Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Бережем заработанное — финансовый гороскоп на 27 мая
26 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит тратить деньги налево и направо — подходите ко всему с умом.
Фото: vestnikyar.ru
Наш гороскоп даст полезные советы и предупреждения, которые помогут планировать свои действия и принимать решения в соответствии.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют быть предельно осмотрительными при работе с информацией и в деловых контактах. Не исключена потеря важного документа. Также повышается вероятность ошибок при вводе важных сведений в базу данных компьютера. Возможно, вам поступят сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела. Избегайте всяких сомнительных связей и отложите деловые поездки.
Телец
Сегодня у Тельцов день может стать напряженным в плане способности вести диалог с коллегами при коллективной работе. Нежелательно сейчас принимать участие в собраниях акционерного общества или профсоюзного комитета. Звезды не советуют вам вкладывать деньги в инвестиционные фонды и покупать долю акций в акционерных обществах.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут быть готовы проявить свои бойцовские качества и мощную пробивную силу в отстаивании своих интересов. Однако звезды советуют вам действовать более мягко и не столь демонстративно. Дело в том, что ваша активность может носить главным образом деструктивный характер. И это может приводить к конфликтным ситуациям.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют позаботиться о том, чтобы минимизировать любые риски и не предпринимать авантюрных действий. Раки могут столкнуться с неприятностями и проверками на работе. Если есть нарушения, они могут обернуться штрафными санкциями.
Лев
Сегодня Львы могут почувствовать, что им трудно обеспечить себе стабильный ритм работы. Чаще чем обычно ваши планы могут нарушаться по независящим от вас причинам. Возрастает вероятность технической поломки и необходимость расходовать время и ресурсы на ее устранение. Не исключена путаница при погашении задолженности по кредитной карте.
Дева
Сегодня у Дев, занимающих руководящие должности, может складываться напряженный день. Не исключено, что в отношениях со своими основными партнерами могут возникнуть разногласия по стратегическим вопросам. Причем инициатором обострения отношений может стать ваш партнер. Нежелательно делать публичные заявления и вкладывать деньги в проведение рекламных акций.
Весы
Сегодня Весов, работающих в совместных предприятиях или вахтовым методом вдали от родного дома, может ожидать напряженный день. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Усиливаются требования начальства к соблюдению дисциплины. Долгое отсутствие на рабочем месте не останется незамеченным и может привести к штрафным санкциям. Не исключены сбои рабочего ритма на транспорте.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов не лучший день для поиска финансовых инвестиций. Также звезды предостерегают вас от участия в авантюрах, типа вложений средств в высокодоходные инвестиционные фонды и разного рода финансовые пирамиды. Воздержитесь от обмена крупных сумм в валюте. Старайтесь не брать на себя обязательства по распоряжению чужими деньгами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может сложиться напряженно из-за неблагоприятных внешних обстоятельств. На фоне вашей неготовности к восприятию перемен, со стороны деловых партнеров может быть проявлена деструктивная активность. Вам могут предлагать заведомо неприемлемые условия для сотрудничества и требовать пересмотра существующих договоренностей.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды не советуют в рабочее время вступать в разговоры на посторонние темы. Это может привести к тому, что вы не успеете выполнить в положенный срок запланированную работу. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций, дистанцируйтесь от людей, общение с которыми может вас напрягать или раздражать. Также это не лучшее время для работников транспорта и торговли.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют увлекаться шопингом и любыми иными тратами денег. Купленные товары и услуги могут оказаться некачественными, и вам придется возвращать обратно деньги. Чем меньше финансовых рисков, тем сохраннее ваши деньги. Время для растраты денег придет, но не сейчас. Уровень сегодняшних доходов может быть меньше, чем ожидалось.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется воздерживаться от проведения ремонтно-строительных работ. В этот день возрастает вероятность травматизма из-за собственной невнимательности и рассеянности. Особенно берегите пальцы рук. С осложнениями могут пойти дела у тех, кто работает дистанционно на дому, а также у тех, кто работает вместе с родственниками в семейном бизнесе.
Рамблер: последние новостиДенежные приметы на каждый день недели, которые помогут разбогатетьГороскоп на 27 мая 2023 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 27 мая 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Дьявол кроется в деталях — гороскоп на 27 мая
Не давим на партнера — любовный гороскоп на 27 мая
Не такие, как все: как определить старую душу
Нравится 2
Приметы на 27 мая 2023 года: что нельзя делать в день Сидора
Топ-5 самых нежных и ласковых мужчин по знаку зодиака
Три знака зодиака, к которым невозможно охладеть
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Вы не поверите, но некоторые растения притягивают деньги. Рассказываем, какие
Нравится 1
Денежные приметы на каждый день недели, которые помогут стать богачом
Топ-3 самых токсичных знаков зодиака, которые отравят жизнь любому