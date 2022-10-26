Астролог рассказал, как с помощью интуиции добиться своего в ноябре
Осторожно, двери открываются, следующая остановка – Рыбы.
С самого начала этого возвращения в Рыбы Юпитер вместе с Солнцем, Венерой и Меркурием в Скорпионе (до середины ноября) существенным образом увеличит представительство планет в водной стихии. Эта конфигурация и положение планет способствует более глубокому погружению в изучение насущных проблем кризиса современного общества, в том числе связанного с историческим прошлым, а также с понятием причин и следствий происходящих ярких мировых событий. Вместе с тем, усиление таких качеств, как прозорливость, интуитивность, умение сопоставлять, лавировать и обходить острые углы в это время будет весьма кстати. Более продуктивно должна заработать и дипломатия во всех направлениях, останется и заряженность на результат, но интриг и неожиданностей в публичной и политической сферах тоже не избежать.
Ближайшая история транзитов с участием Юпитера в рассматриваемый период вполне примечательна. После бурной и конфликтной первой декады ноября благоприятные связи с Юпитером поочерёдно организуют Венера (15.11), Меркурий (16.11) и Солнце (20-21.11). Так что, участок с 12 по 22 ноября выглядит достаточно респектабельно и по-деловому, но с учётом и контролем параллельно работающей обманчивой связи Марса с Нептуном (на пике влияния 17-19.11)