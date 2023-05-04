Высказываем все, что лежит на душе — гороскоп на 5 мая

4 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня бурные эмоции Полнолуния сочетаются с повышенной общительностью, вызванной участием в нем ретро-Меркурия.

Фото: rambler