Напряженная обстановка в карьере — финансовый гороскоп на 28 ноября - 4 декабря

На этой неделе будет непросто двигаться вверх по карьерной лестнице.

В первой половине недели Овны могут столкнуться с осложнениями в делах. Основной задачей на этот период является сохранение деловых связей. Дело в том, что ваши контакты могут переживать проверку на прочность. Знакомиться с новыми людьми нежелательно. Кроме того, вы можете столкнуться с трудностями при обработке информации и в обучении профессиональным навыкам. В любом случае для деловой активности этот период складывается проблематично. Вторая половина недели благоприятствует для обмена опытом при общении с коллегами через интернет форумы. Звезды советуют подумать о применении в своем бизнесе новинок научно-технического прогресса, особенно в области информационных технологий. Дальние поездки, равно как и посещение международной выставки, обогатят вас новыми деловыми связями. Это хорошее время для научных исследований и коллективной работы. Можно сдавать экзамены при переаттестации и повышать свой профессиональный уровень. У бизнесменов весьма продуктивными будут поиски новых рынков сбыта и поставщиков продукции.

В первой половине недели у типичных Тельцов может усилиться напряжение в сфере финансов. Повышаются ваши финансовые аппетиты. Потребность в расходах может резко возрасти, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Будьте осторожны в расходах и тратах, в капиталовложениях и спекулятивных акциях. Вы можете понести имущественные потери по собственной вине в результате ошибочных решений. Чем меньше вы будете тратить денег, тем лучше для их сохранности. Ибо без сдерживания расходов любой рост доходов не имеет смысла. Во второй половине недели Тельцы, имеющие свой бизнес, смогут увеличить доходы за счет выгодного сотрудничества с государственными учреждениями и кредитно-денежными организациями. Например, вы можете рассчитывать на получение кредита. Также вам удастся найти дополнительные источники финансирования за счет привлечения новых инвесторов в ваши проекты. Руководящие работники смогут реализовать структурные реформы и провести оптимизацию бюджета. Можно делать кадровые перестановки.

В первой половине недели у типичных Близнецов может часто меняться настроение, а вместе с ним могут меняться намерения. При таком настрое любой партнерский бизнес может войти в фазу неустойчивости. Ведь деловые партнеры не могут быть уверены в вашей надежности. Внешний мир будет отражать ваше состояние, поэтому не удивляйтесь, если чаще обычного будете встречать агрессивно настроенных людей. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками. Звезды советуют вам не принимать решения под действием эмоционального порыва и воздерживаться от инициатив. Старайтесь прежде всего научиться контролировать себя. Переговорный процесс на данном этапе противопоказан ввиду большого градуса напряжения по линии партнерского сотрудничества. Во второй половине недели ситуация улучшается. Звезды советуют вести себя предельно открыто, максимум внимания уделяя пожеланиям клиентов и деловых партнеров. Период весьма хорош для публичной деятельности и раскрутки бизнеса.

В первой половине недели звезды не советуют Ракам, замыкаться в себе и идти на конфронтацию с подчиненными или коллегами по трудовому коллективу. Особенно держитесь подальше от тайных дел и закулисного решения вопросов. Все тайное обязательно станет явным, причем очень скоро. Поэтому старайтесь не делать того, за что потом вам было бы стыдно. Не исключено, что проблемы могут возникнуть из-за спада работоспособности и ухудшения самочувствия. Берегите силы и не допускайте больших физических перегрузок — в этот период уровень энергетики вашего организма может быть ослаблен. Вторая половина недели складывается удачно для совершенствования практических навыков в работе с инструментами и техническими приспособлениями. Работники промышленных предприятий и ремонтных мастерских смогут разобраться с техническими неполадками и устранить их в короткий срок. Бизнесменам рекомендовано заниматься укреплением системы безопасности своей фирмы. Изобретатели и инженеры смогут найти интересные технические решения.

В первой половине недели у Львов в делах могут произойти неожиданности. Событийный ряд этого периода может смешать ваши планы и вынудит вносить коррективы в график работ. Сейчас как никогда вы нуждаетесь в сотрудничестве и надежной поддержке. Обидчивость может помешать в решении многих задач, особенно если их решение зависит не только от вас, но и от коллективных усилий. Воздержитесь от существенных финансовых расходов и инвестиций в совместные проекты – впоследствии они могут оказаться ненужными. Лучше не участвовать в светских мероприятиях, профсоюзных собраниях и общественной жизни. Отдавайте предпочтение всему тому, что может служить вам опорой и поддержкой. Во второй половине недели звезды советуют проявить максимум внимания тем людям, с которыми вам придется иметь дело. Работающие в сфере услуг, смогут значительно увеличить свою клиентуру. Индустрия моды, отдыха и развлечений также является перспективным направлением вашей деятельности. Рекламные мероприятия приведут к росту популярности ваших товаров и услуг.

В первой половине недели Девам будет сложно находить взаимопонимание с вышестоящим руководством. Начальство может усилить прессинг, требуя ускорения темпа работы. Постарайтесь без крайней необходимости не пересекаться с начальством. Ситуация усугубляется тем, что у вас в семье в этот период могут быть проблемы. Возможно, вам потребуется отпрашиваться с работы у начальства, а начальство может выражать этим недовольство. Бизнесменам звезды не советуют завязывать деловые отношения с госслужащими и чиновниками. Не верьте обещаниям и не подписывайте никаких документов. Возможны проверки вашего бизнеса со стороны государственных контролирующих органов и наложение штрафных санкций. Вторая половина недели благоприятствует наведению порядка на рабочем месте и составления подробного графика работ. Успешно идут ремонтные и отделочные работы, покупка мебели, офисной техники, замена и обновление жилищно-коммунальных коммуникаций, благоустройство прилегающего ландшафта. Хорошо складываются дела у тех, кто работает на дому или занят в семейном бизнесе.

В первой половине недели у Весов может усилиться напряженность по линии контактов и информационного обмена. Весы, специализирующиеся на внешнеэкономической деятельности могут столкнуться с внезапными осложнениями в делах. В зоне рискованного бизнеса находятся издательская деятельность, туризм, рынок услуг в рекламе и дальних перевозках. Звезды настоятельно не советуют планировать деловые встречи. Возможны сбои в работе Интернета, деловой переписки. Могут возникнуть сложности в профессиональном обучении. Вторая половина недели, напротив, благоприятствует интеллектуальной деятельности. Возможно, вы будете способны усвоить достаточно непростую информацию, что положительно отразится на результатах работы тех, кто работает с компьютерами и Интернетом. В поле вашего зрения появятся люди с выгодными предложениями. Старайтесь принимать решения быстро, не откладывая их в долгий ящик – за счет этого вы не упустите предоставляемые вам шансы. Рекомендуется делать оптовые закупки товара на складе с целью перепродажи в розничной торговой сети.

В первой половине недели звезды советуют Скорпионам проявить максимум осторожности в любых делах, так или иначе связанных с риском. Тем, кто занят добычей полезных ископаемых или работает на промышленных предприятиях, рекомендуется не забывать ни на минуту о соблюдении техники безопасности. В этот период у вас возрастает вероятность технических сбоев. Многие, имеющие свой бизнес, в этот период могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Воздержитесь от оформления договоров со страховыми фирмами. Нехватка денег может негативно отразиться на своевременности оплаты счетов по кредитам. Старайтесь экономнее расходовать имеющиеся у вас финансовые ресурсы. Вторая половина недели, напротив, может благоприятствовать финансовому благополучию. Наиболее высокие доходные статьи бюджета могут быть связаны с тем ресурсом недвижимого имущества, который вы используете для своего бизнеса. Наличие склада или магазина будет способствовать росту доходов. Поэтому сейчас наиболее преуспевают собственники недвижимости.

В первой половине недели Стрельцам, работающим в сфере услуг, возможно, будет трудно угодить запросам клиентов. Возможен спор с кем-то из заказчиков относительно качества и сроков выполнения заказа. Некоторые заказчики могут провоцировать вас на скандал, поэтому наберитесь терпения. Помните, что клиент всегда прав. Если у вас есть такая возможность, то делегируйте функцию контакта с клиентами кому-нибудь из коллег, а сами сосредоточьтесь на практических вопросах. Также это не лучший период для ведения переговоров с деловыми потенциальными партнерами. Найти компромисс в этот период непросто. Старайтесь учитывать не только свои личные интересы, но и интересы деловых партнеров и клиентов — только тогда вы сможете добиваться позитивного сотрудничества. Вторая половина недели благоприятствует проявлению инициативы в установлении новых деловых связей и укрепления уже существующих контактов. Ваши интеллектуальные способности находятся в прекрасной форме, что облегчает вам работу с информацией и общение с людьми. Это хорошее время для учебы, совершенствования в профессиональных навыках.

В первой половине недели Козероги могут быть склонны излишне эмоционально реагировать на сложности, возникающие в ходе выполнения текущей работы. Отношения с коллегами в трудовом коллективе оставляют желать лучшего. Крайне нервный психологический фон способствует тому, что в коллективе складывается эмоционально нестабильная атмосфера. В любой момент может вспыхнуть спор по самому незначительному поводу. При выполнении текущих обязанностей у вас, чаще, чем обычно, могут возникать ошибки. Берегите нервную систему от перегрузок. Это может негативно отразиться на вашем самочувствии и уровне работоспособности. Вторая половина недели благоприятствует получению дополнительного дохода наряду с основным доходом. Чем тише и незаметнее вы будете себя вести, тем успешнее будет продвижение в работе. Особенно это касается работников ночных заведений, ресторанов, гостиниц и больниц. Работники крупных фирм могут рассчитывать на получение преференций в виде доплаты на проезд и питание. Коллеги могут попросить вас подменить их на рабочем месте.

В первой половине недели Водолеям, возможно, придется часто сталкиваться с неожиданными изменениями во внешних обстоятельствах. Ожидание стабильности в делах может не найти подтверждение в реальности. Поэтому вам будет нелегко реагировать на ситуацию. Этот период может внешне сложиться весьма деятельным, однако недостаток организованности и некоторый авантюризм в поступках сводят все ваши усилия к нулю. Тем, кто имеет творческие профессии, звезды не советуют заниматься планированием и работать в составе группы единомышленников. Не пытайтесь ничего усовершенствовать — так вы только усилите фактор нестабильности. Вторая половина недели складывается благоприятно для вовлечения в коллективную трудовую деятельность. Вы будете прекрасно чувствовать настроение окружающей вас группы людей и сможете предложить наиболее оптимальные решения для продвижения совместных проектов. Можно активно проявить себя в проведении собрания акционеров или профсоюзного комитета. Ваша сила в этот период в умении увидеть и поддержать наиболее перспективные направления.

В первой половине недели у Рыб может сложиться напряженная обстановка в карьере и в семье. Старайтесь уделить домашним максимум внимания и заботы и всячески избегайте споров и ссор. Чем хуже обстановка в семье, тем труднее вам будет сосредоточиться на работе и добиться позитивного результата. Неблагоприятный период для тех, у кого на повестке недели стоит вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформления договора аренды или поиска жилья для работы в другом городе. Возможен технический сбой, поломка в ЖКХ или при поведении строительных работ. Вышестоящее начальство может выражать недовольство вашей работой в том случае, если вы не успеваете выполнить график работ. Вторая половина недели складывается успешно для карьеры. Тем, кто занимают руководящие должности или работают в непосредственном контакте с начальством, могут поручить ответственное задание. В целом обстановка может располагать к более доверительным отношениям с начальством. Вам могут предложить дополнительную работу (на полставки или по совместительству). Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.