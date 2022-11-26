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Выпадет редкий шанс — любовный гороскоп на 27 ноября

26 ноября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит пользоваться открывшимися возможностями в любви.

Выпадет редкий шанс — любовный гороскоп на 27 ноября
Фото: Кадр из фильма "Любовь случается"

Овен

Сегодня Овны легче обычного поддаются внезапному плохому настроению или своим вредным привычкам. Если потакание негативным импульсам стало их второй натурой, то даже сильное чувство и полная гармония взглядов могут не спасти их от некоторой дискредитации своего образа в глазах любимого человека.

Телец

Сегодня мысли влюбленных Тельцов занимают не только романтические планы, ситуация приглашает их мыслить шире и быть практичнее. Часто размышления о любви будут смешаны с другими раздумьями — например, с попыткой предвидеть свое профессиональное будущее и определить в нем место нежным чувствам.

Близнецы

Атмосфера этих суток вынуждает Близнецов демонстрировать в общении с объектом симпатий не свойственную им настороженность или закрытость. Если они интуитивно решат подождать с ответом на важный для них вопрос, то будут правы: сегодня лучше не говорить лишнего и не выдавать своих истинных чувств.

Рак

На личные отношения Раков сегодня влияют внешние глобальные тенденции. Под влиянием происходящих вокруг знаменательных событий они могут сделать то, на что не решались сами — например, помириться после долгой ссоры с близким человеком или расстаться с тем, кто когда-то был важной частью их жизни.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам лучше управлять своей чувственностью. В этой сфере могут получить особое значение детали, связанные с прошлым — например, триггеры сексуальной или психологической зависимости от партнера. Если вы устали от их присутствия в своей жизни, пора начать избавляться от них.

Дева

Сегодня Девы могут испытать мощный прилив чувств, связанных с долгой и сложной для них любовной историей. В постоянных отношениях важно ценить выстраданные моменты счастья, так как ситуация вскоре изменится. Свидание в этот день окажется символичным, в нем не будет легковесных и случайных эмоций.

Весы

Сегодня Весы могут быть лишены возможности общаться с любимым человеком в комфортной для себя обстановке. На первый план в эти сутки выходят не легкие и приятные, а сложные и глубокие стороны отношений. Возможно, настала пора подвести черту под какой-то долгой историей, вносящей в пару разлад.

Скорпион

Скорпионам не стоит терять время, если они хотят наверстать в любви упущенное, получить отложенную награду или исправить ошибку: число «последних попыток» в этом направлении сокращается. Важное условие — готовность довериться своей судьбе или интуиции, сбросить с себя все навязанное и наносное.

Стрелец

В этот день с трудом развиваются новые приятные отношения Стрельцов, что может задеть их самолюбие и слегка их демотивировать. Если они завели знакомство и затеяли флирт, им придется на время свернуть свои планы. Самые важные переживания будут касаться любовных романов с долгой непростой историей.

Козерог

В этот день влюбленные Козероги отчасти становятся магами. При желании они способны оказать на любимого человека воздействие, подобное воздействию удава на кролика. Многие Козероги получат такой результат против своей воли — например, очаруют того или ту, к кому уже не испытывают живого интереса.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с трудностями при попытке развить гармоничную новую связь, но получат поддержку судьбы, если мечтают поставить точку в старой любовной истории. Главное, чтобы в последний момент в них не взыграло чувство собственника, заставляющее держаться за токсичные отношения.

Рыбы

В этот день Рыбы интуитивно чувствуют важность момента, но могут недооценить выпавший им в отношениях редкий шанс. Благодаря таинственному стечению обстоятельств они получат большую моральную власть над любимым человеком. Используя ее в правильном ключе, они оставят в чужой душе неизгладимый след.

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