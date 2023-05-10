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Не доверяем незнакомцам — финансовый гороскоп на 11 мая
10 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нас могут обмануть — доверять стоит, но проверять тоже важно.
Фото: stihi.ru
Наш гороскоп даст полезные советы и рекомендации о том, как использовать свой потенциал наиболее эффективно и избежать неприятностей.
Овен
Сегодня у Овнов устремленность ко всему новому и кажущемуся прогрессивным, может не оправдать ожиданий при соприкосновении с практикой жизни. Во всяком случае, звезды не советуют вам вкладывать личные деньги в новые проекты. То, что сейчас кажется перспективным, через какое-то время может оказаться несостоятельным. В этом смысле синица в руке будет лучше журавля в небе.
Телец
Сегодня Тельцов, настроенных на активную деятельность в карьере, этот день может сложиться неудачно. Звезды советуют вам умерить свои амбиции, особенно в части тех вопросов, которые не входят напрямую в вашу компетенцию. Личные инициативы сегодня могут оказаться неуместными и даже вредными. Деятельность без согласования с начальством, может быть расценена им как самоуправство.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется быть предельно корректными с точки зрения соблюдения буквы и духа закона. Любые обходные действия, идущие в нарушение служебных инструкций, не останутся незамеченными. Старайтесь не отлучаться надолго с рабочего места и строго следовать плановым задачам. Возрастает вероятность получения штрафных санкций.
Рак
Сегодня Ракам день запомнится внезапным изменением внешних обстоятельств, когда от вас будет требоваться быстрота реакции. Возрастает вероятность технических сбоев в электросетях. Позаботьтесь о сохранности важной информации на компьютере, делайте резервные копии. Много беспокойств и хлопот может быть у работников страховых агентств и охранных предприятий.
Лев
Сегодня у Львов, занимающих руководящие должности, непросто может сложиться этот день. Препятствием на пути к цели для вас может стать ваш партнер по бизнесу. Также могут произойти нарушения в договорных отношениях, и вам придется как-то компенсировать возможный ущерб. Воздержитесь от ведения переговоров и делегирования части своих полномочий другим партнерам, напарникам.
Дева
Сегодня Девам, работающим вахтовым методом вдали от родного дома, придется нелегко. Старайтесь тщательно выполнять все требования, предъявляемые к вам с точки зрения сроков и качества выполнения работы, а также не допускать нарушений трудовой дисциплины. Ваше долгое отсутствие на рабочем месте не останется незамеченным и может привести к штрафным санкциям.
Весы
Сегодня у Весов излишне эмоциональное отношение к принятию финансовых решений может негативно отразиться на состоянии бюджета. Особенность этого дня в том, что любые финансовые вложения вряд ли окупятся и вернутся вам обратно. Бизнесменам не рекомендовано давать и брать деньги взаймы. Воздержитесь от шопинга, особенно если речь идет о крупных покупках.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не советуют устанавливать деловые партнерские отношения и подписывать соответствующие документы с кем бы то ни было. Ваша задача сегодня состоит в том, чтобы добиться исполнения уже достигнутых договоренностей. Поэтому лучше сосредоточиться на усилении контроля. От ведения переговоров пока лучше воздержаться ввиду ненадежного поведения контрагентов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам непросто: чем меньше они будут доверять поступающей информации, тем успешнее пойдут дела. Не позволяйте знакомым и родственникам отвлекать вас от дел в рабочее время. Разговоры по телефону на посторонние темы могут привести к тому, что на выполнение плановых заданий времени не останется. Также следует избегать контактов с агрессивными людьми, чтобы не попадать в стрессовые ситуации.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не планировать крупных покупок и финансовых вложений. От обмена валюты также лучше воздержаться. В зону риска, связанного с возможными убытками, попадает торговля модной одеждой, спортивными принадлежностями, детскими игрушками. Также это неблагоприятное время для попыток что-либо усовершенствовать или попробовать свои силы в новых видах деятельности.
Водолей
Сегодня Водолеям будет трудно придерживаться своей линии поведения и действовать последовательно. Сейчас вы можете оказаться весьма эмоционально зависимыми и внушаемыми. В результате контакта с начальством ваша самооценка может пострадать, поскольку вам могут высказать замечание. Особенно это может проявиться в отношениях в семье, где мнение родных может привести к изменению вами деловых планов.
Рыбы
Сегодня у Рыб весьма напряженный день с точки зрения деловых контактов и работы с информацией. Вам могут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными – вероятна прямая дезинформация со стороны тайных недоброжелателей. На то, чтобы отделить зерна от плевел, может потребоваться много времени. Поэтому вы рискуете нерационально потратить свое рабочее время.
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Время рождения
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