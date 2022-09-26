Подтягиваем профессиональные знания — финансовый гороскоп на 27 сентября

Сегодня нужно грызть гранит науки и интересоваться новостями в вашей профессии.

У Овнов сегодня могут сложиться хорошие отношения с начальством. Если вы собирались обратиться с какими-то просьбами к начальству, то лучше это сделать в середине дня. Что касается отношений с коллегами, то не исключены мелкие трения в конце рабочего дня. Старайтесь браться за ту работу, в которой вы имеете большой опыт и с которой сможете справиться без посторонней помощи.

Тельцам рекомендуется активнее заниматься развитием делового партнерского сотрудничества. Удачно проходит переговорный процесс, можно подписывать соглашения о сотрудничестве. Отдавайте предпочтение партнерам, приехавшим из других стран и регионов. Другое позитивное направление может быть связано с выполнением индивидуальных услуг.

Близнецы сегодня имеют неплохие шансы проявить свои технические таланты и способности. Вы сможете успешно заниматься ремонтом и обслуживанием техники и механизмов. В этом смысле день пройдет удачно для работников сервисных служб. Не откладывайте важные дела на конец дня – в это время могут быть сложности с завершением работы.

Раки в этот день вряд ли смогут положиться на надежное поведение тех людей, с которыми периодически приходится контактировать по рабочим вопросам. Поэтому это не лучшее время для вовлечения других людей в сферу ваших экономических интересов. Намного лучше пойдет сотрудничество с постоянными деловыми партнерами. При возникновении затруднительных ситуаций попробуйте отыскать нестандартные решения.

В этот день Львам необходимо не только проявлять инициативу в делах, но и доводить начатые дела до полного завершения. Только в этом случае вы сможете получить максимальный результат от своих усилий. Удачное время для проведения ремонтно-строительных и коммунальных работ. Офисные служащие смогут сделать условия труда на рабочем месте более комфортными.

Девам в этот день не рекомендуется устанавливать деловые связи по личной инициативе. Сегодня вы можете ошибаться в людях, что может привести к нарушениям в договоренностях. Желательно снизить количество деловых контактов ввиду того, что многие из них могут не оправдать ваших ожиданий. Успешно пойдут дела у консультантов сетевого маркетинга и работников оптовых баз, складов.

У Весов сегодня могут вырасти доходы от строительных и ремонтных работ. Вместе с тем следует воздерживаться от выполнения частных заказов без соответствующей предоплаты. При контактах с клиентами старайтесь заблаговременно понять, есть ли у них реальное намерение сделать заказ — это поможет не тратить время впустую. Можете рассчитывать на финансовую поддержку со стороны близких родственников, членов семьи.

Скорпионам в этот день следует отдавать предпочтение индивидуальной трудовой деятельности. У вас усиливается потребность держать под личным контролем все происходящее, в чем вы лично заинтересованы. Работа в составе группы может быть сопряжена с несогласованностью и, как следствие, с невысокой эффективностью. Удачное время для умственного труда и предпринимательской активности.

В этот день Стрельцам рекомендуется сосредоточиться на поисках дополнительных источников доходов. Кроме основной работы вам могут предложить временную подработку. Однако не торопитесь соглашаться, подумайте, возможно, эта подработка будет не столь выгодной для вас или же новый график работы окажется для вас излишне обременительным.

В этот день Козерогам рекомендуется держать под личным контролем все свои дела. У вас также могут открыться неплохие шансы для сотрудничества с единомышленниками. Успешно проходят такие коллективные мероприятия как собрания, совещания, планерки, конференции. Хорошо работать не на сиюминутный результат, а с прицелом на перспективу, на результат в будущем — это будет вполне оправданно.

Доверительные отношения Водолеев с начальством сегодня могут укрепить свое положение в карьере. Вам могут поручить выполнение ответственного задания, с которым не каждый сотрудник может справиться. Успешно идут дела у тех, кто работает в сфере услуг. Ваша работа, как и вы сами, будет пользоваться популярностью у клиентов. Воздержитесь от рискованных финансовых операций и старайтесь не брать кредитов.

В этот день типичные Рыбы могут преуспеть в профессиональном обучении. Ваши интеллектуальные способности усиливаются при обучении в составе группы и в демократической атмосфере, когда есть возможность для свободного изложения своей позиции и обмена мнениями с другими учащимися и преподавателем. Приобретенные сегодня знания вы сможете применить на практике. Берегите свою деловую репутацию.