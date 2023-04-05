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День ярких эмоций — любовный гороскоп на 6 апреля
5 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня наша любовь будет только крепнуть.
Фото: bellazon.com
Наш гороскоп расскажет, что ждет в этот день возлюбленных и как укрепить отношения.
Овен
Сегодня для Овнов гармоничные отношения подразумевают дополнительную самоотдачу. Независимо от того, кто первый сделал шаг навстречу, именно Овнам предстоит проявить благородство, щедрость или извиниться за скандал. В любимом человеке им важно видеть партнера, а не свое отражение или свою тень.
Телец
Сегодня Тельцов не слишком устраивает положение вещей: ситуация не так уж плоха, но могла бы быть и получше. Может сложиться впечатление, что время уходит зря и энергия тратится на пустяки. Звезды уверяют, что мелочи имеют значение и советуют вести себя достойно в любой ситуации.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут отдать предпочтение тайному свиданию или необычной форме общения с любимым человеком. Многие Близнецы решат не афишировать свой роман или свои любовные надежды. В случае размолвки они могут скрыть от партнера свой истинный настрой, решив немного помучить его неизвестностью.
Рак
Сегодня Раки остаются темпераментными и страстными, ненасытными в запросах или неумеренными в своих ожиданиях. В своей активности они могут игнорировать правила хорошего тона, жаждать быстрой отдачи, похвалы и награды. Неудивительно, если иногда их поведение будет нервировать пассию.
Лев
Сегодня у Львов положительные эмоции берут верх на негативными. Яркие переживания Полнолуния станут отличным фоном для романтической встречи. Неприятные чувства будут забыты или загнаны вглубь сознания. Помимо позитивных эмоций, залогом гармоничных отношений будет взаимное уважение.
Дева
Сегодня Девам советуют наслаждаться уникальным моментом: яркие и острые ощущения, которые он готов подарить, вряд ли удастся пережить еще раз. А вот долгосрочных планов и сложных стратегий в любви лучше не строить: есть риск оказаться в ловушке, поддавшись чрезмерным ожиданиям.
Весы
Сегодня Весам события этого дня покажут, насколько гармоничен их любовный тандем. Если в паре царит взаимное уважение и партнеры — родственные души, даже ссора послужит укреплению романтического союза. Если между влюбленными тлеют искры недавнего раздора, стоит насторожиться: пламя может вспыхнуть вновь.
Скорпион
Сегодня Скорпионам линию поведения в личных отношениях диктует обстановка. Они могут оказаться связаны обещаниями или обязательствами, которые вынуждены выполнять при любом развитии событий. Многим Скорпионам сегодня будет трудно выразить свои истинные чувства. Возможна неуверенность в себе.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют не отказываться от возможности свидания. Если обстоятельства не позволяют устроить полноценную встречу, приветствуется компромисс: половина — лучше, чем ничего, а нехватку возможностей в настоящем можно компенсировать надеждой на будущее.
Козерог
Сегодня Козерогов вынуждают носить маску, которую от них требует социум. Некоторым Козерогам придется подчиниться семейным обстоятельствам или желаниям своего партнера, чтобы его не огорчать и не раздражать. Компромисс, который устраивал бы самого Козерога, может оказаться невозможным.
Водолей
Сегодня у Водолеев отношения становятся стабильнее и гармоничнее. Найти точку равновесия многим Водолеям поможет сходство взглядов: «птицы одного полета» могут закрыть глаза на разницу вкусов и привычек, если связаны одной идеей или духовным маяком, нацелены на одинаковые горизонты.
Рыбы
Сегодня Рыбам этот день способен принести яркие моменты в личной жизни, но он не даст рецепта, как удержаться на том же уровне дальше. Это прекрасный момент для того, чтобы внести долю экзотики в уже сложившийся гармоничный союз, но вряд ли стоит начинать на постоянной основе новые отношения.
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Время рождения
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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