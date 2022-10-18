Звезды будут помогать во всем — гороскоп на 19 октября

24 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве приветствует искренние творческие порывы — но напоминает, что реализовывать их придется в заданных рамках или под контролем.

Также в эти сутки стоит учесть вероятность непредвиденного поворота событий, который может не только дать импульс новой идее, но и помешать выполнению намеченной программы. Если она не будет слишком обширной, можно рассчитывать на подвижки и приятную отдачу в любом деле. День хорош для общения, делового и творческого сотрудничества, рекламных акций, развития взаимных симпатий, умеренно активных занятий спортом, поддержки разнообразных детских нужд.

Этот день обещает стать для Овнов насыщенным и продуктивным. Он сулит им любовные волнения, динамику в бизнесе, творческие сюрпризы, подвижки в занятиях спортом или активным хобби. Не все закончится так, как ожидалось, но в целом итог порадует. Удастся удержать позиции в партнерстве или развить совместный проект. Не стоит отказываться от возможности поэкспериментировать на уже знакомых путях.

Сегодня Тельцы могут активнее заняться обустройством своих владений: дома, офиса, творческой мастерской. Звезды советуют уделить особое внимание освещению помещений и модернизации отдельных деталей под собственные вкусы, а также не упускать из виду детские нужды. День позволяет перебрать или совместить несколько вариантов, но при этом важно не выйти за рамки плана, не нарушить нормы и стандарты.

Сегодня Близнецов могут ждать отдельные сюрпризы и ограничения — но в целом обстоятельства вокруг них остаются предсказуемыми и благоприятными, и им желательно активнее пользоваться хорошими возможностями. Этот день создает прекрасные условия для реализации творческих способностей, продвижения бизнеса, развития романтических отношений — или позволяет просто хорошо провести время, удачно отдохнуть.

Сегодня у Раков остается шанс пополнить свой бюджет или сделать удачные покупки. Не все в эти сутки идет по плану, вероятны отдельные неожиданные повороты событий. Приветствуя желание с удовольствием и с толком потратить деньги, звезды напоминают о необходимости держаться в рамках возможностей, чтобы не столкнуться с лимитом и отказом в средствах. Также не помешает следить за качеством покупок.

Сегодня Львы на хорошей для себя волне и не склонны драматизировать возникающие на их пути отдельные преграды. Большинство представителей этого знака будут открыты переменам. Это хороший день для общения, сотрудничества, романтики, нерадикальных обновлений.

Девам этот день позволяет заниматься интересными делами вдали от посторонних глаз. Полное одиночество в эти сутки не приветствуется или не представляется возможным, но лучше ограничиться узким кругом доверенных лиц — например, маленькой группой своих друзей или коллег. Это удачный момент для обсуждения разных тем, которые объединяет финансовый, творческий, эстетический или технический аспект.

Сегодня Весы имеют возможность не только хорошо провести время, но и сделать несколько шагов к приятному будущему. Обстановка благоприятствует укреплению их творческих достижений, деловой репутации и обоснованной популярности. В то же время этот день может несколько ограничить их кругозор и вынудить их мыслить прежними стандартами, которые вскоре утратят свою силу. Важно следить за обновлениями.

Сегодня звезды советуют Скорпионам проявить побольше целеустремленности и быть в своих действиях настойчивее. Успех или провал в эти сутки зависит от суммы множества факторов. События не всегда будут развиваться строго по задуманному сценарию, поэтому может также пригодиться изобретательность. Не помешает скрытая поддержка в виде тайной симпатии, технической подстраховки или полезных подсказок.

Сегодня звезды советуют Стрельцам не лениться и сделать для развития своих планов как можно больше. При этом не стоит пытаться выйти за предложенные судьбой рамки: сейчас они играют положительную роль, очерчивая область продуктивных действий и помогая вам экономить силы. Это подходящий день для командировок, сотрудничества, развития личных симпатий, обновления маршрутов, продвижения своих идей.

Сегодня звезды советуют Козерогам доводить до конца начатое, но избегать новых стартов в любой сфере. Особенно чреваты попытки начать проект на регулярной стандартной основе: велика вероятность того, что вместо стабильного дохода он окажется источником постоянного беспокойства и периодических сюрпризов. События этих суток могут стать генератором ярких эмоций и заставить пройти через авантюру.

Сегодня Водолеям имеет смысл делать ставку на выгодное сотрудничество или поддержку обоюдных личных симпатий. Для этого многим Водолеям придется поставить границы своей эксцентричности или преодолеть свою тягу к одиночеству. День хорош для участия в деловом партнерстве или творческом тандеме, развития романа и гармонизации отношений в браке, налаживания контакта с детьми, публикой или клиентурой.

Сегодня продуктивность усилий Рыб зависит от их увлеченности делом, исполнительности и готовности доводить начатое до конца. В некоторых случаях все будет зависеть от азарта, таланта и дисциплинированности их помощников. Непредвиденные обстоятельства этих суток не станут проблемой, если придерживаться проверенного сценария или графика, следовать инструкциям или опираться на коллективный опыт.