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Связи помогут в карьере — финансовый гороскоп на 30 марта
29 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам удастся продвинуться по карьерной лестнице с помощью коллег и партнеров.
Фото: medpulse.ru
Гороскоп на сегодня говорит, что у нас появится склонность к ностальгии, а также увеличится сентиментальность.
Овен
Сегодня у Овнов не лучший день для принятия финансовых решений. Возможно, вам будут предлагать вложить деньги в сомнительные проекты. Основная задача этого дня состоит не в увеличении дохода, а в сохранении от растраты своих финансов. В любом деле руководствуйтесь только своим личным мнением – оно окажется верным, даже если окружающие будут критиковать вас.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется уделять больше времени личностному развитию и профессиональному самосовершенствованию. Успешно проходят служебные командировки с целью обмена опытом и знакомства с новыми технологиями. Полезно будет посетить международную выставку-продажу и научно-практическую конференцию. У строителей может сорваться план завершения работы на объекте.
Близнецы
Сегодня Близнецам не хватит собственных финансов для профессиональной реализации, но может открыться доступ к заемным деньгам. В любом случае вы сможете выполнить все то, что планировали. Руководящим работникам рекомендуется делать кадровые перестановки и проводить оптимизацию расходов. Вместе с тем это не лучший день для поездок и деловых знакомств.
Рак
Сегодня для Раков коллективные усилия совместно с единомышленниками могут оказаться очень успешными. Делайте ставку на дальнейшее углубление партнерского сотрудничества. Вместе с тем это неудачное время для того, чтобы давать или брать деньг взаймы. Не поддавайтесь на просьбы дать денег взаймы, даже если они исходят от друзей. Будьте готовы к неожиданным изменениям обстоятельств.
Лев
Сегодня Львам советуют набраться терпения и воздерживаться от личных инициатив в вопросах, связанных с карьерой и взаимоотношениями с начальством. Если же вы сами заимеете руководящие должности, то ищите опору в своих подчиненных – они вас не подведут и точно исполнят все ваши поручения. Старайтесь придерживаться традиционных методов в работе и делать то, в чем имеете большой опыт.
Дева
Сегодня Девам, склонным искать обходные пути, если иные возможности реализовать задуманное заблокированы, не следует забывать о соблюдении норм закона. Не исключены проверки и ревизии. Важно своевременно оплачивать счета и погашать кредиты. Успешно пойдут дела, связанные с рекламной раскруткой проектов. Также могут пройти удачно финансовые спекуляции.
Весы
Сегодня Весам не рекомендуется браться за те дела, которые предполагают активное деловое взаимодействие в составе группы. Чем меньше будет соучастников в вашей работе, тем успешнее пройдет день. Это удачное время для ведения ремонтно-строительных работ и оформления договора аренды. Можно передавать готовый объект заказчику — все пройдет без нареканий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Особенно это относится к тем, кто по роду работы часто вынужден контактировать с начальством или представителями власти. В особо сложных ситуациях старайтесь подстраиваться под внешние обстоятельства. Успешно пойдут дела, связанные с информационным взаимодействием и работой с документами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов неблагоприятное время для работы, требующей высочайшего профессионализма. Не следует браться за излишне сложную и трудоемкую работу. Возможно, вам не хватит квалификации для успешной реализации такой работы. Удачно пойдут дела, связанные с финансовыми вложениями в свои личные проекты. Также вам могут вернуть долг.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Вы рискуете неудачно потратить эти деньги и в дальнейшем иметь с этим проблемы. Старайтесь держать свои дела под личным контролем, никому не делегируя своих полномочий. Это благоприятный день для индивидуальных предпринимателей и тех, кто выполняет частные заказы.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют ограничить деловые партнерские контакты. Не исключено, что договорные отношения окажутся нарушенными. Также это время связано с усилением конкурентной борьбы. Бизнесменам следует строже контролировать то, насколько хорошо исполняются договорные обязательства со стороны партнеров. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто работает дистанционно, в частности выполняет заказы по фрилансу.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут быть ориентированы на техническое обновление своего бизнеса. Ваша устремленность ко всему новому и прогрессивному может оказаться экономически оправданной. Работа над коллективными проектами потребует наработки новых деловых связей. Руководители смогут оптимизировать свои расходы и внести кадровые изменения, после чего работа станет более эффективной.
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