Риски повышаются — финансовый гороскоп на 4 октября

Сегодня будет нелегко работать — шанс совершить ошибку очень высок.

Это очень неоднозначный и разноплановый день для Овнов. С одной стороны вы можете столкнуться с неготовностью делового партнера идти на сотрудничество. Бизнесмены могут отметить усиление конкурентной борьбы. С другой стороны вы сможете преодолеть препятствия, если подойдете к вопросу с неожиданной стороны. Прислушайтесь к советам друзей и единомышленников.

У Тельцов сегодня могут сложиться непростые отношения в трудовом коллективе. Возрастает контроль над исполнением служебных инструкций и дисциплинарных требований. Не исключены служебные разбирательства из-за допущенных ошибок в работе. Вместе с тем это удачное время для работников финансовой сферы: бухгалтеров, банковских служащих.

Близнецы в этот день могут преуспеть в деле развития деловых партнерских отношений. Успешно идут дела у тех, кто работает в сфере услуг и занят индивидуальным обслуживанием клиентов. Однако рекомендуется воздержаться от заключения спекулятивных сделок по приобретению оптовых партий товара. Также пока лучше не торопиться с операциями по обмену валюты.

У Раков сегодня могут сорваться сроки исполнения запланированных работ. Особенно это относится к тем, кто занимается ремонтом и строительством. Вас могут подвести поставщики. Также не рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. А вот для текущей работы и сотрудничества с коллегами в трудовом коллективе день складывается удачно.

Львам в этот день не рекомендуется проводить деловые встречи и отправляться в поездки с целью ведения переговоров. Возможно, что сегодня вы столкнетесь с излишне недипломатичным поведением контрагентов. Напряженный информационный фон и большое количество поступающей информации предполагают умение быстро реагировать на ситуацию. Со своей стороны постарайтесь воздержаться от попыток оказать давление на кого бы то ни было.

У Дев в этот день может усилиться желание заработать как можно больше денег. И для этого вы вынуждены будете идти на большие энергозатраты. Старайтесь равномерно распределять силы и избегать запредельных физических нагрузок. Однако наиболее успешным направлением для приложения усилий может стать выстраивание гармоничных отношений с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе.

У Весов не лучший день для реализации своих намерений. Возможно, дело в том, что сейчас вы не склонны считаться с чужим мнением при проявлении личной инициативы, и это может привести к противодействию ваши усилиям. В деловом партнерстве могут усилиться разногласия. Старайтесь больше доверять людям и особенно своим деловым партнерам.

У Скорпионов этот день может сложиться вполне благополучно для урегулирования текущих вопросов. Успешно идут дела у тех, кто работает в больших трудовых коллективах, выполняет свои служебные обязанности уже долгое время и имеет в этом большой опыт. Не лучший день для торговли и деловых встреч. Будьте внимательнее при оформлении документов — есть риск ошибок и утери документов.

Благодаря личным инициативам и творческому настрою Стрельцы смогут успешно решить стоящие перед ними задачи. Особенно это касается новых дел. Например, вы преуспеете в новых профессиях. Используйте имеющиеся у вас деловые связи для реализации своих проектов. Вам пригодятся знания окружающих вас людей. Вместе с тем не торопитесь принимать рискованные финансовые решения.

Козерогам, работающим в непосредственном постоянном контакте с начальством, предстоит нелегкий день. Возможно, ваше личное понимание стоящих перед вами задач может войти в противоречие с мнением начальства. Ситуация требует от вас безусловного подчинения воле начальства. Если не сможете смириться и безусловно выполнить волю начальства, то могут быть неприятности.

Водолеям, проходящим профессиональное обучение в вузах или колледжах, в этот день рекомендуется строже подходить к исполнению дисциплины. Прогулы занятий не останутся без последствий. Воздержитесь от споров с преподавателями. Это удачный день для работы в творческом коллективе, проведения исследовательской и проектно-конструкторской работы. Хорошо заниматься составлением бизнес-плана.

У Рыб сегодня могут повыситься риски при проведении финансовых операций. Нежелательно брать и давать деньги взаймы – вернуть их потом будет чрезвычайно сложно. Бизнесменам будет нелегко найти и заинтересовать инвесторов своими проектами. Складываются конструктивные отношения с начальством. Вам могут повысить зарплату или выдать премию.