Время гармонии и тишины — любовный гороскоп на 27 июля

Наш гороскоп расскажет, какие аспекты и энергии будут преобладать в их знаке, и на что следует обратить особое внимание в течение этого дня.
Овен
Сегодня Овнов может ждать небольшой любовный кризис, инициаторами которого не всегда будут они сами. Велика вероятность неприятных известий, претензий, настойчивых требований или обострения обид со стороны партнера, который внезапно хочет вернуться к прошлому или заново «выяснить отношения».
Телец
Сегодня Тельцам придется ориентироваться на неровное настроение партнера. Вероятно, он поднимет в общении ту самую тему, на которую они и хотели, и боялись поговорить. Из-за неуверенности в себе (или, наоборот, чрезмерного апломба и упрямства) многие Тельцы выберут в диалоге неверный тон.
Близнецы
Сегодня Близнецы будут часто сталкиваться с любовными огорчениями как частью общей событийной канвы. Вариантов множество, начинания с отмены свидания из-за насущных дел и заканчивая случайной нелепой размолвкой из-за пустяка. Звезды советуют повременить с отправкой важных личных сообщений.
Рак
Сегодня для Раков проводниками в любовных делах часто становятся интуиция, глубокая вера и воображение. Если обстоятельства не оправдывают их ожиданий, огорчают их или путают им все планы (а сегодня такое вполне может случиться), они нарисуют себе желаемую картину счастья и найдут в ней утешение.
Лев
Сегодня у Львов на лицах будет нередко написано недовольство. Их может разочаровать попытка разговора с партнером, но часто они сами будут выбирать для общения с ним не те слова и моменты. Стоит повременить с важным сообщением, сегодня оно может затеряться или оказаться неверно понято.
Дева
Сегодня Девы рискуют столкнуться с невезением в любви. Причиной может стать как роковое стечение внешних обстоятельств, так и собственный настрой, мешающий подобрать нужные слова или решиться на необходимое действие. Наилучшим решением в такой ситуации будет временный тайм-аут в личной жизни.
Весы
Сегодня Весам не стоит бить тревогу или подводить под историей черту, если любовный сюжет замер или стремится к откату назад. Звезды подсказывают, что заминки временны, а наметившаяся пауза даже полезна: возможно, именно она поможет продлить счастливые минуты полного согласия или вернуть любовь.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов возрастает риск преград и разочарований. Все их порывы могут оказаться направлены в пустоту. Высока вероятность столкнуться с отказом, непониманием или насмешкой, опоздать на свидание, выбрать не тот канал связи, ошибиться с оценкой настроений и вкусов партнера.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов на пути возникают роковые препятствия, которые могут показаться им тотальными и непреодолимыми. Звезды утверждают, что это не так: в данные сутки действительно велика вероятность проблем, но в итоге они могут оказаться к лучшему, например, помогут продлить роман.
Козерог
Сегодня Козероги чувствительны к негативным сторонам ситуации и склонны раздувать проблему в своем воображении. Они могут нервничать в связи с молчанием или неудачной шуткой пассии. Их могут смущать аналогии с прошлым. Важные свидания, как и знакомства любого формата, сегодня не рекомендуются.
Водолей
Сегодня Водолеев в тупик способно поставить поведение любимого человека. Возможно то или иное провокационное заявление, например, эффектное высказывание «на пороге», оставляющее поле для додумывания дальнейших событий. Лучше отложить свидание, не спешить с вопросами и, особенно, с ответами.
Рыбы
Сегодня Рыбам может не хватать ясности в отношениях с партнером. Возможно, он будет держать паузу, отмалчиваться или отшучиваться, уклоняясь от прямого ответа на вопрос. Но и настойчивости большинство Рыб не проявит, многие предпочтут терпеливо ждать или дописывать диалог в своем воображении.