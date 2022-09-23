Вычисляем интриганов — гороскоп на 24 сентября

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве заставляет острее реагировать на негативные мелочи, и это мешает использовать хорошие стороны ситуации.

День неплох для мелких полезных обновлений, не исключена помощь от друзей. Сложные грани дня – суета, путаница, непостоянство, нервозность из-за всплывающих недочетов и неточностей. Возможны споры, сплетни, злословие. Может требоваться чистка, ремонт, доработка, переделка, повторное исследование, пересмотр диагноза, рецепта, инструкции или деталей договора, Вероятны сложности с получением услуг и срочной помощи. Проблемны командировки. Нужна аккуратность в любых работах.

В этот день внимание Овнов могут поглотить детали, связанные с их повседневными деловыми хлопотами или служебными обязанностями, а также с лечением, обновлениями, получением полезной информации или технической помощи. В любой работе вероятны загадки и неувязки. Не исключены мелкие поломки, ссоры с помощниками и персоналом учреждений, приключения в командировках. Может назреть ремонт, переделка.

Тельцам стоит быть готовыми к мелким неприятностям. В этот день даже в знакомых занятиях возможны те или иные погрешности, помехи и странности. Даже в самых приятных отношениях могут периодически возникать недоразумения и вспыхивать точечные размолвки. К счастью, у всех Тельцов будет шанс сгладить проблему или превратить ее в полезный тренинг благодаря своему дружелюбию или изобретательности.

Сегодня Близнецам важно контролировать свои эмоции, быть более аккуратными и последовательными – иначе их усилия принесут больше вреда, чем пользы. Проявив несдержанность, представители этого знака рискуют создать лишнюю суету, повздорить с домочадцами или помощниками, допустить ошибку в делах или получить мелкую травму. Возможны оплошности в технических работах, научных и творческих изысканиях.

Сегодня звезды советуют Ракам поддерживать контакты со своим повседневным близким окружением, но не брать на веру все подряд: возможны слухи и злословие. Нежелательны разъезды и прогулки: на любом маршруте есть риск приключений и неприятностей, при этом высока вероятность проблем с получением технической и другой срочной помощи. Лучше выбирать в этот день компанию друзей, а не случайных знакомых.

Сегодня звезды напоминают Львам о необходимости быть внимательнее в финансовых делах, аккуратнее в обращении с вещами и медикаментами, разборчивее в выборе покупок и дружеских контактов. Небрежность и чрезмерная снисходительность чреваты материальным ущербом или другими неприятностями. Этот день способствует вскрытию досадных нюансов прошлого, выявлению тайных погрешностей, недочетов и обмана.

Сегодня Девам выгодно быть уравновешенными, лишь при этом условии их ждет успех. Однако многим Девам будет сложно даваться ровное поведение. Найдутся вещи, которые лишат их душевного равновесия, заставят быть несдержанными или небрежными. В итоге для них возрастет риск травм, ошибок, усугубления проблем и обострения отношений. Возможен спор с руководством, любовный конфликт, всплеск конкуренции.

Сегодня звезды советуют Весам сосредоточиться на своих «тылах», прояснении важных скрытых нюансов и постепенном устранении неполадок. В зависимости от обстоятельств на первый план может выйти завершение лечения или косметических процедур, исследований, ремонтных или подготовительных работ. Возрастает риск проблем при получении технической помощи и медицинских услуг. Не рекомендуются поездки.

Сегодня звезды советуют Скорпионам (особенно очень общительным) поддерживать отношения с друзьями. Стоит простить им былые грешки и мелкие недостатки. Приятное общение такого рода убережет от случайных контактов и легкомысленных приключений. Также в этот день желательно не портить отношения с теми, кто может оказать помощь – например, с прежними ассистентами или знакомыми сервисами поддержки.

Сегодня звезды предостерегают темпераментных Стрельцов от неоправданного обострения отношений с нужными им людьми: ссоры такого рода могут иметь более долгие последствия, чем кажется сейчас. Если по тем или иным причинам приходится вступать в спор или конкуренцию, важно не нагнетать напряженность больше, чем этого требуют обстоятельства. Желательно оставлять поле для диалога и место для маневра.

Удачные моменты этого дня дополняются для Козерогов теми или иными осложнениями. Возможны неприятные ситуации в дороге, трудности при получении срочной помощи и технической поддержки. Не исключены размолвки даже с приятными людьми. Также в эти сутки возрастает риск осечек в любых работах, исследованиях, поисках и лечебных процедурах. Не помешает принять меры осторожности в срочной командировке.

Сегодня Водолеи вынуждены погрузиться в те приятные или досадные детали, которые мешают скорейшему исполнению их желаний и реализации их намерений. Не исключено, что на этом пути им придется столкнуться с рядом осложнений. В эти сутки желательно быть в ровном настроении — иначе могут «на ровном месте» возникать ссоры, появляться травмы или портиться вещи. Хорошо заниматься домашними обновлениями.

Рыбам важно помнить о потенциальном риске семейной, деловой, супружеской или иной ссоры: сегодня он сохраняется даже на фоне взаимной симпатии. Многое зависит от поведения оппонента, но и Рыбам стоит быть сдержаннее. Факторы риска — суета, спешка, импульсивность. Возможно недопонимание. Звезды советуют быть дипломатичнее, подстроиться под ритмы второй стороны и дать ей время собраться с мыслями.