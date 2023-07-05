День тихих скандалов — любовный гороскоп на 6 июля

Сегодня нам будет сложно сдержаться и не наговорить лишнего партнеру.

Овен

Сегодня звезды обещают Овнам свидание в оригинальном формате и намекают, что лучше его не затягивать. Самой большой ошибкой в эти сутки могут оказаться планы на поздний вечер: вместо того, чтобы плавно перейти в приятную романтическую ночь, такая встреча приведет к разочарованию или будет отменена.

Телец

Сегодня Тельцам и их любимым важно видеть грань, за которой бурное проявление чувств превращается в угрозу гармоничным отношениям. Ссорам и сценам ревности лучше придать характер игры. Если хочется ярких острых ощущений, не откладывайте свидание на вечер, оно может оказаться эмоционально пресным.

Близнецы

Влюбленным Близнецам звезды подсказывают, что сегодня обстоятельства на их стороне утром и днем. Общение с любимым человеком в этот период может быть не лишено сюрпризов, но наверняка окажется приятным и многообещающим. В конце дня может измениться собственное настроение или окружающая атмосфера.

Рак

В этот день Ракам не стоит бороться с ходом событий, лучше смириться с капризами судьбы и вынести из них уроки. Важно помнить о нестабильности момента: что бы ни происходило утром, вечером картина окажется иной. Раки, потерявшие контроль над собой или ситуацией, в конце дня обретут его вновь.

Лев

Львам в этот день стоит быть терпимее к поведению любимого человека, в частности, к его нестандартным привычкам - иначе возможна размолвка, следы которой останутся в памяти и повлияют на отношения в будущем. Самые раздражительные Львы рискуют встретить вечер в унынии и вынужденном одиночестве.

Дева

Влюбленным Девам этот день напомнит, что игра по чужим правилам не всегда удается им идеально, а иногда и создает проблемы. Не стоит выбирать эти сутки для начала отношений или для важного шага в любви: велика вероятность столкнуться с непредсказуемым ходом событий, с обидой или молчанием пассии.

Весы

В этот день влюбленные Весы могут рассчитывать на удачное развитие событий и позитивные эмоции, но у их везения есть предел. Для встреч и флирта лучше выбирать первую половину суток, именно она поможет счастливому завершению любой авантюры. А вот на вечернее время свидание лучше не планировать.

Скорпион

Утром романы Скорпионов находятся в зоне риска из-за стечения внешних обстоятельств или непредсказуемого поведения взбалмошного партнера. Если дороги сложившиеся отношения, имеет смысл сдержать свои порывы и переждать фазу нестабильности. Вечер может принести уныние или здравый взгляд на ситуацию.

Стрелец

Сегодня звезды поощряют романтическую активность Стрельцов в первой половине суток. Даже если их роман движется прямиком в тупик, азарт и изобретательность помогут им спасти отношения и сохранить любовь. А вот вечером свидание будет не самым лучшим решением и почти наверняка не станет праздником.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги способны пуститься в приключение и одуматься только вечером. Козероги, так и не решившиеся на авантюру, в конце дня могут пожалеть о том, что не реализовали свои желания. И тем и другим в конце дня захочется поговорить с партнером, но этот диалог может быть мысленным.

Водолей

Влюбленным Водолеям вплоть до вечера может быть свойственна неуравновешенность. Им будет трудно (или не захочется) управлять своими страстями. Некоторые Водолеи будут провоцировать партнера на ссору или опасную игру, чреватую разрывом отношений. Не исключено, что вечером они начнут об этом жалеть.

Рыбы

В этот день любовные приключения несут Рыбам больше проблем, чем пользы. За минуты приятных ощущений многим из них придется чем-то расплатиться. Не стоит начинать новые отношения. В эмоциональной гамме вечера ведущей нотой может стать уныние, упрямство, холодность, скепсис, ощущение одиночества.