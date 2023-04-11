Отодвигаем эмоции на второй план — гороскоп на 12 апреля

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге не приветствует пустые амбиции, лишние эмоции и спонтанность.

Она приглашает стать организованнее, озаботиться подстраховкой и сбором информации, заранее обсудить вероятные «подводные камни», действовать по тайному плану или с учетом возможного скрытого контроля. Игнорируя ее требования, легко столкнуться с неудачей в делах или потерей авторитета, в этом случае возможны проявления резкости, скандальности, обидчивости.

Гороскоп на сегодня говорит, что аспект к Меркурию поможет конструктивному и дружелюбному общению, умственной работе, правильному использованию интуиции. Уместны целевые командировки.

Овен

Сегодня Овнам придется чаще вспоминать об ответственности за свои действия. Дома и на работе им предстоит руководствоваться правилами и долгом, а не вдохновением. Чревата самоуверенность. Попытка навязать свои привычки и взгляды может привести к семейному или деловому спору, подрыву авторитета. Может требовать обсуждения вопрос об оплате труда. Свою правоту и квалификацию важно доказывать делом.

Телец

Сегодня Тельцам стоит использовать этот день для деловых контактов, литературной деятельности, работы с документами и текстами, а также для неформального общения с друзьями и коллегами. Общительность вкупе с природным здравомыслием поможет конструктивно обсуждать острые темы и находить приемлемые решения, но стоит помнить, что они могут быть временными. Логичнее ставить в общении не точку, а многоточие.

Близнецы

Сегодня Близнецов день призывает к разумной осмотрительности, напоминает им о возможном скрытом контроле. Им придется стать более прагматичными, экономными, профессионально дотошными, скромными в выборе образа или сдержанными в выражении чувств. Возможно тайное совещание, глубокое исследование финансовых и налоговых вопросов. Спорные деловые ситуации лучше решать официальным путем, избегая авантюр.

Рак

Сегодня Ракам важно правильно вести себя в ситуациях конкуренции или брошенного им вызова. Не стоит по привычке видеть в чужом поведении скрытую провокацию и неприязнь. День позволяет о многом договориться по-дружески, а элементы соперничества ввести в разумные рамки. Наиболее сложны ситуации, где замешаны свои или чужие амбиции, например, профессиональные. Нежелательно ссориться с авторитетами.

Лев

Сегодня Львам лучше заняться рутинными делами, уделяя особое внимание их скрытой стороне. Для успешного хода работ потребуется проницательность, дотошность, контроль качества, поиск хронических застарелых проблем, утечек, слабых мест, замаскированных дефектов. Может пригодиться забытый способ поиска уязвимостей. Это подходящий день для совещания, для обращения за тайной помощью или экспертизой.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на удачу благодаря своей природной практичности, а также долгому опыту в профессиональной деятельности или старинном хобби. Возможно, опыт поможет им и в личных отношениях. Им стоит чаще верить собственной интуиции и обращать меньше внимания на некомпетентных критиков. День подходит для общения с коллегами и друзьями, учебы, программирования, работы с документами.

Весы

Сегодня Весов предупреждают о риске домашних и служебных размолвок, делового соперничества. Рутинные проблемы будет легко разрешить при помощи простых алгоритмов: наведения порядка, экспертизы, обращения к инструкции или штатному расписанию. Самый непростой вариант — столкновение личных амбиций. Старайтесь быть осмотрительнее, споря с влиятельными, авторитетными и харизматичными людьми.

Скорпион

Сегодня Скорпионы отлично ориентируются в обстановке и могут потратить время очень эффективно. Этот день хорош для предметного делового общения, целевых командировок, проведения практических работ, поиска полезной прикладной информации. Отдельные проблемы из-за конкретных лиц, например, из-за амбициозных коллег или требовательных заказчиков, станут дополнительным стимулом к продуктивности.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов в поле зрения попадают дела практические, именно они способны занять их время без остатка. В зависимости от личных обстоятельств, их внимание может оказаться сосредоточено на ведении бизнеса, решении материальных вопросов или поиске надежного подспорья в текущих домашних делах. Остроумная попытка совместить подобный режим с творчеством или развлечениями может не возыметь успеха.

Козерог

Сегодня Козерогов предостерегают от бессмысленного соперничества, особенно на почве идейных разногласий и территориальных претензий, и напоминают, что есть более конструктивный путь к достижению компромисса. Например, такую роль может успешно сыграть своевременный дружелюбный разговор. Нежелательно без веских причин спорить с близкими и земляками, накаляя атмосферу в доме или сообществе.

Водолей

Сегодня Водолеям желательно поработать над тайными защитами и опорами, позволяющими не бояться проблем, например, над своим профессиональным мастерством, жилищной базой или здоровьем. День подходит для тайных деловых и семейных совещаний, для пребывания на специализированной производственной площадке или закрытой территории, помогает сосредоточиться на секретном деле, фундаментальной программе.

Рыбы