Не верим на слово — финансовый гороскоп на 3-9 апреля

На этой неделе лучше не доверять тем, кто много говорит.

Овен

Овнам в первые дни недели вряд ли удастся в полном объеме выполнить запланированные работы. Усиливается нестабильность вашего финансового положения. Доходы могут задерживаться и одновременно возникают неотложные расходы. Это может поставить вас в сложное положение. В деловых контактах также много неопределенности. В остальные дни недели вам, напротив, может повезти в деньгах. Наибольших результатов могут добиться индивидуальные предприниматели, которые работают на себя и без начальства. Возрастают доходы у лиц, связанных с гостиничным бизнесом, ресторанами, санаториями. Можете рассчитывать на преференции от работодателя. Например, вам могут оплатить проезд к месту работы и обеды в рабочее время. Благоприятный период для наведения порядка в хозяйственных и бытовых вопросах. Можно закупать строительные и отделочные материалы, заниматься благоустройством помещений, приобретать офисную мебель, техническое оборудование для производственных цехов и мастерских. Физический труд в этот период будет хорошо оплачиваться.

Телец

В первые дни недели Тельцы могут почувствовать в себе желание сделать многое самостоятельно. Однако, если вы работаете в подчинении у начальства, то, вероятно, можете столкнуться с сопротивлением вашим инициативам. В остальные дни недели звезды советуют не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности, а искать более плотного контакта с коллективом единомышленников. Не отказывайте людям в помощи, и они обязательно тоже помогут вам. Работа с информацией, использование деловых связей и активный обмен мнениями – вот те обстоятельства, из которых складывается продуктивная работа. Ваши интеллектуальные способности могут находиться на высоком уровне, и вы легко решаете тактические вопросы. Легко идут процессы обучения, приобретения навыков работы с информационными технологиями. Успешно проходят короткие поездки, торгово-закупочная и посредническая деятельность.

Близнецы

В первые дни недели у Близнецов могут быть неприятности в отношениях с представителями власти. Старайтесь строго следовать нормам закона. Любое отклонение может привести вас к неприятным юридическим разбирательствам. Возможны негласные проверки вашего бизнеса, типа контрольной закупки товара. При вождении автомобиля будьте предельно осмотрительны — нарушение правил дорожного движения может привести к штрафам. В остальные дни недели ситуация благоприятствует вам. В этот период могут сложиться особые доверительные отношения с руководством. Ваш профессиональный статус может повыситься во многом за счет покровительства со стороны влиятельных лиц. Руководящие работники могут получить важную информацию, которая позволит правильно сориентироваться и принять взвешенные управленческие решения. Если ваша работа предполагает неофициальные доходы, то эта доходная статья будет успешно пополняться. Успех ждет тех, кто причастен к гостиничному бизнесу.

Рак

В первые дни недели Раков может потянуть на рискованные финансовые авантюры. Однако звезды категорически не советуют вам этого делать, поскольку в это время повышается вероятность убытков. Могут произойти форс-мажоры, в результате которых вам, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Не ищите обходных путей там, где не удается решить вопросы открытыми методами. Могут быть задержки с поступлением оплаты труда. В остальные дни недели все складывается благоприятно для обмена опытом с единомышленниками. Доброжелательный стиль общения будет способствовать продвижению вперед. Наиболее продуктивным направлением являются меры по раскрутке бизнеса. Не отказывайте в помощи, если вас попросят. Только вместе с другими людьми вы сможете максимально реализовать свой потенциал.

Лев

В первые дни недели Львы могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Любые ваши инициативы могут встречать серьезные препятствия и противодействие. Некоторые договоренности могут быть нарушены, что приведет к осложнениям в делах. Переговоры лучше пока приостановить, поскольку будет проблематично достигнуть взаимопонимания. Возможны трения с партнерами. Возможны осложнения в сфере услуг. В остальные дни недели бизнесменам удастся реализовать свои самые смелые замыслы. Успешно проходят мероприятия по реформированию управления, кадровые перестановки и финансовые операции, связанные с кредитными отношениями. Ваша сила сейчас в способности правильно организовать структуру бизнеса и сконцентрировать усилия на главных направлениях. Руководящие работники могут получить хорошие известия. Хорошее время для урегулирования щепетильных вопросов, тайных переговоров с влиятельными людьми, которые готовы будут оказать вам протекцию.

Дева

В первые дни недели Девам может потребоваться мобилизовать свои профессиональные знания. Дело в том, что перед вами могут поставить сложные и трудоемкие задачи, для успешного решения которых вашей квалификации может оказаться недостаточно. Нелегко придется вахтовикам. Могут усилиться требования со стороны работодателя к соблюдению дисциплины труда и качества работы. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. В противном случае вам могут сделать замечание или объявить выговор. В остальные дни недели прекрасное время для укрепления и развития делового партнерства. Можно вести многосторонние переговоры, заключать договоры на длительный срок. Наиболее преуспеют те из вас, чья деятельность связана с индивидуальным обслуживанием клиентов, и способностью удовлетворить требования заказчиков. Успешно поработают те, кто имеет отношение к рекламным и дизайнерским студиям, туристическим агентствам, издательствам.

Весы

В первые дни недели у Весов может сложиться крайне нестабильная финансовая ситуация. Этот период может быть связан с финансовыми потерями, неудачными инвестициями и прямыми убытками. Особенность момента в том, что любые финансовые вложения вряд ли окупятся и вернутся вам обратно. Бизнесменам не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Важно равномерно распределять нагрузки. От перенапряжения может ухудшиться самочувствие. В остальные дни недели вы сможете проявить наилучшим образом свои способности при решении текущих практических вопросов. Хорошо пойдут дела у технически одаренных сотрудников, а также у изобретателей и рационализаторов. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на вопросах модернизации и технического переоборудования. Можно организовать работу ремонтных мастерских.

Скорпион

В первые дни недели у Скорпионов могут возникнуть сложности при работе в сфере недвижимости. Прежде всего это касается сделок с недвижимостью, подписания договоров купли-продажи и аренды. У бизнесменом могут быть осложнения при инвестициях в недвижимость, в проведение ремонтных работ и технической модернизации. Попытка улучшить условия труда на рабочем месте также может столкнуться с препятствиями. В остальные дни недели успешно развивается деловое партнерство. Весьма продуктивно могут идти переговоры. У работников сферы услуг появятся новые заказчики. Рекомендуется вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Представителям творческих профессий удастся реализовать свои таланты и получить признание и похвалы со стороны окружающих. Наибольший успех ожидает деятелей шоу-бизнеса, консультантов, театральных и цирковых актеров и ювелиров. Наиболее предпочтительна открытая деятельность - не делайте тайны из своей позиции.

Стрелец

В первые дни недели Стрельцам может быть нелегко общаться с людьми и находить с ними взаимопонимание. Ваши интеллектуальные способности могут находиться в несколько рассеянном и заторможенном состоянии. Старайтесь не забывать о своих обещаниях и обязательствах, не тратить напрасно время на разговоры, не имеющие отношения к текущей работе. Тем, чья работа связана с частыми поездками и контактами, придется нелегко. Особенно вероятно множество мелких неприятностей из-за ошибок в оформлении деловых бумаг. Из-за головной боли затруднена работа с цифрами. В остальные дни недели рекомендовано заниматься наведением порядка на рабочем месте. Бизнесмены могут безболезненно менять график работы и пересматривать штатное расписание фирмы. Рекомендуется закладывать фундаментальные предпосылки для будущего роста. Успешно пойдет подготовка бухгалтерских отчетов. Новых инициатив лучше не применять. Капиталовложения в недвижимость дадут положительные результаты. Цените рабочее время – от его правильного планирования многое зависит.

Козерог

В первые дни недели ожидания Козерогов высокой прибыли за счет спекулятивных сделок, вряд ли оправдаются. Более того, вы рискуете потерять свои сбережения, вложив их в якобы высокодоходные проекты, которые на поверку могут оказиться финансовыми пирамидами. Вам трудно будет найти правильный баланс между распределением расходов и доходов. Возможен крен как в сторону бесконтрольных трат денег, так и в сторону полного отказа от покупок. В остальные дни недели удастся добиться позитивных перемен в сфере торговли, транспорта и аналитической обработки информации. Можно заключать торговые сделки, особенно на приобретение оптовых партий товара. Успешно проходят деловые встречи и поездки. Растут объемы перевозок грузов. Продвижение и визирование деловых бумаг по инстанциям проходит без бюрократических задержек. Старайтесь подходить к работе творчески. Особенно это относится к сценическому искусству, гастролям, концертным и театральным выступлениям артистов и музыкантов. Консультанты в сетевом маркетинге значительно расширят сеть подписчиков и увеличат объемы заказов.

Водолей

В первые дни недели основной проблемой для Водолеев может стать конфликт в семье или с кем-то из близких родственников. Это может оказать неблагоприятное влияние на результаты работы. Прежде всего, проблемы коснутся тех, чья деятельность имеет отношение к недвижимости, сельскому хозяйству, строительству и коммунально-бытовому сектору. Неблагоприятно складываются дела в семейном бизнесе и у надомников, работающих удаленно. В остальные дни недели вас может ожидать успех в решении финансовых вопросов. Наиболее удачные сейчас сферы деятельности: ремонтные работы (особенно в коммунальных службах), строительство, промышленное производство и магазинная торговля. Отношения в семье улучшаются, поэтому можете рассчитывать на реальную поддержку со стороны членов семьи. Вырастет ваше профессиональное мастерство. Вам может потребоваться вспомнить навыки работы, которые в вашей практике давно не применялись. Вполне конструктивно могут сложиться отношения с коллегами.

Рыбы

В первые дни недели Рыбы могут находиться в эмоционально неустойчивом состоянии, что может неблагоприятно отразится на профессиональной деятельности. Не следует доверять сведениям, поступившим к вам из неизвестных или конфиденциальных источников. Кто-то из ваших тайных недоброжелателей может подбросить вам дезинформацию, чтобы подтолкнуть вас к ошибкам. В поле вашего зрения могут появляться люди с нечестными намерениями. Опасайтесь обмана при заключении торговых сделок. В остальные дни недели вы можете чувствовать эмоциональный подъем, оптимизм и уверенность в своих силах. Это поможет вам ставить перед собой крупные задачи и смело браться за их решение. Наиболее удачное направление – укрепление и развитие деловых связей. Удача сопутствует тем, кто не ждет, когда к ним придут и предложат сотрудничество. Проявляйте инициативу в делах, и все пойдет хорошо. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот, что приведет к росту доходов. Успешно проходят деловые поездки, рекламные мероприятия, консультации.