Солнечное затмение и ретроградный Меркурий: что нельзя делать 20 и 21 апреля

20 апреля и 21 апреля нас ждут два значимых астрономических события: солнечное затмение и ретроградный Меркурий.

И если затмение будет с нами всего несколько часов 20 апреля, ретроград останется на период с 21 апреля по 15 мая. Это будет второй период Меркурия в ретрограде за год.

Солнечное затмение: что можно и нельзя делать

20 апреля состоится гибридное солнечное затмение. Его называют таковым из-за того, что Луна будет слишком далеко от Земли и полностью затмит Солнце.

В этот момент Луна будет находиться в знаке зодиака Телец. Этот знак характеризует жажда комфорта и материальной стабильности. Поэтому в этот день хорошо решать финансовые проблемы и совершать крупные покупки. Можно заняться ценными бумагами, недвижимостью и другими подобными вопросами.

20 числа вас может посетить непреодолимое желание расслабиться и посвятить день себе. Не отказывайтесь от ваших потребностей: сходите в театр, на вставку или прогулку, а в конце дня отправляйтесь в хороший ресторан.

В затмение не стоит окружать себя большим количеством людей. Есть риск возникновения серьезных ссор и конфликтов, которые невозможно будет разрешить. Если у вас есть такая возможность, лучше провести дату в уединении. День в целом характеризуется эмоциональной нестабильностью. Не вступайте в конфликты, не отвечайте на резкие слова и остерегайтесь провокаций.

Ретроградный Меркурий: что можно и что нельзя делать

Меркурий в ретрограде будет сопровождать нас почти месяц с 21 апреля по 15 мая. Многие боятся этого явления, но не стоит этого делать, так как оно представляет собой возможность для роста. Ретроградная планета подталкивает нас к возвращению в прошлое. Вы можете вновь пережить то, что у вас было раньше и по-новому проанализировать предыдущий опыт. Также это – идеальное время для того, чтобы сравнить свои изменения и понять, что вам нравится в нынешней версии себя.

Однако действительно в некоторых вещах при ретроградном Меркурии нужно быть аккуратнее. Будьте внимательны при подписании документов. Можно совершить ошибку, которая будет вам дорого стоить. Не совершайте крупные покупки — они не принесут вам радости или быстро сломаются, особенно это касается бытовой техники и гаджетов.

Не стоит начинать новые проекты и бизнес, так как вы не найдете там успеха. Отложите любые начинания, даже если вы давно мечтали записаться в зал — результата это не принесет. Запрещено отправляться в путешествие или бронировать туры, в этой сфере тоже может ждать неудача.

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