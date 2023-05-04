Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Высказываем все, что лежит на душе — гороскоп на 5 мая
4 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
15-16 лунные сутки. Сегодня бурные эмоции Полнолуния сочетаются с повышенной общительностью, вызванной участием в нем ретро-Меркурия.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что желание высказаться может оказаться сильнее необходимости хранить секрет. Разговоры в эти сутки часто ведутся о «наболевшем». Этот день подходит для неформального общения, для обсуждения деловых, житейских и финансовых вопросов. Диалог может принять непредсказуемый оборот и быть не закончен. Возможны неожиданные новости. Уместны личные дружеские беседы и коллективные дискуссии, а также различные черновые работы, процедуры, связанные с ремонтом, охраной, уборкой и утилизацией.
Овен
Сегодня Овнов могут привлекать сложные, интригующие, скрытые и критичные стороны текущей ситуации. Может оказаться важной информация, связанная с наследством, налогами, долгами, совместным имуществом. День хорош для работ в закрытых помещениях, для действий, связанных с ремонтом, профилактикой проблем, охраной дома или офиса. Не стоит афишировать свои действия без особой необходимости.
Телец
Сегодня для Тельцов день отмечен важным разговором, который может оказаться продолжением начатого ранее диалога. Их заинтересованность в общении часто будет на порядок выше, чем интерес собеседника, однако им придется считаться с его потребностями и мнением: личный монолог в эти сутки непродуктивен, зато важна эмоционально окрашенная обратная связь. Достигнутые договоренности помогут сотрудничеству.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит планировать комфортный отдых или активное веселье. Их внимания может ждать работа, здоровье, дом, имущество или питомец. Возможно, придется кому-то помочь из сострадания. Вероятна серия бесед с тайными открытиями. День хорош для черновых работ и решения отложенных когда-то неприятных задач, например, уборки, изучения старых документов или долечивания недомоганий.
Рак
Сегодня для Раков это потенциально благоприятный и продуктивный день, при условии, что они настроятся на подходящую эмоциональную волну и получат возможность действовать в своих интересах. Эти сутки для них информативны, у них может состояться полезный разговор с другом, ребенком или другой значимой персоной. Итоги такой беседы могут заставить их пересмотреть свои прежние мысли насчет будущего.
Лев
Сегодня Львы могут оказаться полностью погружены в свою семейную историю, быт или жилищные дела. Львам-руководителям придется учесть психологическую обстановку в своем офисе. Может стать насущной необходимостью закрытое совещание, личное собеседование, дружеский или родственный разговор, согласование тайных действий. Возможен интерес к ремонту и реконструкции, к системам скрытой охраны и защиты.
Дева
Сегодня Девам окружающая обстановка не добавит оптимизма напрямую, но подскажет им ряд идей. Возможна важная весть издалека, привет от зарубежного друга. Полезные сведения получат Девы, планирующие путешествие, исследование, работу или учебу вдали от дома. Не стоит отказываться от необходимых по ситуации разъездов и совещаний. Не будет лишним повторный информационный поиск в интересующей области.
Весы
Сегодня Весов могут волновать хозяйственные или финансово-экономические вопросы. Не исключено, что придется временно сократить лишние расходы. Это подходящий момент для пересмотра своего личного бюджета или проверки взаиморасчетов. Возможен важный контакт с другом, налоговым инспектором, с представителем страховой организации или банка, с кредитором, заемщиком или поручителем.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют не уходить от диалога: он может оказаться рубежным для взаимоотношений с конкретным человеком или с той группой, выразителем интересов которой он в данный момент является. Лучше откликнуться на предложение друга, ответить на вопрос клиента или партнера, не уклоняться от супружеского диалога. Договоренности помогут увереннее действовать, отстаивая свои интересы.
Стрелец
Сегодня Стрельцы будут зависимы от обстановки, которая не совсем в их вкусе, или от эмоционального фона, который не всегда позитивен. Предметом интереса могут стать тайные планы, защитные мероприятия, закрытые исследования, семейная история или история болезни. Может состояться беседа со значимым лицом, например, другом, врачом или помощником. Действия этого дня подразумевают приватность.
Козерог
Сегодня для Козерогов день потенциально продуктивен, но для желаемой результативности им потребуется ряд условий. Прежде всего, это позитивное расположение духа, которое не в последнюю очередь зависит от круга общения, поступающих новостей и собственного образа мыслей. И действовать в одиночку, и сотрудничать важно «на позитиве». Если вы на своей плохой волне, усилия могут дать обратный эффект.
Водолей
Сегодня Водолеям желательно отнестись серьезнее к встречам, новостям и совещаниям. Разговор с другом, семейный совет, профессиональное собеседование будут иметь больше значения, чем кажется. Не исключено, что итог беседы определит дальнейший ход дел, повлияет на решение жилищного вопроса или на карьерный рост. Возможны оригинальные повороты беседы, перепады в настроении или в аргументации.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут стать участниками или свидетелями какой-то важной дискуссии, что даст им дополнительную полезную информацию в готовом виде или интересную пищу для размышлений. Возможен важный момент в переписке, в общении с человеком издалека или из повседневного окружения. Для многих Рыб будет важным мнение друга. Информированность или наличие нужных связей поможет им увереннее действовать.
Рамблер: последние новостиРоковые ошибки и природные катаклизмы: астрологический прогноз на майКакие знаки зодиака будут под защитой высших сил в маеГороскоп на 5 мая 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Проводим больше времени друг с другом — любовный гороскоп на 5 мая
В карьере произойдут серьезные перемены — финансовый гороскоп на 5 мая