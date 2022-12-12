Ищем ориентиры — гороскоп на 13 декабря

20-21 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Солнца, Луны и Сатурна очерчивает в любом занятии разумный предел и ставит барьер лишним творческим экспромтам.

Важны долгосрочные программы: пока они в силе, не стоит выходить за их рамки. Дисциплинирует долг: профессиональный, дружеский, родительский. Добавят порядка планы мероприятий, лимиты на время, возраст, расходы или на число попыток. Почти все разочарования этого дня будут вызваны выходом за указанные границы, зато пребывание в них даст ориентиры и защиту. Условия истинного прогресса: контроль, дисциплина, организованность, ответственность, соблюдение правил.

Овен

Сегодня Овны могут успешно продолжать начатое, но лишь до определенного предела, который часто будет им заранее известен. Возможно, это будут правила командной игры или стандарты качества. Родителям придется контролировать детей. Не исключены ограничения на расходы или на используемое для занятий время. Важны организованность и дисциплина в играх, тренировках, поездках, плановых мероприятиях.

Телец

Сегодня Тельцам желательно заблаговременно уточнить доступную им область действий, а свои идеи проверить на принципиальную реализуемость — иначе в самый разгар творческого полета они могут упереться в тупик. С «потолком возможностей» могут также столкнуться их домочадцы или близкие. Возможно, придется в чем-то ограничить детей, отменить часть экспериментов или сузить свое бытовое пространство.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит приготовиться к тому, что их действия будут упорядочены. Не исключены дорожные объезды, проверки, строгие временные рамки, суровые требования или предписанные правила поведения. Велика вероятность столкнуться с такой ситуацией и в близкой среде, и вдали от нее. Возможно, придется систематизировать информацию, придирчивее отбирать каналы связи и круг контактов.

Рак

Сегодня Ракам звезды помогают экономить и оценивать свои ресурсы, правильно распоряжаться личным бюджетом и подводить итоги своей материальной политики за последние два года. Нежелательно выходить в эти сутки за пределы своих финансовых лимитов, снимать без необходимости деньги со счетов или вести другие необязательные операции. Исключением могут стать траты на учебу, здоровье или нужды питомца.

Лев

Сегодня Львы не в своей тарелке. Общение с внешним миром часто формализовано, подразумевает дистанцию и приглушает их личную яркость. Это поможет им корректнее взаимодействовать со своими помощниками, коллегами, клиентами, инстанциями и руководством. Отдушиной может стать творчество, любовь или общение с детьми: здесь многие Львы могут отбросить формальности и быть собой, блеснуть харизмой или природным талантом.

Дева

Сегодня Девам лучше воздерживаться от важных разговоров и личных инициатив, так как у них вряд будет для этого нужная свобода действий. Пытаясь выполнить свои намерения, они рискуют столкнуться с препятствиями — которые завтра ослабеют или исчезнут, но сегодня могут казаться непреодолимыми. Может сдерживать служебный или родительский долг. Не исключена минута одиночества, недомогания или уныния.

Весы

Сегодня Весам стоит отнестись серьезнее к формированию компании или аудитории, так как это часть планов на будущее. Не вступая в объяснения, имеет смысл проявить определенную принципиальность. Возможно, стоит сократить число друзей или установить для них ценз — например, возрастной или профессиональный. Весам-родителям стоит быть придирчивее к выбору детей. Не стоит вступать в случайные группы.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов на первом плане могут быть темы карьеры или ответственности — например, профессиональной или родительской. Не исключено, что одновременно будет задет другой фундаментальный вопрос: жилье, заработок, монетизация личных талантов, общение с друзьями. Могут стать важны отношения с руководством, официальными инстанциями, детьми или родителями. Не стоит принимать поспешных решений.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не без оснований уверены в себе, но события все же могут напомнить им про естественные границы их возможностей в некоторых сферах. Им лучше видеть здесь поддержку судьбы: обстоятельства берегут их от фальстарта и дают время привести дела в порядок. Не помешает структурировать заново список контактов, маршрутов, программ, каналов информации или способов связи, отбросив лишнее.

Козерог

Сегодня Козерогов выручает организованность. Им нечего опасаться, если у них есть опыт, страховка и план действий. Но им все же стоит учесть риск мелких стрессов и неудач. Хорошо, если у них есть единомышленник или канал моральной поддержки, пусть даже это далекий друг или старый знакомый. Не беритесь за сложные дела, если сейчас для вас на первом месте комфорт.

Водолей

Сегодня Водолеям важно не совершать ошибок в перспективных отношениях, отдаляясь от нужных людей. Не стоит ждать, что другие будут ломать лед вашей сдержанности и искать ее причины. Друг или партнер окажется склонен к доле самолюбования, и ему вряд ли будет интересно глубоко заниматься вашей психологией. Если вы замолчали и пропали из виду, ваше место может занять кто-то более открытый и «теплый».

Рыбы