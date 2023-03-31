Радуем себя покупками — гороскоп на 1 апреля

31 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны во Льве склоняют к спонтанному самовыражению, особенно через авторитетное слово или оригинальный талант.

Фото: rambler