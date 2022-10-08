Поднимаем себе настроение — гороскоп на 9 октября

14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние с участием Венеры напоминает о важности гармонии в отношениях, о ценности сотрудничества и баланса интересов в «парном танце».

Уступка или красивый жест, сделанные в этот день, способны укрепить любой союз. День может оказаться значимым для влюбленных и супругов, для творческих и деловых тандемов. Подходящий момент для поиска временного компромисса. Приветствуются любые нестандартные шаги и остроумные решения, если они не выходят за рамки разумного. В общении лучше ограничиться минимумом формальностей, не стоит затевать важный диалог или открывать новую широкую дискуссию.

Сегодня Овнам важно поддерживать баланс интересов в персональных отношениях с другими людьми. Этот день станет красноречивым показателем гармонии или разлада в любви и браке, в отношениях с посредниками или клиентами. В идеале повышенная эмоциональность этих суток должна уравновешиваться взаимной симпатией, уступчивостью и дипломатичностью. Дополнительно сцементируют союз общие планы на будущее.

Сегодня звезды советуют Тельцам воздержаться от серьезных начинаний и действовать по обстоятельствам. Важный проект, начатый или возрожденный в эти сутки, может оказаться неустойчивым и поставить вас в зависимость от других людей — например, помощников или удаленного персонала. В текущих делах не будет лишним чувство юмора, не помешает умение видеть доступные альтернативы и пользоваться ими.

Сегодня удача улыбнется Близнецам за счет их талантов, личных симпатий, друзей или покровителей. Многие Близнецы ухитрятся ловко балансировать между двумя источниками вдохновения, извлекая пользу из каждого. Однако самые важные инициативы им лучше на пару дней отложить: в эти сутки что-то помешает полноценному старту. Скорее всего, он окажется преждевременным по личным или объективным причинам.

Сегодня Ракам придется стать более целеустремленными и расставить для себя приоритеты. День окажется особенно важным, если вы преследуете противоречивые цели и вынуждены искать между ними точку равновесия — например, одновременно строите карьеру и решаете жилищный вопрос, наводите порядок в своих личных отношениях и улаживаете какие-то правовые вопросы. Важно вызвать симпатию у нужных людей.

Сегодня обстоятельства складываются для Львов удачно, приоткрывая им перспективы роста и развития. Если желаемое нельзя получить прямо сейчас, останется надежда на исполнение мечты в будущем. У многих Львов будет несколько альтернативных вариантов, между которыми пока не обязательно делать выбор. Лучше повременить с началом путешествия или учебы, утверждением маршрута, отправкой важного письма.

Сегодня звезды призывают Дев чаще включать чувство юмора в нестандартных и кризисных ситуациях: это один из лучших способов не довести дело до настоящей катастрофы. День позволяет найти решение любой задачи — например, занять денежные средства или арендовать на время необходимые инструменты. Однако не стоит забывать, что такое решение будет временным, не бесплатным и во многих случаях не дешевым.

Сегодня Весам важно поддерживать идеальный баланс между своими и чужими интересами, не спешить с высказыванием своего личного мнения. Не стоит перехватывать инициативу: лучше делегировать ее партнерам или проявить встречную синхронную заинтересованность в общении с ними. Большинство Весов справится с этой задачей легко и красиво благодаря стечению обстоятельств и своей природной дипломатичности.

Сегодня Скорпионам вряд ли придется вести беспечный пассивный образ жизни. У многих Скорпионов найдутся заботы, часто приятные. Внимания могут требовать питомцы, вип-клиенты, совместные проекты. Ключом к успеху в любом деле будет поддержка баланса — например, между основной и дополнительной работой. Не исключено, что придется обменяться ролями, кого-то подменить или выполнить свою часть договора.

День добавляет Стрельцам энергии и создает условия для применения их талантов (часто в разных или смежных областях). Он хорош для развития совместных проектов, любви и творчества, контакта с детьми и подопечными. Однако стоит помнить, что прогресс будет не таким быстрым, как хочется. Не стоит разочаровываться из-за этого в себе или других людях — скорее всего, заминка вызвана внешними причинами.

Для Козерогов этот день станет важным, так как поможет им уточнить приоритеты в разных областях и найти между ними оптимальный баланс. Станет яснее (на данный момент) картина событий в доме, жилищная ситуация, карьерная перспектива, расстановка ролей в отношениях со значимыми людьми. Сложности дня связаны с необходимостью видеть границы допустимого и не выходить за них, даже если очень хочется.

Сегодня окружающая обстановка предлагает Водолеям несколько интересных вариантов и звезды советуют, по возможности, испробовать их все. Такие пробы отлично впишутся в нынешние планы, а в будущем обернутся отличными дополнительными возможностями и новыми достижениями. Пока нет ясности, не помешает поддерживать контакты сразу с несколькими людьми или группами в своем близком или дальнем окружении.

Сегодня внимание Рыб может быть сосредоточено на материальной стороне их дел. Возможен выбор между разными покупками, деловыми партнерами или вариантами решений. Может возникнуть ситуация обмена, возврата или поиска компромисса. Старайтесь не спешить и при необходимости возьмите паузу, чтобы обдумать свои действия.