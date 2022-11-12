Насчитываем только на себя — финансовый гороскоп на 13 ноября

Сегодня не стоит просить помощи у кого-либо. Справляемся со всем самостоятельно.

Овнам не рекомендуется браться за важные дела с утра. В это время у вас могут сложиться напряженные отношения с начальством. И велика вероятность всевозможных форс-мажоров, неожиданностей, технических сбоев, нештатных ситуаций. Воздержитесь от финансовых заимствований. Планы относительно карьерного продвижения могут не оправдаться.

В первой половине дня Тельцам рекомендуется особенно тщательно следить за соблюдением трудовой дисциплины и исполнением служебных инструкций. Дело в том, что ваша работа может заинтересовать контролеров и ревизоров, и могут быть внеплановые проверки. В результате ваша деловая активность может быть ограничена, и вы будете вынуждены тратить рабочее время на контакты с представителями фискальных властей.

Близнецам в первой половине дня не рекомендуется работать с важными документами и заниматься сложным техническим ремонтом. Чем проще будет ваша работа в этот день, тем успешнее вы справитесь с делами. Интеллектуальный труд сейчас может стать вашим слабым местом. Кроме того, недостаточно высокая квалификация может негативно повлиять на вашу деловую репутацию.

Финансовое благополучие Раков сегодня во многом зависит от эмоционального состояния. Если вы будете часто нервничать, то ваши решения о тех или покупках, могут оказаться неудачными. И тогда вы можете потратить деньги впустую. Могут быть случаи упущенной выгоды. Наиболее напряженное время приходится на первую половину дня.

Достаточно напряженно складывается этот день для Львов, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Вы можете столкнуться со сложными вопросами, для успешного решения которых вам может не хватить знаний. Кроме того, приобретенные навыки могут оказаться недостаточно прочно усвоенными.

Девы в этот день могут получить ложные сведения, что может стать причиной ошибочных поступков. Не следует доверять случайным людям. Обязательно наводите справки о тех людях, которые хотят с вами познакомиться и назначают встречу. В утренние часы воздержитесь от валютного обмена. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется пока не вкладывать ресурсы в рекламную раскрутку.

Весам в этот день не следует торопиться расставаться со своими деньгами. Это касается как крупных покупок, так и инвестиций в коллективные проекты. Чем меньше вы потратите денег, тем сохраннее они будут. Уровень ваших доходов сегодня может оказаться ниже ваших ожиданий. Также в этот день уровень вашей работоспособности может оказаться ниже обычного.

Скорпионам в этот день рекомендуется точно исполнять поручения начальства. Что касается ваших личных инициатив, то они могут пойти вразрез с мнением начальства и тогда вас могут обвинить в самоуправстве. Поэтому важно свои действия предварительно согласовывать с вышестоящим руководством. В первой половине дня лучше воздержаться от деловых поездок и встреч.

Стрельцам в этот день категорически не рекомендуется отклоняться от служебных инструкций. Любые обходные шаги могут стать предметом огласки, и это неблагоприятно отразится на вашей репутации. Уровень доходов может снизиться, несмотря на ваши старания заработать больше денег. Не лучшее время для оформления документов с целью получения социальных пособий и иных выплат.

Сегодня Козерогам рекомендуется заниматься своими обычными текущими делами и не предпринимать никаких действий, сопряженных с риском финансовых потерь. Это особенно относится к профессиям, связанным с банковской деятельностью, страховым бизнесом и инвестициями. Делайте ставку на ту работу, которую вы хорошо знаете, и в которой у вас имеется большой опыт.

Нелегким может стать этот день для типичных Водолеев. В первой половине дня возрастает вероятность нарушений договорных обязательств. Из-за этого может нарушиться ритм работы и снизиться уровень доходов. При обслуживании клиентов вы можете что-то забыть, и это может стать поводом для недовольства вами и жалоб начальству.

Рыбам в этот день может не хватить квалификации для решения каких-то профессиональных вопросов. Рассчитывать на помощь и советы коллег не приходится и вам, возможно, придется самим справляться. Ошибки в работе могут привести к серьезным последствиям и стать предметом служебных разбирательств. Наиболее сложные дела лучше отложить на конец рабочего дня.