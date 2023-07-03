Астролог рассказал, что нельзя делать знакам зодиака в июле

Июль выглядит месяцем достаточно контрастным по всем параметрам.

Особенно разительно будут отличаться относительно спокойная первая и более взрывная, чреватая различными непредсказуемыми поворотами событий вторая половина месяца. Местом и датой водораздела станет Новолуние в понедельник, 17 июля.

Ну а начинается июль по взаимодействиям планет вполне активно. Ситуацию на небе в первые дни месяца можно назвать по баснописцу Крылову «Лебедь, рак и щука».

Красивая конфигурация, когда Солнце и Меркурий поочерёдно гармонично аспектируют Сатурн и Юпитер, даёт хорошую деловую хватку и повышенные возможности в социальных сферах, покровительствует в общении с авторитетными личностями. С другой стороны, «квадратура» Венеры к Урану (2 июля) и разворот Нептуна на ретроградное движение (1 июля) параллельно создают предпосылки для резких разворотов, сомнений, отказов в коммуникациях, срывов договорённостей. Тем не менее, субботу, 1 июля, лучше не игнорировать для каких-то активных начинаний.

Гороскоп Полнолуния в понедельник, 3 июля, (14:38) не содержит какой-то сложной или негативной динамики. Две недели до Новолуния 17 июля – вполне стабильный период. Исключение – понедельник и вторник, 10-11 июля, когда сначала Марс (10) и Меркурий (11) поменяют знаки пребывания (на Деву и Льва соответственно), а затем Меркурий пройдёт напряжённый аспект с Плутоном. В эти дни можно ожидать всплеска конфликтов как в быту, так и в политике, серьёзных заявлений лидеров и публичных личностей, воинственной риторики и неадекватных решений. Что характерно в эти же сроки состоится саммит НАТО в Вильнюсе.

Вторая половина июля, начиная с грозного Новолуния 17 числа, выражена двумя громкими, растущими оппозициями – светила будут противостоять Плутону, а две вредные планеты Марс и Сатурн друг другу. Можно без преувеличения сказать – карта новолуния несёт нечто разрушительное. Причём разрушительными изначально могут быть принятые под давлением обстоятельств решения. Даже одной из этих оппозиций хватило бы для резонанса.

На бытовом уровне отдельная оппозиция Марса и Сатурна способна наломать дров в виде повышенной аварийности в горах, на производстве и на транспорте, а также в плане обострения хронических заболеваний. Особенный контроль и техника безопасности, отказ от рисков, важных финансовых сделок требует вся неделя от новолуния с 17 по 23 июля.

Ещё одно важное событие июля – разворот Венеры в ретроградное движение с 23 июля, в котором она будет оставаться до 4 сентября. Традиционно период попятной Венеры создаст окно возможностей для возвращения к прошлым отношениям и контактам с давно забытыми партнёрами и друзьями. Стоит с большой осторожностью в это время относиться к крупным вложениям, заключениям длительных финансовых соглашений, а также, например, операций в сфере пластической и эстетической хирургии. А в период с 17 по 25 и вовсе лучше отложить старты проектов на перспективу.

Наиболее напряжённые дни июля, несущие конфликты, в том числе более уязвимые для здоровья – 2-3, 6, 13, 17, 20-23, 28 июля.

Благоприятные дни, располагающие к более позитивным взаимодействиям планет, помогающие добиваться результата и более успешно договариваться – 1, 7-8, 11-12, 14-16, 29-30 (условно), 31 июля.