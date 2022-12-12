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Названы пять знаков зодиака, которым в 2023 году грозит нищета

12 декабря 2022ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых в следующем году рискуют столкнуться с серьезными финансовыми сложностями.

Названы пять знаков зодиака, которым в 2023 году грозит нищета
Фото: novyefoto.ru

Овен

Так, Овны почувствуют проблемы с финансами уже в январе. Им важно проявить терпение и не поддаваться панике. Продержавшись до лета, они смогут выровнять свое материальное положение.

Дева

Девы на протяжении всего года будут вынуждены работать без отдыха. В противном случае они рискуют провалиться в финансовую яму. Увидеть свет в конце тоннеля они смогут осенью.

Стрелец

Стрельцов удивит тот факт, что их доходы не смогут удовлетворять высокие требования. Они смогут избежать глобального провала, однако задумаются о смене работы или об открытии собственного дела.

Козерог

Козерогов в целом ждет довольное неплохой год, но вот осенью для них начнутся тяжелые времена.

Рыбы

Рыбы почувствуют себя словно на качелях: хорошие заработки будут сменяться финансовыми дырами. Им следует заняться поиском дополнительного заработка и созданием финансовой подушки, передает rsute.ru.

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