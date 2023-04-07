Роковой тау-квадрат: почему в задержании Ler_chek виноваты планеты

Некоторое время назад вся страна была шокирована новостью о задержании Валерии Чекалиной, более известной как Ler_chek – российского блогера-миллионника.

Впрочем, задержали и ее супруга, поскольку Чекалины вели инфобизнес совместно. Семью обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере более чем 300 млн рублей. Предлагаем разобрать эту громкую ситуацию с точки зрения астрологии, взглянув на гороскоп рождения Лерчека.

Если верить интернет-источникам, Валерия родилась 6 октября 1992 года, в Тольятти, стало быть – является Весами по солнечному знаку. Время рождения достоверно неизвестно, однако, многие астрологи, разбиравшие ее карту, ставят время на полдень, и тогда Асцендент – второй важный знак зодиака в гороскопе – оказывается в начале Стрельца. Эта гипотеза выглядит убедительно, потому как Солнце, Меркурий и Юпитер – важные планеты карты – оказываются в самом зените. Планеты в зените в гороскопе рождения указывают на возможность человека прославиться и достичь больших высот в социуме. Чем больше там планет – тем больше шансов и возможностей.

Однако, что еще важного мы можем увидеть? Солнце в Весах как главный объект любого гороскопа у Валерии очень проблемное. Оно находится в тау-квадрате (напряженной конфигурации планет) с классическими планетами-вредителями в астрологии – Марсом, Ураном и Нептуном. Причем аспекты эти очень точные, а значит – еще более сильные. Солнце в Весах при этом ослабленное, в этом знаке оно чувствует себя плохо. Также и Марс, находящийся в Раке, и Нептун в Козероге – тоже считаются слабыми в данных знаках. Сама по себе напряженная фигура тау-квадрата уже является проблемой, а когда ее составляют еще и ослабленные планеты – картина усугубляется.

Итак, в карте Лерчека мы видим потенциальную опасность, угрозу каких-то потерь и разрушений по какой-то сфере жизни. Именно так читается символизм тау-квадрата в астрологии. Чтобы знать эту сферу жизни наверняка – мы должны знать время рождения, а у нас эта информация непроверенная. Но! Поскольку в конфигурации задействовано Солнце – главный объект гороскопа и наше «я», личность, то можно говорить, что потери и разрушения коснутся самого человека целиком, его личности, самооценки и статуса. А еще, в женской карте Солнце – это муж. И попали они в эту историю вместе, что тоже показательно.

А теперь, в качестве гипотезы, попробуем взять то время рождения, которое есть в сети, и рассмотреть какие сферы жизни будут задеты в этом случае тау-квадратом. На время 11:50 квадрат задевает 10 дом – работа, социальный статус, репутация, 2 и 8 дом – финансы и ресурсы, материальное благосостояние. Картинка получается в общем-то очень подходящая. А теперь главный вопрос – что же в прогностике блогера спровоцировало это событие? И были ли другие причины?

В прогностической картине на дату задержания (7 марта 2023) Юпитер, проходя по знаку Овна, достроился к тау-квадрату Солнце-Марс-Уран-Нептун, сформировав еще более угрожающую конфигурацию – Большой квадрат. Для астрологов такая фигура означает полное «фаталити». И тут мы видим тот редкий случай, когда планета-благодетель (а символизм Юпитера именно таков) выступает как вредитель. Почему? Потому что Юпитер в натальной карте Валерии – пораженный. Он в слабом для себя знаке Девы, в последнем градусе и в квадрате с кармическими узлами. Гармоничных аспектов не имеет.

Примечательно то, что помимо этого, 7 марта было полнолуние, которое делало напряженный аспект к кармическим узлам Лерчека. И если верить времени рождения, то эти узлы находятся как раз на оси судов и врагов. И более того! В этот же день Сатурн перешел из Водолея в Рыбы, начав делать напряженный аспект к Асценденту Валерии.

В общем, факторов много. Но кроме опасной прогностики, есть еще кое-что интересное. А именно – конфликт Чекалиной со стилистом Эльвирой Янковской, которую многие считают причастной к задержанию семьи. И знаете, прогностически это очень хорошо прослеживается. Потому что с ноября 2022 по январь 2023 года Марс делал ретроградную петлю по знаку Близнецов. А у Валерии именно там расположен южный кармический узел (отношения, суды и враги). И стало быть, именно этот конфликт стал тем самым детонатором бомбы.

Более того, если мы возьмем дату рождения Янковской и их совместимость с Лерчеком, то увидим, что Янковская – Козерог, который своим Солнцем попадает точно на Нептун и Уран Лерчека. А Нептун и Уран Валерии правильно, участники тау-квадрата и находятся в секторе финансов. Получается, что Эльвира буквально ограбила Валерию, хотя и не своими руками. Вот так работает астрологическая совместимость: какие-то люди могут стать нашими талисманами, а какие-то – проклятиями.

В заключение можно сказать, что Чекалина скорее всего выпутается из этой истории, поскольку у ее Солнца есть и гармоничные аспекты – с Луной и Сатурном. Однако, убытки и потерю репутации уже не исправишь. Что можно посоветовать блогеру? С такими факторами как у нее: не наживать себе врагов и не конфликтовать в открытую ни с кем, не врать и не юлить, поскольку такое поведение будет провоцировать все новые и новые ситуации потерь и разрушений.

И эти советы особенно актуальны для Валерии в течении следующих двух лет, потому как в этот период по знаку Весов будут идти затмения, создавая еще больше нестабильности и перемен для этого знака зодиака.

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