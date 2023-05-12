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Право на счастье — любовный гороскоп на 13 мая
12 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Позволяем себе большее в любви.
Фото: gamerwall.pro
Наш гороскоп расскажет, как сделать этот выходной день незабываемым.
Овен
Сегодня Овнам не стоит выставлять свои эмоции напоказ, если речь идет о посторонних людях или любопытных друзьях, но лучше не скрывать их от любимого человека. Без чувства душевной близости, доверия и защищенности гармоничные отношения сегодня немыслимы. Дополнительный плюс даст общее прошлое.
Телец
Сегодня Тельцам желательно поддерживать связь с любимым человеком, не опережая события. Имеет смысл проявить скромность, держаться в рамках знакомого сценария или составленных ранее планов. Перед близкими жизненными переменами не помешает заново разобраться в своих чувствах, мечтах и приоритетах.
Близнецы
Сегодня для Близнецов прогнозируемость и надежность могут оказаться важнее романтического куража. Любовным приключениям с неясным исходом многие представители знака предпочтут заранее спланированный сценарий. Они не станут афишировать свои чувства, каналы личной связи или тайное место встречи.
Рак
Сегодня Раки неплохо управляют своими чувствами, подбирают для их выражения правильные слова, место и время. Многие Раки будут не прочь пофлиртовать, но предпочтут держаться немного на расстоянии, проявят скромность. Для свидания у них будет свой ясный план, допускающий небольшие импровизации.
Лев
Сегодня у Львов частично блокированы чувства, их может что-то смущать или настораживать. Возможно, они будут легки в нейтральном общении на людях, но скованы в интимной обстановке. Для расслабления и эмоционального раскрытия им нужна атмосфера тайны, полной защищенности и абсолютного доверия.
Дева
Сегодня Девы получают от партнера прохладные знаки симпатии, которые часто предвещают им нечто большее. Если любимый человек не спешит раскрывать душу или упорно держит дистанцию, не стоит отчаиваться и ставить крест на робких тайных надеждах: скоро обстоятельства изменятся и лед начнет таять.
Весы
Сегодня Весы чувствительны к неочевидным нюансам любовных отношений или к тому, что происходит у них за спиной, например, к сплетням о своем романе. В общении с любимым человеком многие Весы проявят осторожность, недоверчивость или обидчивость, могут на время эмоционально от него отстраниться.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на относительную ясность в личной жизни. Им стоит с благодарностью принять скромный дар судьбы: возможно, это меньше того, на что они надеялись, зато это шанс на стабилизацию. Есть надежда на продуктивный спокойный разговор и сдержанное выражение симпатии.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день призывает к эмоциональной сдержанности, что может вылиться в подавление чувств или в тайный страх. Им стоит найти возможность поговорить с любимым человеком о том, что их волнует, пусть даже это мелочи: доверительный разговор не будет лишним на фоне идущих в их жизни перемен.
Козерог
Сегодня Козероги не слишком уверены в себе и своем праве на счастье. Многие из них будут мнительными и внушаемыми. Им стоит меньше слушать сплетни и реже обращать свой взгляд в глубины прошлого. Вместо этого им важно поговорить с любимым человеком и убедиться, что все не так плохо, как им кажется.
Водолей
Сегодня Водолеев может посетить уныние, если они привыкли к любви-празднику и не готовы к низкоэнергетичным эмоциональным состояниям. Чтобы нейтрализовать подобный настрой, им желательно вместе с близким человеком заняться чем-то несложным и полезным, например, уборкой общего дома.
Рыбы
Сегодня Рыбы стабильны в своих чувствах и верны своим принципам в любви. Вполне естественно, что такой же предсказуемости они ждут от партнера. Они предпочтут сами составить план свидания и контролировать его ход. Многие Рыбы будут скрытными, скромными, аскетичными и удовольствуются тем, что имеют.
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