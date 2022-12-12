Названы пять знаков зодиака, которым в 2023 году грозит нищета

12 декабря 2022 ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых в следующем году рискуют столкнуться с серьезными финансовыми сложностями.

Фото: novyefoto.ru