Астролог рассказал, как не совершить фатальные ошибки в особый период октября

Октябрь богат на яркие небесные события, способные придать месяцу статус переломного.

1. Прежде всего месяц проходит под аккомпанемент динамичного, пожалуй, наиболее яркого новолуния года (26 сентября), в котором зафиксирована фаза противостояния светил с Юпитером, находящегося на максимально близком расстоянии к Земле.

2. Кроме того в октябре поменяют направление движения сразу 4 планеты – Меркурий 2 числа, Плутон 9, Сатурн 23 выйдут на прямой ход, и только Марс 30 октября развернётся в ретроградное движение.

3. Активность влияния Юпитера в октябре не вызывает сомнений – концовку месяца Юпитер проведёт в так называемой горячей Точке Овна (1 градус знака Овен), а с 28 октября временно (до 20 декабря) перейдёт в знак Рыб.

4. Октябрь – время заключительного сближения разрушительного аспекта вражды между Сатурном и Ураном.

5. Важными событийными пунктами октября станут фазы полнолуния 9-го и солнечного затмения/новолуния 25 октября.

Итак, противоборство точки новолуния с Юпитером закладывает довольно демонстративный характер событий прежде всего в общественно-политическом пространстве. Зашкаливающие амбиции, завышенные ожидания и «планов громадьё» – всё это, как отражение небесных конфигураций, может проявляться на разных уровнях в бытовом, деловом и геополитическом масштабе. Сейчас стоит с изрядной долей скептицизма относится и к рисующим вам радужные картины будущего и суперперспективным обещаниям.

В целом астрологическая картина октября даже в силу одного фактора разворота 4 планет выглядит достаточно стихийной и лихорадочной, несущей множество перемен. Становится сложной и рискованной проблемой долгосрочного планирования – сейчас лучше сосредотачиваться на решении краткосрочных локальных задач. Тем не менее хоть какой-то договорной ресурс будут поддерживать Солнце и Венера, а с 11 октября и Меркурий, проходящие по компромиссным Весам.

Октябрь по периодам

1.Несмотря на обычную кутерьму, связанную с разворотом Меркурия (1-2 октября), первая неделя октября выглядит наиболее спокойной и позитивной, но в первую очередь с понедельника 3 по 7 включительно. 3, 4 (с 13:30) и 7 октября – неплохие дни для активности в деловой сфере.

2. Аура полнолуния 8-9 октября и конфликты Марса с Нептуном, а Меркурия с Юпитером 11-12-го формируют довольно провокационный фон недели с 8 по 16 октября. На этой неделе стоит держаться двух более защищённых от проблем дней 13-14 октября, когда Луна в Близнецах и дружба Венеры с Сатурном создадут более конструктивную среду.

3. Вся вторая половина октября (с 17-го до конца месяца) определяет особый период неожиданностей и громких событий, политических решений. В эти две недели входят: солнечное затмение 25 октября (2 градус Скорпиона), развороты планет вредителей Сатурна (23 октября) и Марса (30 число), переход Юпитера в Рыбы (с 28 октября), и мощный блок аспектов между воинственными Плутоном и Марсом, с одной стороны, и Солнца с Венерой, с другой. Период может оказаться событийно ключевым в рамках 2022 года, в том числе в финансово-экономической сфере. В практическом плане важен контроль действий и вложения средств – этот период как раз и есть время повышенной турбулентности, когда легко совершить ошибки. По крайней мере для принятия важных решений и других дел – лучше присмотреться к дням в конце месяца – 28,30-31 октября.