Месяц новых начинаний: жизнь каких знаков зодиака изменится в ноябре

Последний месяц осени для представителей некоторых знаков зодиака станет месяцем, когда можно изменить свою жизнь. Кому звезды приготовили перемены в любви и работе, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Последний месяц осени для представителей некоторых знаков зодиака станет месяцем, когда можно изменить свою жизнь. Кому звезды приготовили перемены в любви и работе, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

21 марта — 20 апреля

Представители знака будут готовы в ноябре открыть новую главу в своей жизни. Вы любите компанию, но сейчас вы готовы начать проект, занять роль или начать деятельность, которая в значительной степени является одиночным делом, чем-то, что вы делаете сами для себя. Вы берете контроль над ситуацией в свои руки и какой бы ни была эта деятельность, она стимулирует умственную и интеллектуальную активность. Это может быть новая работа, подработка, хобби, курсы или занятия. Это может стать началом новой эры!

21 апреля — 21 мая

Для Тельцов это месяц новых начинаний. Не бойтесь ступать на неизведанную территорию, старайтесь всему говорить «да». Применяйте новые идеи в работе или в бизнесе. Познакомьтесь с новыми людьми. Попробуйте сделать то, что вы никогда не пробовали. Осуществите поездки в места, которые вы еще не посещали. Пусть этот месяц будет посвящен новизне и расширению горизонтов.

22 июня — 23 июля

В этом месяце ваша личная жизнь находится в центре внимания, причем в хорошем смысле этого слова, потому что вокруг вас крутятся новые люди, причем все они харизматичны и страстны. У вас есть все шансы встретить новую любовь всей своей жизни — представителя знака Воды (Рыб, Рака или Скорпиона) — или разжечь пламя страсти в отношениях с вашим нынешним кавалером.

24 октября — 22 ноября

В вашем воображении прорастает семя большой идеи, и ноябрь идеально подходит для того, чтобы уделить ей внимание, обдумать и осуществить ее. Мечтать очень важно. Иллюзии и фантазии могут стать чертежами идеальной жизни, которой вы хотите достичь. Поэтому настройтесь на свою идею и помедитируйте над ней. Начните исследовать ее. Она может стать реальностью.

22 января — 19 февраля

Звезды указывают на то, что вашему новому началу должно предшествовать разрушение чего-то увядающего, ложного или негативного в вашей жизни. Вам необходимо расчистить завалы, прежде чем вы сможете построить все заново на прочном фундаменте. Месяц подходит для того, чтобы взять на себя ответственность за избавление от того, что должно исчезнуть. Будьте смелыми.