых партнеров, оппонентов, начальства или подчиненных. Любые планы лучше отложить для дальнейшей доработки.

Лев

Обстоятельства этого дня благоприятствуют делам Львов и поддерживают в них надежду при виде помех. События этого дня могут переключить их внимание с позитивных граней их дел на менее приятные (задержки, недоработки), но они с юмором отнесутся к нестандартной ситуации или досадной неизбежной заминке. К их личному оптимизму может весьма своевременно добавиться поддержка от проверенного сообщества.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам оставаться начеку, так как этот день не сулит полного комфорта и создает предпосылки для осложнений. Возможны неприятности материального свойства, огорчительные моменты в личной жизни, тревоги за детей, непростые отношения дома или на работе. Может испортиться настроение, или напомнит о себе давняя вредная привычка. В любой ситуации будет вредна импульсивность.

Весы

Сегодня Весам предстоит ориентироваться на окружающую их обстановку, которая не всегда будет однозначной. Нужные им люди могут откладывать выбор, брать тайм-аут в общении, демонстрировать не лучшие черты характера и совершать не самые благовидные поступки. Может появиться искушение отзеркалить чужое поведение или начать сравнивать себя с другими не в свою пользу. Это не лучший момент для диалога.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит рассчитывать на спокойный день. Могут напомнить о себе прежние оплошности, случаи небрежности, неудачные «пробы пера», капризные питомцы, нюансы самочувствия. Велика вероятность нестандартных задач или параллельных хлопот. Несмотря на все старания, итог усилий будет не идеальным, и события могут оставить неприятный осадок. Возможно, наметится переделка или доработка.

Стрелец

Сегодня Стрельцы обладают хорошим чувством баланса и ловко ведут дела. Они могут одновременно вести несколько проектов или успевать появляться на двух игровых площадках. Многим из них покажется более естественной и перспективной творческая, а не рутинная работа. Но события все чаще будут напоминать им о необходимости взять в ней паузу по семейным обстоятельствам или иным уважительным мотивам.

Козерог

Сегодня Козерогам могут действовать на нервы знакомые двойственные ситуации, включая домашние. Далеко не все представители знака будут расположены относиться к ним с юмором, особенно если история затянулась, и события нельзя ускорить. В такой момент лучше воздержаться от важных окончательных решений — гораздо важнее сохранять долю контроля над своими владениями (проектами) и иметь план на будущее.

Водолей

Этот день подарит Водолеям интересные впечатления, но он также даст дополнительные подтверждения необходимости паузы. Она окажется особенно очевидной и логичной, если их мечты связаны с получением образования, далекими путешествиями, консультированием, научными изысканиями или расширением личной аудитории. К счастью, временный откат назад часто будет удачно совпадать с их собственными планами.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам делать крупные покупки, заключать сделки и принимать важные финансовые решения. Велика вероятность оказаться в двойственной ситуации или столкнуться с нестандартным поворотом событий. Может потребоваться обмен, возврат или коррекция. Не исключено, что эти или другие меры не удастся осуществить быстро, придется ждать или идти на неудобный компромиссный вариант.