Столкнемся с препятствиями — финансовый гороскоп на 28 ноября

Сегодня будет сложно работать — обстоятельства будут отвлекать от важных дел.

Овнам в этот день рекомендуется больше внимания уделять решению практических вопросов. Дело в том, что вы можете почувствовать тягу к каким-то нереалистичным планам, прожектам. Необходимо осознавать это и не витать в облаках. Руководящим работникам не рекомендуется заниматься структурными реформами. Делайте все для поддержания стабильности своего бизнеса.

Тельцам в этот день лучше не попадать в поле зрения начальства. Дело в том, что у вашего начальства сегодня может часто меняться настроение, и это может негативно отразиться на вашей карьере. Сложно проходит этот день и для переговорного процесса – контрагенты могут проявить неуступчивость и могут вести себя непоследовательно.

Близнецы в этот день будут склонны брать на себя много забот и хлопот. Это может привести к большому количеству информации и контактов, которые вы не сможете использовать в делах. В результате бурная деятельность может вылиться в пустую суету. Старайтесь доводить начатые дела до конкретного результата. Не распыляйте свои силы на множество направлений — сосредоточьтесь на одном главном направлении.

Эмоциональное отношение Раков к принятию решений о тех или иных покупках может привести к нерациональному расходованию денег. Особенно это относится к покупкам товаров в кредит. Не следует торопиться расставаться со своими деньгами. Также это не лучший день для сдачи экзаменов и проведения рекламных мероприятий. Вложенные средства могут не окупить затрат.

Львам в этот день, возможно, придется поумерить свои амбиции. Особенно это относится к деловому партнерскому сотрудничеству. В поведении партнеров могут быть несоответствия с ранее достигнутыми договоренностями. При переговорном процессе партнер может отказаться от предварительных договоренностей. При проведении ремонтных работ вы можете столкнуться с техническими сложностями.

Девам в ходе контактов с коллегами по трудовому коллективу следует в первую очередь обращать внимание на деловые качества коллег и их исполнительность. Воздерживайтесь от кулуарных обсуждений, сплетен и слухов, касающихся личной жизни кого-то из коллег. Уделите больше внимания тому, как вы обращаетесь с имеющейся в вашем распоряжении техникой и не допускайте ее запредельных перегрузок.

Индивидуальное творчество Весов без поддержки коллег и единомышленников может оказаться невостребованным. И это может стать причиной творческого кризиса. Тем из вас, чья профессиональная деятельность имеет отношение к искусству, необходимо заручиться предварительной поддержкой коллектива. В целом в этот день отдавайте предпочтение традиционной работе, где у вас имеется большой опыт.

Скорпионам в этот день, возможно, не удастся довести до завершения некоторые плановые задания. Это особенно относится к сфере коммунального хозяйства и проведения ремонтно-строительных работ. При сдаче объекта заказчику может быть выявлен брак в работе, и тогда придется многое переделывать. От важных деловых встреч сейчас лучше отказаться.

Стрельцам сегодня, возможно, предстоит совершить много поездок, контактов. Напряженно складываются дела у тех, кто работает в социальных службах или консультирует клиентов. Может случиться так, что вам не хватит знаний для эффективного выполнения профессиональных обязанностей. Торговцы могут столкнуться с осложнениями при контактах с некоторыми клиентами.

Основной задачей Козерогов в этот день может стать сохранение имеющихся финансовых ресурсов. Не следует планировать крупных покупок и торопиться с выбором товаров. К инвестициям тоже подходите с осмотрительностью. Возможно, спустя какое-то время вы сможете сделать те же покупки по более выгодным ценам и с лучшим качеством.

Водолеям в этот день будет трудно удержать себя от принятия самостоятельных решений под влиянием эмоционального импульса. При партнерском бизнесе могут усилиться разногласия из-за того, что вам захочется настоять на своем мнении как единственно верном. Воздержитесь от проявления инициативы в делах, которые не относятся к индивидуальному труду.

Типичные Рыбы в этот день могут столкнуться с препятствиями в работе. Возможно, коллеги по трудовому коллективу не окажут вам должной поддержки. Кроме того, старайтесь избегать споров в трудовом коллективе – не исключено, что в результате этого вы окажетесь отстраненными от своих обязанностей. Индивидуальный труд может оказаться более результативным. Старайтесь справляться с вопросами самостоятельно, чтобы ни к кому не обращаться за помощью.