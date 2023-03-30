Будим внутреннего художника — гороскоп на 31 марта

10-11 лунные сутки. Сегодня гармоничный аспект Луны и Солнца помогает раскрывать персональный потенциал и блистать благодаря личным талантам.

День рассчитан на яркие «театральные» эффекты. Он хорош для тех, кто органично чувствует себя на сцене или перед публикой. Стоит помнить о вероятности творческих, любовных и духовных искушений. Для привлечения внимания может использоваться манипуляция, черный пиар, экстравагантность, шутовство. День значим для артистов, режиссеров, политиков, ораторов, педагогов, для тех, кто реализует себя в сфере творчества и рекламы. Важно заниматься детьми, подавая им достойный пример.

Овен

Сегодня Овнов побуждают к самовыражению, особенно через творчество, власть над умами, родительство и педагогику. Это важный момент для Овнов-преподавателей и воспитателей, а также для тех, кто пытается найти учеников или последователей, расширить свою аудиторию. Возможна склонность позиционировать себя как автора оригинальной идеи, создателя особого образа или исполнителя специфической роли.

Телец

Сегодня у Тельцов в центр внимания могут попасть семейные дела, нужды детей или родителей. Также велика вероятность оказаться в гостях, где хозяева — яркие личности или на шоу, где выступают звезды. Собственные вкусы и нужды могут уйти на второй план. Не исключена тайная зависть к чужому успеху, мечта его повторить или даже превзойти. Возможен интерес к играм, рекламе или детским праздникам.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может появиться повод для веселья, а также пространство для учебы, игр, общения и саморекламы. Успехи будут внушительнее, если уже есть своя аудитория или группа поддержки. Если ее нет, стоит что-то предпринять для ее формирования, так как вскоре сделать это будет труднее. Достаточно одного влиятельного друга, чтобы виды на успех возросли. День хорош для общения с детьми.

Рак

Сегодня у Раков может вызвать интерес тема подарков и роста благосостояния, а также тема наград, призов, престижа, званий и почестей. Для многих из них будет важен не только материальный, но и социальный капитал — например, популярность в нужных кругах или благосклонность влиятельных лиц. Звезды советуют остерегаться коварных спутников темы богатства, таких, как азартные игры с высокими ставками.

Лев

Сегодня для Львов вполне естественно экстравертное поведение с элементом нестандартной самопрезентации. Это день безусловного личного успеха, который может быть усилен за счет наличия покровителя или наставника. Многие Львы будут не прочь щегольнуть не только своей харизмой, умом или явным талантом, но и сомнительным достижением, личной странностью, могут не чураться эпатажа или черного пиара.

Дева

Сегодня от Дев успех требует быть активнее, увереннее и артистичнее, открыто преследовать свои интересы, демонстрировать свои знания или заявлять о своих правах. Девам, которые по складу своего характера не склонны к подобной звездной роли, звезды советуют сделать это в шутку: не исключено, что и это сработает. Для включения в нужный образ может пригодиться прежний опыт — например, игры на сцене.

Весы

Сегодня Весам советуют сменить обстановку на менее формальную, более креативную и праздничную. Это хороший способ убить двух зайцев — например, пообщаться с друзьями и напомнить о себе авторитетным людям. Расширить круг первых и вторых поможет престижное популярное хобби. Не стоит отклонять приглашение на вечеринку, в клуб или на эксклюзивное мероприятие, если его делает влиятельное лицо.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит быть чересчур скромными, если они хотят быть замеченными и оцененными. Им придется высветить свои выигрышные черты или как-то иначе проявить себя — особенно, если они хотят произвести впечатление на конкретное лицо или на узкую аудиторию. Важно подчеркнуть не столько свой образ, сколько весь спектр своих талантов и умений, не забыв про эксклюзивные и специфические.

Стрелец

Сегодня Стрельцам сулят душевный подъем или позитивное событие. На мгновенное разрешение долгосрочных проблем рассчитывать не стоит, но есть надежда на приз, поощрение или выигрыш. Велика вероятность получить моральную поддержку или вернуть себе духовный ориентир в сложной ситуации. По возможности, стоит выйти из тени на яркий свет, устроить праздник себе или близким (особенно детям).

Козерог

Сегодня у Козерогов может появиться творческое вдохновение для исполнения сложной роли или выполнения неординарной задачи. В эти сутки лучше не заниматься рядовыми рутинными делами, если только они не являются частью важного и увлекательного проекта. Можно сделать шаг к реализации плана, связанного с домашними, духовными или иными фундаментальными преобразованиями. Возможен яркий момент в любви.

Водолей

Сегодня Водолеев могут притягивать и одновременно отталкивать чужие капризы, пороки и вредные привычки. В гамме их ответных эмоциональных реакций на происходящее могут появиться новые нотки зависти, неприязни, подозрения или ревности. Звезды советуют быть осторожнее с подобными ощущениями, так как они способны начать исподволь портить даже самые хорошие отношения, в том числе с супругами и детьми.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут оказаться не на шутку увлечены даже простой рутинной работой, если она кажется им особенной, творческой и вдобавок обещает выгоду. Верно и обратное: их могут отталкивать даже самые полезные и важные занятия, если они не пробуждают вдохновения. Не исключено также, что им придется справляться с капризами детей или питомцев, которые могут начать проявлять излишнюю привередливость.