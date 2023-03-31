Радуем себя покупками — гороскоп на 1 апреля

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31 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
11-12 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны во Льве склоняют к спонтанному самовыражению, особенно через авторитетное слово или оригинальный талант.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что актуально все яркое, модное, престижное, забавное, экстравагантное. Возможны внезапные траты, эстетические и гастрономические прихоти, любовные сюрпризы. Ожидаются хорошие вести и интересные беседы. Есть повод для остроумия, флирта, литературного и сценического творчества. Уместна игровая форма общения и обучения. На особой волне вдохновения артисты, юмористы, пиарщики, имиджмейкеры, фотографы, художники, аниматоры, лекторы, репортеры и все, кто работает с детьми.
Овен
Сегодня Овны остаются на своей счастливой волне и могут реализоваться в тех областях, которые им интересны. Особенно важен этот день для путешественников, преподавателей, популяризаторов знаний, пиарщиков, артистов, политиков, писателей, журналистов, публичных персон и для тех, кто ищет успеха вдали от дома. Овнам-родителям не стоит упускать хороший шанс поднять свой авторитет в глазах детей.
Телец
Сегодня Тельцам претят скучные будни. Многие Тельцы захотят оказаться в романтичной, праздничной, веселой или творческой атмосфере. Темой дня может стать домашний или другой креатив, детское мероприятие, обновление или украшение дома (офиса). Приятные моменты дня могут сопровождаться неожиданными поворотами событий, например, непредвиденными расходами и обновками,— или переизбытком волнений.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют как можно активнее поддерживать перспективные для себя связи и развивать проекты, направленные в будущее. Ради этой цели в ход можно пустить природную общительность, эрудицию, остроумие, литературный или актерский талант, популярность. Это хороший день для познавательных поездок, гостевых визитов, развлечений, флирта, общения с детьми и обучения в игровой форме.
Рак
Сегодня Ракам день может предложить модные престижные обновки, яркие находки, ценные подарки, неожиданные дополнительные каналы дохода. Хороший момент для внеплановых креативных экспериментов со свободными деньгами, включая вложения в будущую прибыль. Но это не лучший момент для стандартных трат и рутинного шопинга: не все пойдет по плану, не исключаются сюрпризы и странности, обмены и возвраты.
Лев
Сегодня Львам важно ценить и закреплять свой успех. День особенно хорош для тех, кто учится, путешествует, преподает, много общается с людьми издалека и строит на этом свой авторитет. Побочные эффекты дня связаны с экстрагавантностью вкусов, непредсказуемостью эмоций и симпатий, финансовыми сюрпризами. Покупка или подарок может приятно удивить, но не подойти. Хорошо приобретать вещи для особых случаев.
Дева
Сегодня Девам придется оставаться заложниками обстоятельств или навязанной им роли, чтобы удержать успех. Если они артистично сжились с предложенным образом, везение им обеспечено. Многим Девам это поможет ловко выйти из кризиса или благополучно миновать его. Возможен волнующий момент удачи в любви или творчестве, приватный контакт или увлекательная тайная поездка. Удача вероятнее вдали от дома.
Весы
Сегодня Весам советуют сохранять фокус внимания на приятельском общении и неформальных занятиях. Главным достижением этих суток окажется поддержка связей с друзьями или расширение списка влиятельных контактов. Не исключено, что в дружеской обстановке будет успешно согласован очень важный вопрос. Ради этой цели можно пойти на непредвиденные расходы, волнения или небольшие эксперименты.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов лучшая опора — знания, умения или полезные связи. Благодаря им они не утратят душевного равновесия, если что-то пойдет не по их плану и не будет отвечать их мечтам. Они успешнее пройдут собеседование, решат юридический или иной вопрос. Скорпионы, сделавшие в этот день ставку на чужую симпатию или на финансовые возможности, рискуют проиграть более обаятельным конкурентам.
Стрелец
Сегодня в Стрельцах события дня поддержат надежду и веру. Им пойдет на пользу доверие судьбе, уверенность в своих взглядах, гордость своими собственными достижениями или успехами детей (подопечных). Сюрпризы этого дня будут дополнительными стимулами для того, чтобы задействовать свой талант. Можно рассчитывать на хорошие вести издалека, на успехи в учебе, путешествии, общении, игре, исследовании.
Козерог
Сегодня Козероги проживут на душевном подъеме, которому желательно найти подходящее применение. Главным мотивом дня может оказаться праздник, обновление, рискованная авантюра, романтическая история, общение с детьми, домашний креатив. Стоит помнить, что любые занятия в эти сутки требуют полной самоотдачи. Лучше не планировать на сегодня простые скучные дела и монотонную рутинную работу.
Водолей
Сегодня Водолеям придется ориентироваться на окружающую их эмоциональную атмосферу, угождать вкусам аудитории и вписываться в определенную среду. Большинству Водолеев будет нетрудно соответствовать интеллектуальным ожиданиям, требованиям к образованию или общению, но сложно разделять чужие эстетические, финансовые или бытовые ценности. Возможно, сыграет роль их прошлое или происхождение.
Рыбы
Сегодня у Рыб внимание удерживает необычное занятие, сулящее им ту или иную выгоду, например, доход, расширение кругозора, духовный рост или поправку здоровья. Многие Рыбы будут рады выразить свои симпатии к кому-то через оригинальную творческую помощь. В зависимости от ситуации, объектом их заботы может стать творческий проект, ребенок, любимый питомец, симпатичный помощник, друг или коллега.
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