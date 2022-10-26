Астролог рассказал, как с помощью интуиции добиться своего в ноябре

Осторожно, двери открываются, следующая остановка – Рыбы.

«Звезда королей» с 28 октября ненадолго (до 20 декабря) в своём ретроградном движении вернётся в благоприятное для себя место – знак Рыб. Вполне резонно считать этот период для Юпитера отпускным – можно надеяться, что вместо резких прямолинейных действий в огненном Овне от благодетеля теперь можно ожидать более сглаженного и гармоничного влияния на процессы, но и более активной подковёрной игры.

С самого начала этого возвращения в Рыбы Юпитер вместе с Солнцем, Венерой и Меркурием в Скорпионе (до середины ноября) существенным образом увеличит представительство планет в водной стихии. Эта конфигурация и положение планет способствует более глубокому погружению в изучение насущных проблем кризиса современного общества, в том числе связанного с историческим прошлым, а также с понятием причин и следствий происходящих ярких мировых событий. Вместе с тем, усиление таких качеств, как прозорливость, интуитивность, умение сопоставлять, лавировать и обходить острые углы в это время будет весьма кстати. Более продуктивно должна заработать и дипломатия во всех направлениях, останется и заряженность на результат, но интриг и неожиданностей в публичной и политической сферах тоже не избежать.

Один из важных моментов этого транзита – разворот Юпитера на прямое (дирректное) движение уже 24 ноября. Здесь создаётся впечатление, что Юпитер эти два с небольшим месяца (до 20 декабря) на малой скорости всего на полтора градуса заходит и выходит из Рыб словно давая понять – не забудьте посидеть на дорожку, посмотрите, ничего ценного вы не оставили в прошлой жизни? Ведь Юпитер теперь по-настоящему начинает полный новый цикл в 1 знаке зодиака.

Ближайшая история транзитов с участием Юпитера в рассматриваемый период вполне примечательна. После бурной и конфликтной первой декады ноября благоприятные связи с Юпитером поочерёдно организуют Венера (15.11), Меркурий (16.11) и Солнце (20-21.11). Так что, участок с 12 по 22 ноября выглядит достаточно респектабельно и по-деловому, но с учётом и контролем параллельно работающей обманчивой связи Марса с Нептуном (на пике влияния 17-19.11)