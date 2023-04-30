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Проводим день бодро и результативно — гороскоп на 1 мая
30 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве предлагает не сидеть без дела и приветствует любые полезные занятия.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что в них желательно учитывать «бэкграунд», например, историю болезни или платежей. Хорошо заниматься ремонтом, лечением, уборкой, питанием, выявлением ошибок, нуждами питомцев, садово-огородными работами, закупкой полезных мелочей, черновой подготовкой к пикнику или другому мероприятию. Стоит принять во внимание риск отката назад, попадания в лист ожидания, появления помех, заминок, необходимости что-то уточнить, починить, обновить. Возможны недоразумения и интриги при общении с женской частью окружения.
Овен
Сегодня Овнов вплоть до ночи будут удерживать повседневные дела, в число которых могут войти и рутинные, и необычные мероприятия. В ходе любых работ высока вероятность столкнуться с теми или иными нестандартными задачами и погрешностями, допущенными в прошлом. Не исключено, что потребуется небольшое обновление или повторная процедура. Возможны мелкие разногласия с женской частью окружения.
Телец
Сегодня для Тельцов, несмотря на возможные мелкие осечки или загадки, этот день продуктивен. Он хорош для тренировок с акцентом на практику, для ручных работ, домашних и дачных хлопот. Могут представить новый интерес старые проекты и увлечения. Даже в знакомых делах есть риск помех и сбоев. Возможны недоразумения в любви. Лучше воздержаться от важных покупок и финансовых решений, детального планирования.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит ждать полного комфорта. Не все их желания и прихоти могут быть сразу исполнены. Многим из них придется пожертвовать частью своих личных вкусов ради дома или близких, бизнеса или профессионального долга. Добавить хлопот могут вскрывшиеся прежние ошибки, лень и рассеянность. Этот день подходит для бытовых и технических работ. Нежелательны процедуры с эстетическим уклоном.
Рак
Сегодня для Раков обстановка содействует в их хлопотах, но не всегда дает им точную исчерпывающую информацию. Возможны заминки материального характера, те или иные отсрочки, загадочные встречи в пути. Не исключены помехи в планировании, навигации или поисках. Не удастся поставить точку в обсуждении актуальной темы. Вероятны путешествия забытыми маршрутами и контакты по старым линиям связи.
Лев
Сегодня Львам советуют удвоить внимательность в финансовой сфере, так как в ней вплоть до ночи высока вероятность недоразумений и задержек. Если текущие дела ведутся аккуратно, есть риск возникновения проблем в связи с событиями прошлого, например, погрешностями в налоговой отчетности, в оформлении рецепта, платежа или сделки. Не стоит пренебрегать тайной помощью в практических делах.
Дева
Сегодня Девам советуют верить в себя и задействовать по максимуму свой потенциал. Лучше пользоваться при этом уже имеющимся заделом: связями, знаниями, практическими наработками. Пора думать о реанимации оригинального проекта с друзьями, о путешествии, развитии бизнеса за рубежом, продолжении учебы, возобновлении исследований. Желательно избегать покупок, финансовых решений, начала романа.
Весы
Сегодня для Весов обстоятельства могут временно оказаться сильнее личных желаний. Попытка следовать своим вкусам и привычным принципам вряд ли увенчается для них успехом, либо их желания исполнятся с трудом и не доставят им той радости, на которую они рассчитывали. Многим Весам в этот день придется остаться в тени, обратиться за помощью, заняться здоровьем, ремонтом, домашней или служебной рутиной.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется сделать шаг назад, чтобы через некоторое время добиться в своих делах прогресса. Хорошие возможности дня могут остаться не использованными, если вы любите действовать соло. Подвижки, подсказки, находки гораздо вероятнее, если работать в паре или команде. Предпочтительнее дружеский тон. Не стоит поддаваться романтическим чувствам, в этот день они могут стать помехой.
Стрелец
Сегодня Стрельцам вплоть до ночи придется оставаться реалистами и поэтапно работать над своими целями. Особенно актуальны дела, связанные с лечением болезни, содержанием питомцев и оказанием услуг. Большую роль может сыграть наличие помощника. Стрельцам-подчиненным важно ладить со своим непосредственным руководством. Не стоит бояться черной работы. Лучше не смешивать текущие заботы с личными симпатиями.
Козерог
Сегодня Козероги могут рассчитывать на частичное прояснение интригующих их деталей, особенно в области науки, услуг и медицины. Однако полную картину им еще предстоит сложить из найденных и недостающих пазлов. Несмотря на искушение приятной иллюзией, многие Козероги предпочтут правду и не прогадают: она будет для них полезнее, чем сказки и фантазии. День подходит для дружеского сотрудничества.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют удерживать фокус своего внимания на хозяйственных, исследовательских, ремонтных, профилактических или наладочных работах либо на лечении недугов. Вплоть до ночи сохранится нужная для таких занятий дотошность. Можно надеяться на помощь родни или поддержку сервиса. Чтобы не допустить в мелкой работе критичный промах, лучше не отвлекаться на удовольствия и романтику.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют ограничиться деловой или житейской беседой, не переводя общение в романтическую плоскость и избегая опираться в диалогах на личные симпатии: последнее — верный путь к иллюзиям. Это подходящий день для сотрудничества и обмена неформальными полезными услугами. Может вновь пригодиться контакт с забытым сервисом, разговор с бывшим соседом, попутчиком или старым другом.
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